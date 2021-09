Bundesliga J6 : Le Bayern Munich seul en tête

Une semaine après son carton 7-0 face au VfL Bochum, c’est face à un autre promu que le Bayern Munich s’est baladé. Vendredi soir, le champion en titre s’est imposé 3-1 face au Greuther Fürth et ce en étant pourtant réduit à dix pendant toute la deuxième mi-temps suite à l’exclusion de Benjamin Pavard.

Buteur lors de cette rencontre, Thomas Müller a admis après le match que le carton rouge avait déstabilisé son équipe pendant quelques minutes, mais que l’expérience avait permis au Bayern de gérer tranquillement la rencontre.

"Je dois dire que le carton rouge a quelque peu contrecarré nos plans. Nous aurions voulu continuer cette rencontre à onze contre onze pour mettre plus de pression à notre adversaire, ce que nous avons bien fait en première mi-temps", a déclaré l'attaquant allemand.

"En seconde période, c'était un peu plus difficile de porter le danger sur les cages adverses. Le carton rouge a changé un peu la donne, mais en fin de compte, nous sommes contents d'avoir gagné de manière relativement souveraine."

Wolfsburg laisse filer Munich

Ridle Baku à la lutte avec Pavel Kaderabek

Cette victoire, la cinquième en six journées, permet au Bayern Munich de garder la tête du championnat.

Mais contrairement à la semaine dernière, les Bavarois se lèvent ce lundi en étant les seuls leaders puisque Wolfsburg, qui comptait le même nombre de points avant la 6è journée, a été battu par Hoffenheim 3-1.

Pourtant les Loups n’ont pas démérité, mais se sont heurtés à un TSG très réaliste. Pour Ridle Baku, ce mauvais résultat ne remet pas en cause le bon début de saison de son équipe.

"Nous avons tout donné, on ne peut pas faire de reproche à l'équipe. Il faut digérer cette défaite et avancer. Hoffenheim a tiré cinq fois au but, je crois, et a marqué trois fois... C'est comme ça, c'est le football", a assuré le Germano-Congolais.

Florian Wirtz porte Leverkusen, Dortmund chute

Florian Wirtz et Jeremie Frimpong

Ce faux-pas de Wolfsburg permet à Leverkusen de prendre la deuxième place aux Loups grâce à une meilleure différence de buts. Le Bayer qui s’est imposé 1-0 face à Mayence grâce à une réalisation de Florian Wirtz. La pépite de Leverkusen est devenu à 18 ans et 145 jours le plus jeune joueur à inscrire 10 buts en Bundesliga. Il bat ainsi le record de Lukas Podolski qui datait de 2003 !

"Nous sommes vraiment contents qu'il soit dans notre équipe. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec lui", a affirmé Gerardo Seoane, l'entraîneur du Bayer Leverkusen :

"Son évolution est formidable. Nous sommes conscients qu'il ne sera pas toujours aussi efficace, mais tant qu'il continue à l'être, ça nous va. Nous sommes contents de voir comment il se bat pour l'équipe, de le voir tout le temps motivé. C'est beau."

A la quatrième place, on retrouve le Borussia Dortmund. Le BVB qui a chuté ce week-end face au Borussia Mönchenglabach 1-0 et qui perd donc du terrain sur la tête. Quatre points séparent le Borussia du Bayern Munich.

Pour les Poulains, cette victoire, la deuxième seulement cette saison, leur permet de remonter un peu au classement et de passer de la 16è à la 11è place.

Fribourg quitte le Scharzwald-Stadion

Les supporters de Fribourg font leur adieu au Dreisamstadion

La belle image du week-end était du côté de Fribourg, lors de la victoire 3-0 contre Augsbourg, puisque les joueurs, le staff mais aussi les supporters ont dit adieu au Schwarzwald-Stadion (anciennement appelé Dreisamstadion), stade mythique de Fribourg où évoluait le club depuis 1954.

Situé près de la Forêt Noire, au bord d’une rivière, l’arène était réputée comme étant une des plus chaleureuses du pays. C’est donc avec émotion que tout le peuple fribourgeois a dit au revoir à son antre.

L’entraîneur Christian Streich était en particulier très ému. Après la rencontre, il a rappelé qu’un changement de stade n’était pas anodin et pouvait influer sur les résultats.

"Ce qui est important, c'est que le club fonctionne. Il faut que nous parvenions à faire preuve du même type d'humilité dans le nouveau stade, que ce soit les spectateurs ou bien nous. Il nous faudra gérer des phases difficiles dans les années à venir. Certains clubs n'y sont pas parvenus et ils ont été amèrement sanctionnés par la suite. Je suis curieux de voir si nous pouvons y arriver tous ensemble", a déclaré le technicien.

Le carton de Leipzig

Christopher Nkunku auteur d'un doublé contre le Hertha Berlin

Le RB Leipzig a signé le carton du week-end. Face à une équipe du Hertha Berlin en grande difficulté défensivement, les hommes de Jesse Marsch se sont imposés 6-0. Le Franco-Congolais Christopher Nkunku a inscrit un doublé, tandis que le Malien Amadou Haidara a marqué le dernier but de la rencontre. Cette victoire permet à Leipzig de remonter à la 10è place, le Hertha passe lui à la 12è.

De leur côté, Bochum et Stuttgart se sont quittés sur le score de 0-0. Le VfL est toujours 17è, tandis que le VfB pointe à la 13è place mais un seul point sépare les deux équipes au classement.

L’Eintracht Francfort et le FC Cologne n’ont, eux, pas réussi à se départager non plus et ont fait match nul 1-1. Les Colonais sont pour le moment 7ès, tandis que les Aigles ne pointent qu’à la 14è place.

Enfin, l’Union Berlin a battu l’Arminia Bielefeld et pointe à la 8è place.