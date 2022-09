Bundesliga J6 : le Bayern piétine, l'Union Berlin leader

Après un début de saison tonitruant, le Bayern Munich marque le pas. Pour la troisième fois consécutive, le champion en titre n'a pas réussi à faire mieux que match nul. Cette fois-ci, le club a été tenu en échec à domicile par le VfB Stuttgart 2-2.

Les Bavarois ont pourtant mené par deux fois dans cette rencontre, d'abord suite à un premier but de Mathys Tel (36è) puis de Jamal Musiala (60è). Mais à chaque fois, les hommes de Julian Nagelsmann se sont fait rattraper au score.

Pour Thomas Müller, ce match est un signe de plus que l'équipe doit faire preuve d'une plus grande concentration.

"C'est peut-être un résultat décevant, mais c'est surtout un avertissement : quand il y a des matchs serrés et que nous ne jouons pas à 100% jusqu'au bout, il est possible qu'à la fin, on ne se retrouve qu'avec un point au lieu de trois",a-t-il déclaré après la rencontre.

Fribourg perd des points, l'Union Berlin en profite

L'Union Berlin a remporté quatre matchs depuis le début de la saison

Leader avant cette sixième journée, le SC Fribourg, a lui aussi fait match nul : 0-0 face au Borussia Mönchengladbach. Un résultat qui fait reculer les hommes de Christian Streich à la deuxième place et qui permet à l'Union Berlin de prendre, seul, les commandes du championnat.

Le club de la capitale s'est en effet imposé 1-0, ce dimanche, face à Cologne grâce à un but contre son camp de Timo Hübers (3è) survenu suite à un centre fort de Sheraldo Becker, le meilleur buteur du championnat.

L'Union compte dorénavant 14 points, soit un de plus que Fribourg et deux de plus que le trio composé du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et de Hoffenheim.

Hoffenheim enchaîne, Dortmund chute

Le TSG a confirmé son très bon début de saison en disposant tranquillement de Mayence 4-1 samedi après-midi.

Marco Rose a été nommé entraîneur de Leipzig à la place de Domenico Tedesco

De son côté, le BVB a chuté 3-0 sur la pelouse du RB Leipzig. Un RB qui a montré un bien meilleur visage que les dernières semaines. L'arrivée de Marco Rose sur le banc de touche semble avoir fait du bien à l'équipe qui s'est montrée bien plus entreprenante que son adversaire. A noter dans cette rencontre le but somptueux de 25 mètres pleine lucarne signé Dominik Szoboszlai.

Grâce à cette victoire, le RB grapille une place au classement et se retrouve 10è.

Wolfsburg respire, Leverkusen toujours dans l'impasse

Dans le bas du classement, les Loups se sont imposés 1-0 face aux Aigles grâce à un but de Maxence Lacroix. Ils remontent ainsi à la 16è place.

En revanche, Leverkusen est toujours dans une situation compliquée. Si les coéquipiers d'Edmond Tapsoba ne se sont pas inclinés cette semaine, leur match nul 2-2 face au Hertha Berlin les fait redescendre à la 17è place. Après six journées, le Bayer ne compte que quatre points au compteur.

A la dernière place, on retrouve toujours le VfL Bochum. Sur la pelouse de son voisin Schalke 04, le club de la Ruhr a perdu son sixième match en autant de rencontres.