Bundesliga J5 : Le Bayern s'empare du trône de leader

Le Bayern Munich n’a pas fait dans le détail face au promu, le VfL Bochum. Les Bavarois se sont imposés 7-0. C’est le carton de ce début de saison pour le champion en titre. Robert Lewandowski a bien évidemment contribué aux succès des Bavarois, tout comme Eric-Maxim Choupo Moting, ou encore Joshua Kimmich auteur d’un doublé.

Sané, la renaissance

Mais c’est Leroy Sané qui a mis le Bayern Munich sur de bons rails en inscrivant le premier but de la rencontre. Leroy Sané qui, après une première saison en dents de scie sous les couleurs du Rekordmeister et un Euro raté avec la Mannschaft, semble enfin revenir à son meilleur niveau notamment grâce, selon lui, au soutien du club.

"J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même depuis le jour où je suis arrivé ici. Je savais que j'aurais besoin de temps. Ce n'est pas comme si je m'étais posé et que je m'étais dit : 'j'attends de voir'. Non, je ne suis pas comme ça", a déclaré l'ailier à l'issue de la rencontre. "Donc j'ai essayé et essayé de faire de mon mieux. Et il se trouve qu'au Bayern Munich, j'ai toujours été soutenu : par mes coéquipiers, par le staff, par tout le monde".

Leroy Sané crie toute sa joie après l'ouverture du score face à Bochum

Les Loups accrochés par les Aigles

Après cette victoire, le Bayern Munich passe en tête du championnat.

Les Bavarois ont aussi profité pour cela du match nul de Wolfsburg face à l’Eintracht Francfort 1-1. Un résultat très décevant pour l’entraîneur des Loups Mark van Bommel, tant son équipe a dominé les débats en seconde période.

"C'est bizarre : nous étions menés au score, nous parvenons à égaliser mais nous sommes déçus. Nous méritions un meilleur résultat, je pense", a estimé le technicien néerlandais juste après le coup de sifflet final.

"Nous avons livré une bonne prestation, nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions et nous nous en sommes créés beaucoup, que ce soit sur coups de pied arrêtés ou dans le jeu. C'est dommage que nous n'ayons pris qu'un point".

Josuha Guilavogui et Evan N'Dicka au duel aérien. Wolfsburg a partagé les points avec Francfort et voit le Bayern lui passer devant.

Dortmund se fait un peu peur

De son côté, le Borussia Dortmund pointe à la troisième place. Hier, le BVB a disposé de l’Union Berlin 4-2. Erling Haaland a inscrit un nouveau doublé. Le Norvégien a déjà marqué sept buts cette saison, il partage donc la tête du classement des buteurs avec Robert Lewandowski.

Au-delà de la belle prestation offensive de son équipe, Marco Rose a déploré les quelques errements défensifs de son équipe en deuxième mi-temps. Selon lui, malgré une nette domination, le Borussia aurait pu être encore un peu plus tranquille durant cette rencontre.

"Jusqu'au 3-0, nous étions dominateurs. Après aussi, d'ailleurs. En concédant le pénalty, nous avons remis l'Union Berlin dans le match. C'est une très bonne équipe, qui se bat jusqu'au bout", a insisté Marco Rose à l'issue du match.

"C'est sûr que nous aurions pu nous simplifier la vie ; et nous devrons le faire à l'avenir, au vu des rencontres qui nous attendent. Il nous faudra être plus actifs en défense".

Gladbach et Leipzig ne décollent pas

Pour l’ancien club de Marco Rose, le Borussia Mönchengladbach, le début de saison est en revanche très compliqué. Samedi, les Poulains se sont inclinés 1-0 face à Augsbourg. Une défaite qui les fait descendre à la 16è place. Autre cador en difficulté : le RB Leipzig. Vice-champion en titre, le RB n’a pas pu faire mieux que 1-1 face au FC Cologne. Après 5 journée, les hommes de Jesse Marsch ne comptent que quatre points et ne sont que 12èmes.

Wirtz inarrêtable

Dans les autres rencontres de la journée, le Bayer Leverkusen s'est encore une fois imposé, cette fois-ci 3-1 sur la pelouse de Stuttgart. Florian Wirtz a encore réalisé une belle prestation, offrant le deuxième but du match et marquant lui-même le troisième.

Du pied droit ou du pied gauche, Florian Wirtz fait trembler toutes les défenses cette saison

De son côté, le Hertha Berlin a enchaîné sa deuxième victoire de suite en battant le Greuther Fürth 2-1. Les Berlinois remontent ainsi à la 9è place tandis que les promus sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison et sont donc lanterne rouge. Fribourg et Mayence se sont, eux, quittés sur le score de 0-0. Les deux clubs sont respectivement 5ème et 6ème. Enfin, l'Arminia Bielefeld et Hoffenheim ont aussi fait match nul 0-0 et se classent donc respectivement 13è et 10è.