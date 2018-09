Bundesliga J4 : le Bayern tranquille, Dortmund accroché

Le Bayern Munich, leader, s'est imposé samedi face à Schalke 04 (2-0). Des buts signés James Rodriguez et Robert Lewandowski sur pénalty.

Cette victoire plonge un peu plus Schalke dans la crise. Le club de la Ruhr, dauphin du Bayern la saison dernière, n'a toujours pas gagné le moindre point cette saison.

Les Bavarois continuent eux leur sans-faute et restent en tête du classement.

Les joueurs du Bayern célèbrent le but de James

Pour Niko Kovac, l'entraineur du Bayern Munich, battre Schalke à domicile, même lorsque le club est mal en point, est toujours important et difficile.

" Je savais que ce ne serait pas facile ici, à Gelsenkirchen. C'est pourquoi je tiens à féliciter mon équipe, qui a réalisé une grosse performance après avoir gagné à Lisbonne. Ce n'est jamais facile de gagner sur le terrain de Schalke 04", a délaré le Croate.

Le Borussia Dortmund céde du terrain

Christian Pulisic fête son but

Alors que le Hertha Berlin garde la deuxième place après s'être imposé (4-2) face au Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund complète le podium provisoire mais perd des points sur ses adversaires.

Samedi, les hommes de Lucien Favre n'ont pas pu faire mieux que match nul face à Hoffenheim (1-1).

C'est Hoffenheim qui a ouvert la marque en fin de première mi-temps par l'intermédiaire de Joelinton.

Christian Pulisic, bien servi par Marco Reus, a ensuite égalisé en toute fin de match alors que le BvB était réduit à 10 suite à l'expulsion d'Abdou Diallo.

Compte tenu de la physionomie du match, l'entraineur Lucien Favre n'était pas forcément mécontent de ne prendre seulement qu'un point.

"Ce point, nous ne pouvons pas le refuser. Nous avons bien commencé la partie, nous avons été bons pendant quinze minutes, puis nous avons été mauvais lors des quinze suivantes. Après l'heure de jeu, ça allait mieux, nous avons été plus incisifs, notamment sur les côtés. Et puis nous avons pris le carton rouge. Tout le monde pensait que c'était fini pour nous, mais nous sommes revenus à 1-1, et nous savons que pouvons être contents de ce point", a confessé le technicien suisse en conférence de presse.

Leverkusen à la relance

Kai Havertz, Wendell et Leon Bailey

Après trois défaites consécutives, Julian Brandt et ses coéquipiers se sont remis dans le droit chemin en s'imposant (1-0) face à Mayence. C'est Kai Havertz, du haut de ses 19 ans, qui a inscrit le but de la victoire.

Du côté de Francfort, l'Eintracht a signé un bon match nul (1-1) face à Leipzig.

Stuttgart, toujours en difficulté sur ce début de saison, n'a pas pu faire mieux que (0-0) face au promu, le Fortuna Düsseldorf. L'autre promu, Nuremberg, a lui battu Hanovre (2-0).

Enfin, Fribourg a disposé tranquillement de Wolfsbourg (3-1) et le Werder Brême a battu Augsbourg (3-2).

Coupes africaines : les derniers carrés connus

Le logo de la Ligue des champions de la CAF

Dans la Ligue des Champions de la CAF, la première demi-finale opposera Al Ahly, vainqueur de la compétition à huit reprises, à l'ES Sétif.

Pour se qualifier, les Egyptiens ont disposé (4-0) des Guinéens d'Horoya tandis que les Algériens, qui ont fait (0-0) face au Wydad Casablanca au retour se sont contentés de leur victoire (1-0) à l'aller pour passer.

L'autre place en finale se disputera entre l'Espérance de Tunis, vainqueur de l'Etoile du Sahel, au Primeiro de Agosto. Les Angolais, qui ont crée la surprise en écartant le TP Mazembe, se qualifient pour la première fois de leur histoire pour le dernier carré de la compétition.

Dans la Coupe de la confédération, on connait aussi le programme des demi-finales. Les Nigérians d'Enyimba seront opposés au Raja Casablanca tandis que l'AS Vita Club affrontera les Egyptiens d'Al-Masry.

Basketball : l'exploit du Sénégal

En battant la Lettonie d'un point (70-69), les Lionnes sont les premières basketteuses africaines de l'histoire a remporté un match de poules lors d'une Coupe du monde de basket féminin.

Il s'agit aussi de la toute première victoire du Sénégal face à une équipe européenne dans une compétition internationale.

C'est Mame Marie Sy-Diop, sociétaire de Villeneuve-d'Ascq en France, qui a inscrit le panier de la victoire à seulement 12 secondes de la fin du temps réglementaire.

Pour son dernier match de poules, le Sénégal sera opposé à la Chine, demain. Cette dernière rencontre du groupe D est qualificative pour le match de barrage menant aux quarts de finale.

Le Mondial féminin se déroule actuellement en Espagne et ce jusqu'au 30 septembre.