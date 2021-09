Bundesliga J4 : Déluge de buts entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund

Mené trois fois samedi sur le terrain de Leverkusen, le Borussia Dortmund est finalement venu à bout du Bayer grâce notamment à Erling Haaland, auteur de deux buts et d’une passe décisive, mais aussi grâce à un superbe coup franc de Raphaël Guerreiro.

Pour Leverkusen, qui aura donc mené trois fois au score dans cette rencontre grâce à Florian Wirtz, puis Patrick Schick et enfin Moussa Diaby, la déception est grande.

Le meilleur match de la saison pour l'instant

Le sublime coup-franc de Raphael Guerreiro

Pour Julian Brandt, auteur du premier but du Borussia, les deux équipes ont fait jeu égal et ont sans doute livré le plus beau match de la saison pour le moment.

"Honnêtement, je pense que les deux équipes auraient mérité de gagner. Nous avons eu de la chance d'obtenir un pénalty en fin de rencontre, qui nous a permis de mener 4-3. Mais nous avons aussi bien défendu", a estimé l'ancien joueur du Bayer. "Leverkusen a eu une occasion d'égaliser, mais nous avons bien tenu. C'est allé dans tous les sens, tout était possible dans cette rencontre", a affirmé Julian Brandt.

Grâce à cette victoire, le BVB est actuellement 3è au classement. Leverkusen recule à la 6è place.

Le Bayern déroule à Leipzig

Julian Nagelsamm sur le banc du Bayern Munich

De son côté, le Bayern Munich n’a eu aucun problème pour maîtriser le RB Leipzig, son dauphin la saison dernière. Les hommes de Julian Nagelsmann, qui faisait ainsi son retour dans son ancien club, se sont imposés 4-1. Robert Lewandowski, Jamal Musiala, Leroy Sané et Eric-Maxim Choupo-Moting ont inscrit les buts bavarois.

Alors que la presse allemande avait beaucoup évoqué le cas de Julian Nagelsmann, mais aussi de Marcel Sabitzer, récent transfuge du RB au Bayern, Manuel Neuer estime que cette victoire sans appel leur fait forcément du bien.

"D'une manière générale, quand un joueur évolue au Bayern Munich, il veut toujours gagner et montrer ce qu'il a dans le ventre. En gagnant un match comme celui-ci, on a fait un cadeau au coach et à son staff", a déclaré le capitaine du Bayern à l'issue de la rencontre. "Car en fin de compte, Leipzig est un concurrent, on veut être devant lui, et surtout, on veut envoyer un signal fort au reste du championnat", a déclaré le capitaine.

>>> A lire aussi : Bayern Munich at their best in dominant win over RB Leipzig (ENG)

La meute des Loups toujours en tête

Lukas Nmecha auteur du premier but pour Wolfsburg

Et même si le Bayern commence bien sa saison, le champion en titre n’est pas en tête du classement pour le moment puisque Wolfsburg a enchaîné une quatrième victoire en autant de rencontres et est donc devant le Rekordmeister.

Samedi, les Loups se sont imposés tranquillement 2-0 face au promu du Greuther Fürth. Une victoire logique selon l’entraîneur Mark Van Bommel.

"Nous avons joué en faisant preuve de patience. Cela ne veut pas dire que nous avons été lents, mais tout simplement que nous avons pris les bonnes décisions au bon moment", a expliqué l'entraîneur néerlandais.

"Nous avons défendu en restant concentrés, nous n'avons jamais cédé à la panique", a insisté le technicien néerlandais en conférence de presse. "Fürth a de grands joueurs, l'équipe a balancé beaucoup de ballons devant nos buts, mais je trouve que nous nous en sommes bien sortis".

Gladbach gagne enfin, le Hertha aussi

C’est Mayence qui complète pour le moment le quatuor de tête. Au bord de la relégation la saison dernière, le club réalise un superbe début de saison. En battant Hoffenheim 2-0, Mayence a déjà remporté son troisième match de la saison.

Lars Stindl face à Bielefed

Pour le Borussia Mönchengladbach, la série de matchs sans victoires a officiellement pris fin. Les Poulains, qui ne comptaient qu’un seul point en trois matchs, se sont imposés 3-1 face à l'Arminia Bielefeld grâce à un doublé de Lars Stindl.

Dans les autres résultats de cette 4è journée de Bundesliga, l’Union Berlin et Augsbourg se sont quittés sur le score de 0-0. Fribourg et Cologne ont aussi fait match nul 1-1, tout comme Stuttgart et Francfort et enfin le Hertha Berlin a battu le VfL Bochum 3-1.