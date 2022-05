Bundesliga J34 : Leipzig en LDC, Stuttgart sauvé

Malgré son match nul 1-1 sur la pelouse de l’Arminia Bielefeld, le RB Leipzig termine à la 4è place et rejoint ainsi le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Domenico Tedesco, entraîneur du RB Leipzig depuis décembre 2021

Un résultat qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques mois, quand le club était bloqué dans le ventre mou du classement, comme l’a déclaré Emil Forsberg après la rencontre.

"Nous avons connu une saison difficile, notamment au cours des six premiers mois. Après la trêve hivernale, nous avons montré un tout autre visage, nous avons montré tout notre potentiel sur le terrain, nous avons réalisé de très bonnes performances", a estimé le milieu de terrain suédois en interview d'après-match.

L'Union Berlin, Fribourg et Cologne aussi en Europe

Le RB Leipzig termine donc quatrième, mais avec seulement un point d'avance sur l’Union Berlin, véritable surprise de la saison. Samedi, les Berlinois se sont imposés 3-2 face au VfL Bochum. Ils seront donc en Ligue Europa tout comme Fribourg, qui est descendu à la 6è place suite à sa défaite 2-1 contre le Bayer Leverkusen.

Le dernier club qualifié pour l’Europe, à savoir pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, est Cologne.

Stuttgart au bout du suspens...

Cologne qui a perdu son dernier match de la saison face à Stuttgart. Le VfB a réussi l’impossible en marquant dans les dernières minutes du temps additionnel pour s’imposer 2-1 et donc chiper la place de 15è au Hertha Berlin. La Vieille Dame qui s’est, elle, inclinée face au Borussia Dortmund 2-1.

Pellegrino Matarazzo célèbre le maintien devant les fans

Pour Pellegrino Matarazzo, l'entraîneur de Stuttgart, le résultat du club de la capitale, dont le banc de touche et le public avaient connaissance, les a aidé à pousser les joueurs à la victoire dans les dix dernières minutes.

"Sur le banc, nous avons fait en sorte que les joueurs soient tenus au courant de la rencontre entre le Hertha et Dortmund. Et quand le Borussia s'est mis à mener au score, il y a eu une énergie différente dans le stade", a déclaré le coach du VfB.

"Nous avons tout donné, et le but de la victoire est un but plein de volonté. C'était un très beau moment, pour toute l'équipe mais aussi pour toutes les personnes présentes au stade."

...et le Hertha en barrages

Du côté des Berlinois, qui tenaient le match nul à Dortmund jusqu’à la 84è min de jeu et un but de Youssoufa Moukoko, la déception est grande. Mais le coach Felix Magath croit aux chances de son équipe lors des barrages, dont le match aller aura lieu ce jeudi.

La déception des joueurs du Hertha Berlin

"Nous allons disputer les barrages à présent; nous aurons deux fois l'occasion de prouver contre le troisième de deuxième division que nous faisons partie de l'élite, comme nous l'avons montré aujourd'hui face à Dortmund. Si nous réalisons deux performances de ce genre, nous aurons de bonnes chances de rester en première division", a estimé Magath en conférence de presse.

Des barrages que le Hertha Berlin disputera face à un grand d’Allemagne : Hambourg. Le club de la Hanse, descendu en 2018, a assuré sa troisième place en s’imposant 3-2 face au Hansa Rostock.

Le Werder retrouve l'élite

En ce qui concerne le reste de la 2. Bundesliga, le FC Schalke 04, déjà assuré de sa remontée la semaine dernière, a clôturé sa saison en s’offrant le titre de champion en battant Nuremberg 2-1. Les Knappen devancent les joueurs du Werder Brême.

>>> A lire aussi : How Schalke reinvented themselves to get back to the Bundesliga (ENG)

La pelouse du Weserstadion envahie par les fans du Werder Brême

Hier, les Verts et Blancs ont obtenu leur remontée dans l’élite en battant Regensburg 2-0. Comme Schalke 04, Brême n’aura passé qu’une seule saison dans l'antichambre de la Bundesliga. De quoi ravir le public et les joueurs du club, à l'image d'Ömer Toprak.

"Je suis content pour le club, pour la ville, et tout simplement pour l'équipe. Nous avons connu des moments difficiles, nous avons été beaucoup critiqués, mais les gars sont restés solidaires. Mais maintenant, tout cela est derrière nous, et là, ce sont juste de beaux moments que nous vivons tous ensemble", s'est réjoui le capitaine du Werder.