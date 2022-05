Bundesliga J33 : Leverkusen ira en Ligue des champions

Grâce à sa victoire 4-2 face au TSG Hoffenheim, le Bayer Leverkusen a assuré sa place pour la C1 la saison prochaine. Le club rejoint le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, tous deux qualifiés depuis plusieurs semaines déjà.

Les coéquipiers de Moussa Diaby, auteur d’un nouveau but samedi, sont par ailleurs assurés de terminer à la 3è place. Ils font ainsi mieux que l’an passé, où ils avaient terminé au 6è rang. Pour l’entraîneur Gerardo Seoane, cette saison prouve que l’équipe est sur une bonne dynamique.

"Cette qualification en Ligue des champions est un pas important dans notre développement. Cela nous donne des arguments supplémentaires pour aller chercher des joueurs pour les faire grandir. Mais là, nous sommes avant tout contents de cette qualification", a assuré le technicien hispano-suisse.

"J'ai beaucoup de gens à remercier au sein du club, tous ces gens qui font fonctionner le club en coulisses. Nous avons de bonnes structures sportives, nous avons de bons moyens financiers. Encore une fois, je suis vraiment fier de l'évolution de cette équipe. Je suis par ailleurs très content pour Rudi Völler, qui va partir à la retraite en fin d'année et à qui nous avons fait plaisir."

Rudi Völler qui était le directeur sportif du Bayer Leverkusen depuis 2005.

Leipzig reprend l'avantage

La bataille pour la 4è place entre le RB Leipzig et le SC Fribourg continue, elle, de faire rage. Hier, les hommes de Domenico Tedesco ont pris un avantage certain sur leurs concurrents en battant le FC Augsbourg 4-0. Une victoire obtenue notamment grâce à un nouveau doublé pour Christopher Nkunku.

Avec deux points d’avance sur Fribourg, qui est de son côté tombé face à l’Union Berlin 4-1, le RB peut se contenter d’un match nul la semaine prochaine pour se qualifier pour la Ligue des champions. Mais selon Emil Forsberg, il faudra être plus ambitieux que cela.

"C'était important de gagner ce soir. Maintenant, nous allons à Bielefeld pour gagner aussi, pour jouer à nouveau la Ligue des champions. C'est notre objectif. Puis nous irons à Berlin pour disputer la finale de la Coupe d'Allemagne, que nous voulons aussi remporter. Nous avons encore beaucoup à jouer en cette fin de saison", a estimé le milieu de terrain suédois à l'issue de la rencontre. "La victoire d'aujourd'hui était importante pour la confiance : c'est ce dont nous avions besoin. C'était une bonne chose que de réaliser une telle performance."

En ce qui concerne la dernière place pour la Ligue Europa, tout se jouera entre l’Union Berlin, actuellement 6è, et le FC Cologne, 7è. Cologne qui a été battu 1-0 par Wolfsburg samedi mais qui s’est consolé en voyant ses concurrents directs s’incliner et donc assurer au moins une place pour la Ligue Europa Conférence.

Stuttgart peut encore espérer

Dans le bas du classement, le VfB Stuttgart a gagné un point précieux en faisant match nul 2-2 face au champion, le Bayern Munich. Le club reste ainsi dans la course au maintien.

Pour Pellegrino Matarazzo, cette victoire importante n’est en rien le fruit du hasard.

"Durant la semaine, j'ai montré à mes joueurs des scènes où le Bayern Munich était plus vulnérable, afin de leur donner de la confiance. Nous savions que les Bavarois aligneraient leur équipe-type, pour présenter leur nouveau titre de la meilleure des manières. Nous avons bien entamé la rencontre, en ouvrant le score. Mais pour gagner contre cette équipe du Bayern Munich, il faut se montrer très efficace", a déclaré le technicien américain.

"Malgré tout, les joueurs se sont battus avec beaucoup d'énergie. Nous pouvons gagner la semaine prochaine. On espère ensuite que ce sera suffisant pour se maintenir directement."

A l'image d'Omar Marmoush face à Leon Goretzka, le VfB Stuttgart s'est bien battu face au Bayern Munich. Suffisant pour espérer se maintenir la semaine prochaine ?

Pour récupérer la 15è place la semaine prochaine, il lui faudra remporter son match face au FC Cologne et espérer une défaite du Hertha Berlin à Dortmund.

Dans tous les cas, Stuttgart est presque d’ores et déjà assuré d’au moins disputer les barrages, puisque suite à sa défaite 2-1 face au VfL Bochum vendredi soir, l’Arminia Bielefeld est presque officiellement relégué en deuxième division en raison d’une moins bonne différence de buts.

Schalke remonte dans l'élite

En deuxième division, si le Werder Brême, Hambourg ou encore Darmstadt ne sont pas encore fixés sur leurs sort, Schalke 04 a de son côté assuré son retour dans l’élite un an seulement après sa relégation, Samedi, à domicile, les Knappen ont retourné la situation face à Sankt Pauli pour s’imposer 3-2 grâce à un but de Rodrigo Zalazar. Et le jeune joueur uruguayen n’a pas boudé son plaisir.

"Je pense que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer de moment comme celui-ci. C'était un sentiment incroyable. Honnêtement, je n'ai pas su quoi faire quand j'ai marqué le but : je voulais courir dans tous les sens, j'étais sur le point de pleurer. Je suis heureux d'être enfin monté en Bundesliga avec ce club, c'est là qu'est sa place. Nous sommes vraiment heureux", a déclaré Zalazar à l'issue de ce match complètement fou.

A noter que la fête a été quelque peu gâchée par des mouvements de foule en tribune qui ont provoqué plusieurs blessés parmi les fans.