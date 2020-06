Bundesliga J33 : le Werder Brême aux portes de la deuxième division

Il faudrait un miracle pour que le Werder Brême, actuel 17ème, accroche la place de barragiste et garde un espoir de rester dans l’élite. Battu 3-1 par Mayence, le club de la Hanse compte maintenant deux points de retard sur le Fortuna Düsseldorf qui a lui a fait mal nul 1-1 contre Augsbourg.

Samedi (27.06.20), lors de la dernière journée, le Werder devra gagner face à Cologne et espérer une contre-performance du Fortuna contre l’Union Berlin. Florian Kohfeldt, l'entraîneur du Werder, a conscience de la difficulté de la tâche qui attend les siens, mais rappelle qu’il en va de l’honneur d’un des plus grands clubs du pays.

"Durant la semaine, nous devons mettre tout ce qui nous reste pour préparer ce dernier match contre Cologne du mieux possible. Nos chances d'accrocher les barrages sont minces, mais elles existent. Nous le devons à tous les employés ainsi qu'à tous les fans du Werder Brême. Nous devons tout faire pour gagner la semaine prochaine”, a -t-il déclaré.

Depuis la création de la Bundesliga en 1963, le Werder Brême n’a connu qu’une seule saison en deuxième division, c’était en 1981/1982. Le club détient, conjointement avec Hambourg, le record du plus grand nombre de saisons passées dans l’élite. Une descente serait tout simplement un séisme dans le football allemand.

Leverkusen perd des points, Gladbach en profite

En ce qui concerne la bataille pour la quatrième place qualificative à la Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen a perdu gros en s’inclinant 2-0 face au Hertha Berlin. Les hommes de Peter Bosz, qui occupaient cette place si importante avant le début de la journée, se voient doubler par le Borussia Mönchengladbach.

Les Poulains qui ont fait le travail en s’imposant 3-1 face au relégué Paderborn. Un point seulement sépare les deux équipes au classement, qui recevront respectivement Mayence et le Hertha Berlin lors du dernier match.

Wolfsburg et Hoffenheim en Europe

Pour la Ligue Europa, deux tickets ont été distribués. Wolfsburg et Hoffenheim seront bien de la partie. Pour le TSG, c’est une une jolie victoire 4-0 face à l’Union Berlin qui a entériné la qualification alors que de son côté, le VfL a largement dominé Schalke 04 4-1 pour garder sa sixième place.

Oliver Glasner, l'entraîneur de Wolfsburg, a tenu à souligner la force du collectif du VfL cette saison. Pour lui, cette sixième place, c’est l’équipe entière qui est allée la chercher.

"Nous nous sommes qualifiés pour l'Europe non pas grâce à un seul joueur ou bien grâce à moi, mais parce que nous nous sommes montrés cohérents tout au long de la saison. Nous sommes l'équipe qui compte le plus de buteurs différents; cela montre bien à quel point nous sommes unis”, a-t-il déclaré.

A noter dans les autres résultats, la victoire du champion, le Bayern Munich, 3-1 face à Fribourg avec un nouveau doublé pour Robert Lewandowski, la belle victoire 2-0 du Borussia Dortmund face au RB Leipzig et le match nul 1-1 entre Cologne et l’Eintracht Francfort.

La dernière journée de Bundesliga aura lieu samedi (27.06.20) à partir de 13h30 TU. Et sur les ondes de la DW, vous pourrez suivre le match entre le Werder Brême et Cologne.

2. Bundesliga : Hambourg en difficulté

Décidément, les deux géants du nord de l’Allemagne sont bien en difficulté sur cette fin de saison. Alors que le Werder Brême lutte pour son maintien, Hambourg qui semblait bien parti pour retrouver l’élite après deux saisons en deuxième division, piétine et voit ses concurrents directs lui passer devant.

Dimanche (21.06.20), le HSV s’est incliné dans les dernières secondes de son match face à Heidenheim, son principal concurrent pour la place de barragiste. Le sort de Hambourg, tombé à la quatrième place à une journée de la fin du championnat, n’est donc plus entre ses mains. Un véritable camouflet pour le plus gros budget de la division qui espérait retrouver sa place dans l’élite au plus vite après une descente historique en 2018.

Dieter Hecking, l'entraîneur de Hambourg, vainqueur de la Coupe d’Allemagne en 2015 avec Wolfsburg, reconnaît d’ailleurs que son équipe ne devrait pas se retrouver dans une telle position et aurait dû être promue depuis quelques matchs déjà.

“Ces dernières semaines, nous avons eu plusieurs occasions de monter en première division, mais nous ne sommes pas parvenus à les saisir. C'est très dur pour les joueurs, et pour moi aussi”, a-t-il avoué.

Stuttgart tout proche de la montée

De son côté, l’autre grand club actuellement échoué en deuxième division, Stuttgart, est sur le point de remonter. Grâce à sa large victoire 6-0 sur Nuremberg avec notamment un but du jeune congolais Silas Wamangituka, le VfB est quasi certain de retrouver la première division.

Il ne faudra qu’un seul point au club pour valider son billet pour la Bundesliga. Une très bonne nouvelle pour le champion d’Allemagne 2007.

La dernière journée du championnat de deuxième division aura lieu dimanche (28.06.20) à 13h30 TU.