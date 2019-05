Bundesliga J33 : le Bayern Munich pas encore sacré

Le Bayern Munich, qui pouvait être sacré champion d'Allemagne dès ce samedi, n'a pas pu faire mieux que match nul 0-0 face au RB Leipzig et va devoir attendre la dernière journée pour être fixé sur son sort.

Les joueurs de Niko Kovac, qui avaient besoin d'une victoire pour remporter dès cette 33ème journée leur 7ème titre de champion de suite, ont cru tenir la victoire pendant quelques instants.

Serge Gnarby à la lutte avec Marcel Halstenberg

En effet, à la 50ème minute de jeu, Leon Goretzka a inscrit ce qui semblait être le but du 1-0, mais la VAR a déjugé la réalisation du jeune joueur allemand en raison d'un hors-jeu de Robert Lewandowski.

"Sur mon but, je ne sais pas si le hors-jeu est flagrant, mais ça fait un peu mal. Et c'est dingue, parce que tu passes par toutes les émotions. Tu cours vers le poteau de corner et t'es content, et au final tu passes pour le dernier des idiots", a déclaré Leon Goretzka après le match.

Dortmund y croit toujours

Thomas Delaney et Christian Pulisic

De son côté, le BvB qui s'est imposé dans la douleur face au Fortuna Düsseldorf 3-2 a encore une chance de remporter son premier titre de champion depuis 2012.

Mais pour cela, il faudra s'imposer à Gladbach et dans le même temps espérer une défaite du Bayern Munich sur sa pelouse face à l'Eintracht Francfort.

Les hommes de Lucien Favre, qui ont compté jusqu'à sept points d'avance sur les Bavarois à l'automne, n'ont donc pas leur destin entre leurs mains.

Mais du côté des fans du Borussia, on y croit toujours.

"C'est fini quand c'est fini, pas avant. Il est toujours possible d'être champion. Les joueurs de Francfort doivent gagner à Munich s'ils veulent avoir une chance de rester quatrièmes. Notre rêve est encore en vie, pour ainsi dire", a déclaré un jeune supporter après le match.

Gladbach récupère la 4ème place

Suite à sa victoire 4-0 sur Nuremberg, c'est le Borussia Mönchengladbach qui occupe actuellement la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions.

Mais les Poulains comptent le même nombre de points que le Bayer Leverkusen, 5ème, et seulement un d'avance sur l'Eintracht Francfort, défait 2-0 à domicile par Mayence.

La dernière journée sera donc décisive dans la course à la C1.

Stuttgart en barrages

Gonzalo Castro, buteur pour Stuttgart

Enfin dans le bas du classement, Hanovre, malgré sa victoire 3-0 face à Fribourg, est officiellement retrogradé en deuxième division, tout comme Nuremberg.

Stuttgart, vainqueur de Wolfsburg 3-0, jouera donc les barrages. Les Souabes devront attendre la dernière journée de 2.Bundesliga pour connaitre leur adversaire.

A noter que comme le classement est très serré dans la division inférieure, puisqu'à une journée de la fin, seul Cologne, qui vient d'être sacré champion, est actuellement le seul club assuré de monter à la fin de la saison.

Premier League : Manchester City champion !

La joie de Pep Guardiola

En tête avant la 38ème et dernière journée, Manchester City n'a pas tremblé et s'est imposé 4-1 face à Brighton pour remporter son deuxième titre consécutif sous les ordres de Pep Guardiola, le 6ème de son histoire.

Liverpool, qui aura compté jusqu'à sept points d'avance, termine finalement deuxième à seulement un point des Citizens.

Les Reds attendent un titre depuis 1990.

Malgré la deception, Jürgen Klopp a tenu à rappeler que la saison de son équipe avait été remarquable compte tenu du niveau de la compétition en Premier League.

"C'est décevant, ce n'est pas un moment merveilleux mais nous avons suffisamment de temps devant nous rendre compte à quel point la saison a été brillante. C'était génial! 97 points, c'est incroyable ! Et seulement parce que City est là, que ça ne suffit pas", a déclaré l'entraineur allemand de Liverpool.

Le classement des buteurs à l'issue de cette saison de Premier League prend lui des accents africains puisque Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah et Sadio Mané finissent conjointement meilleur buteur avec 22 réalisations chacun.

Master 1000 de Madrid : Djokovic en patron

Novak Djokovic

Deuxième grand rendez-vous de la saison sur terre battue après celui de Monte Carlo, le tournoi espagnol a été remporté par Novak Djokovic.

Le numéro 1 mondial a remporté la finale de l'épreuve en battant le Grec Stefanos Tsitsipas en deux manches (6-3, 6-4).

Djokovic décroche son 33e titre en Masters 1000 et égale ainsi le record de Rafael Nadal. Il monte en puissance à quelques encablures de Roland-Garros.

NBA : désillusion pour Joel Embiid

Joel Embiid à la lutte avec Kawhi Leonard

Malgré ses 21 points et 11 rebonds, le Camerounais n'a pas pu éviter la défaite de son équipe face à Toronto (92-90). Défaite survenue dans les dernières secondes du match suite à un tir au buzzer de Kawhi Leonard. La saison s'arrête ici pour Joel Embiid et les Sixers.

C'est donc un autre Camerounais, Pascal Siakam qui disputera la finale de la conférence Est face à Milwaukee et sa star Giannis Antetokounmpo.

Dans l'autre match de la nuit, Portland s'est imposé de justesse face à Denver (100-96) et retrouvera donc le champion en titre, Golden State, en finale de la conférence Ouest.