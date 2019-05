Bundesliga J32 : le Bayern Munich se rapproche du titre

Grâce à sa victoire 3-1 face à Hanovre et au match nul du Borussia Dortmund face au Werder Brême 2-2, le Bayern Munich compte maintenant quatre points d'avance sur le BvB avec seulement deux journées de championnat à disputer.

Les Bavarois pourront donc être sacrés dès samedi en cas de victoire sur le pelouse du RB Leipzig, ou la semaine suivante à domicile, face à Francfort.

Claudio Pizarro

Le Bayern qui peut remercier un certain Claudio Pizarro. L'ancien attaquant des Bavarois est celui qui a inscrit le but du 2-2 pour le Werder Brême face au BvB et sans doute scellé l'issue de la saison.

Du haut de ses 40 ans, le Péruvien est évidemment le plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue.

Places européennes : cinq clubs encore en course

Kai Havertz

Après sa lourde défaite sur la pelouse de Leverkusen 6-1, l'Eintracht reste 4ème mais n'est plus à cette place que grâce à sa différence de buts. Leverkusen compte maintenant le même nombre de points: 54.

Derrière, le Borussia Mönchengladbach est 6ème avec 52 points et peut toujours viser la qualification en C1, tout comme le VfL Wolfsburg, 7ème, qui est a égalité de points avec les Poulains.

Et ce n'est pas finit, car Hoffenhein en faisant nul (2-2) sur la pelouse de Gladbach reste en course aussi. Les hommes de Julian Nagelsmann comptent 51 points.

Rien ne bouge dans la zone rouge

Si mathématiquement les trois clubs peuvent encore prétendre aux barrages, Stuttgart, avec 24 points, reste le mieux placé pour les disputer.

Il faudrait un miracle pour que Nuremberg et Hanovre, qui ont tous les deux perdu ce week-end respectivement face à Wolfsburg et au Bayern, ne soient pas relégués automatiquement.

Coupes continentales africaines : les quatre finalistes sont connus

En Ligue des Champions de la CAF, la finale opposera le Wydad Casablanca, qui s'est qualifié aux dépends des Mamelodi Sundowns, à l'Espérance de Tunis, qui a réussi à conserver son avantage du match aller en obtant le nul 0-0 face au TP Mazembe à Lubumbashi.

Une finale 100% Maghreb qui se disputera les 24 et 31 mai prochain.

En Coupe de la Confédération, les deux qualifiés pour la finale sont la RSB Berkane, tombeur du CS Sfaxien et le Zamalek, qui a écarté l'Etoile du Sahel.

La finale se disputera les 19 et 26 mai prochain.

Athlétisme : Semenya revancharde

Caster Semenya

Caster Semenya a remporté le 800m lors du meeting de Doha.

Une victoire au goût de revanche pour la Sud-africaine puisqu'elle est survenue deux jours après l'échec devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de son recours contre les nouvelles règles de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) visant les athlètes hyperandrogènes.

Le TAS a débouté mercredi dernier Caster Semenya de son recours contre le nouveau règlement de l'IAAF obligeant les athlètes hyperandrogènes comme elle à baisser leur taux de testostérone à l'aide de médicaments. Un réglement controversé qui rentrera en vigueur le 8 mai.

La double championne olympique a battu le record du meeting et devancé une autre athlète hyperandrogène, la Burundaise Francine Niyonsaba, et l'Américaine Ajee Wilson.

"Aucun être humain ne peut m'empêcher de courir", a soutenu Caster Semenya après sa course.

Le président du CIO, Thomas Bach, est lui revenu sur la difficulté de trancher sur une telle question.

"Tout d'abord, je dois dire que j'ai beaucoup de sympathie pour Caster Semenya qui se trouve dans cette situation. Cela dit, la question en tant que telle est extrêmement complexe. Elle a un impact scientifique, un impact éthique, un impact sur le fair-play dans la compétition, donc c'est extrêmement délicat et c'est extrêmement difficile de rendre justice pour toutes ces bonnes raisons", a-t-il déclaré.

NBA : Toronto revient à hauteur de Philadelphie

Joel Embiid face à Kawhi Leonard

Cette nuit, les Philadelphia Sixers du Camerounais Joel Embiid ont été battus sur leur parquet par les Toronto Raptors (101-96).

Kawhi Leonard a été le grand artisan de la victoire pour les Canadiens avec 39 points inscrits et 14 rebons captés. De son côté, Joel Embiid, comme toute son équipe, a été plutôt decevant avec seulement 11 points et 8 rebonds au compteur.

Les deux équipes sont actuellement dos à dos avec deux victoires chacune.

Dans la conference ouest, le match de la nuit entre les Denver Nuggets et les Portland Trail Blazers a été remporté par les Nuggets (116-112). Là aussi, les deux équipes sont à égalité deux victoires partout.