Bundesliga J31 : le Bayern reste devant, Dortmund en force

Statu quo en Bundesliga, où les deux premiers se sont imposés, mais de manière complètement différente.

A Brême, les Bavarois ont dû attendre la seconde mi-temps avant d'ouvrir le score face au Werder. C'est Serge Gnabry qui a frappé le premier, à la 62è minute de jeu, imité dix minutes plus tard par Leroy Sané. Le Bayern s'est finalement imposé 2-1.

Garder une petite avance

Pour Thomas Tuchel, cela ne sert à rien de discuter des événements des semaines passées: tout ce qui compte, c'est de garder cette petite avance sur Dortmund et d'aller chercher le titre :

"Nous avons laissé trop de points en route et nous n'avons pas toujours été réguliers ces derniers temps. Les choses sont comme elles sont, nous pouvons en parler mille fois, cela ne change rien : j'ai l'impression que nous avons trouvé un moyen de gérer la situation", a estimé le technicien allemand à l'issue de la rencontre. "Personne ne doit avoir honte du fait que cette saison, la course au titre est extrêmement serrée. Notre mission maintenant, c'est d'aller au bout."

A peine entré en jeu, Leroy Sané a marqué le but du 2-0 pour le Bayern Munich. Image : Alex Heimken/AFP

Dortmund en démonstration

A trois journées de la fin du championnat, le Bayern Munich reste leader, avec 65 points, soit toujours une longueur d'avance sur Dortmund. Le Borussia qui a effectué une véritable démonstration de force face à Wolfsburg hier après-midi : victoire 6-0, avec des doublés signés Jude Bellingham et Karim Adeyemi, ainsi qu'un but de Sébastien Haller. Pour l'entraîneur Edin Terzic, le duel à distance avec le Bayern Munich est loin d'être fini :

"Cette saison est complètement folle et très intense. Malgré les contre-performances, nous avons toujours montré que nous étions capables de nous relever et de continuer à y croire. Nous avons bien répondu après notre match nul à Bochum mais la saison est loin d'être terminée", a déclaré Terzic après le match.

Lors de la prochaine journée, le Bayern Munich accueillera le FC Schalke 04, tandis que le Borussia Dortmund sera opposé au Borussia Mönchengladbach.

Tout comme Karim Adeyemi, Jude Bellingham a inscrit un doublé, permettant à Dortmund de signer sa plus belle victoire cette saison. Image : Christian Schulze/nordphoto GmbH/picture alliance

Leipzig double Fribourg et l'Union Berlin

Derrière le Bayern Munich et le Borussia, on retrouve Leipzig. Quelques jours après sa victoire en demi-finale de Coupe d'Allemagne, le RB a remis ça sur la pelouse de Fribourg : victoire 1-0, grâce à un but signé Kevin Kampl. Un succès qui permet à Amadou Haidara et ses coéquipiers de se retrouver en troisième position, avec 57 points au compteur, soit une longueur d'avance sur Fribourg, mais aussi sur l'Union Berlin, qui s'est incliné 1-0 sur le terrain du FC Augsburg. La course à la Ligue des champions risque d'être passionnante jusqu'au bout, d'autant que lors de la prochaine journée, l'Union Berlin accueillera le SC Fribourg.

Kevin Kampl a délivré Leipzig. Le RB revient fort en cette fin de saison. Image : Tom Weller/dpa/picture alliance

Un peu plus bas au classement, le 1.FC Cologne a assuré son maintien en s'imposant 2-1 à Leverkusen dans le derby du Rhin. Les Colonais remontent à la 11è place et comptent 38 points, soit trois de plus que le Werder Brême et quatre de plus que le FC Augsburg.

Schalke 04 au bout du suspense, le Hertha encore en vie

Dans la course au maintien, bonne opération de Hoffenheim, qui a battu l'Eintracht Francfort 3-1, avec notamment un but du Togolais Ihlas Bebou. Avec 32 points, le TSG est actuellement 14è, juste devant le FC Schalke 04, qui s'est imposé 3-2 vendredi soir à Mayence. Une victoire au bout du temps additionnel, acquise grâce à un pénalty de Marius Bülter. Pour l'entraîneur Thomas Reis, ce succès est important, mais ce n'est pas le moment de se relâcher. L'union sacrée est toujours de mise :

"Nous avons toujours dit que si nous fonctionnions en équipe, nous aurions une chance réaliste d'y arriver, dans cette lutte contre la relégation. Nous savons qu'il y a beaucoup d'équipes dans ce championnat qui sont meilleures que nous, d'un point de vue qualitatif. Mes joueurs en ont conscience. A nous maintenant de faire en sorte de compenser en faisant preuve de mental, de combativité. Les buts que nous avons marqués ce soir témoignent de notre confiance en nous. Mais nous devons garder les pieds sur terre", a prévenu Reis.

Marius Bülter a donné la victoire à Schalke à la douzième minute du temps additionnel. Image : Wolfstone-photo/Werner Schmitt/IMAGO

"Oui, nous avons pris trois points ce soir, mais si nous n'en prenons pas plus, le maintien va être difficile. Donc savourons ce soir, mais après, nous serons focalisés sur la rencontre face au Bayern Munich."

Enfin, dans le duel de la peur, le Hertha Berlin s'est imposé 2-1 face au VfB Stuttgart. Trois points importants pour la Vieille Dame, qui reste lanterne rouge mais qui revient à trois longueurs de son adversaire du jour, ainsi que de Bochum, défait 2-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.