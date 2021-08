Bundesliga J3 : Les favoris assurent, les Loups en tête

Quelques jours après sa démonstration 12-0 face au Bremer SV lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich a confirmé sur sa pelouse face à un adversaire bien plus coriace : le Hertha Berlin. Fini les approximations comme face au Borussia Mönchengladbach ou au FC Cologne lors des deux premières journées donc : en s'imposant 5-0, le champion en titre n'a pas fait de détails. Face aux Berlinois, les Bavarois ont dominé la rencontre presque de bout en bout et ont, comme d'habitude, pu compter sur un Robert Lewandowski impeccable, auteur d'un triplé.

Trois buts de plus qui font cinq en Bundesliga pour Robert Lewandowski

Pour Julian Nagelsmann, il est évident que cette rencontre va servir de référence pour les semaines à venir.

"Je suis très content. Je crois que c'était notre meilleur match de la saison jusqu'à présent. Nous avons eu besoin d'un quart d'heure pour rentrer dans la rencontre, et il est vrai que sur l'occasion de Davie Selke, nous avons eu un peu de chance. Mais nous avons effectué une belle prestation, nous avons montré plus de sérénité avec le ballon que lors du match face à Cologne", a analysé le nouvel entraîneur du Bayern Munich à l'issue de la rencontre. "Nous étions bien structurés, bien en place sur le contre-pressing, nous avons gagné des ballons très haut sur le terrain, nous avons eu beaucoup d'occasions et nous aurions pu mener plus largement à la pause. En seconde période, nous avons continué sur notre lancée, les remplaçants ont amené beaucoup d'énergie sur le terrain, ce qui est toujours positif. Nous méritons cette victoire, et j'en suis très content."

Julian Nagelsmann et le Bayern Munich semblent avoir trouvé leur rythme de croisière

Autre équipe en forme ce week-end : le Bayer Leverkusen. Les coéquipiers de Moussa Diaby se sont imposés 4-1 face à Augsbourg grâce notamment à un nouveau but pour Patrick Shick et le premier de la saison pour la jeune pépite Florian Wirtz.

Les Loups continuent leur parcours parfait

Mais malgré leurs cartons respectifs, Leverkusen et Munich ne sont pas en tête du championnat. Les deux clubs sont devancés au classement par Wolfsburg, seul club à avoir remporté ses trois premiers matchs cette saison. Hier soir, les Loups ont remporté leur duel face à Leipzig 1-0 dans ce qui constituait le choc de cette 3è journée. C'est Jérôme Roussillon qui a inscrit le seul but de la rencontre.

Après la rencontre, Maximilian Arnold est revenu sur le début de saison parfait de son équipe, qui pour la première fois de son histoire, a remporté ses trois premiers matchs de la saison.

"Cela fait des années que je suis au VfL Wolfsburg, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est très bien d'être en tête, mais cela ne fait que trois journées que l'on joue. Là, il va y avoir la trêve internationale. Juste après, les choses sérieuses vont commencer. Nous nous en réjouissons à l'avance", a déclaré le milieu de terrain après le match.

A l'image de Xaver Schlager, Wolfsburg s'est bien battu pour s'imposer face au RB Leipzig

Haaland encore une fois décisif

De son côté, le Borussia Dortmund s'en est sorti in-extremis face au TSG Hoffenheim, vendredi soir. Les Borussen ont dû compter sur un but dans les arrêts de jeu d'Erling Haaland pour s'imposer sur le fil 3-2. Le Norvégien est dans le radar du Paris Saint-Germain, qui cherche une solution en cas de départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. En marquant un précieux but, Haaland a de nouveau montré qu'il était indispensable au Borussia Dortmund. Mais à la lueur des dernières rumeurs sur son départ, Marco Rose, l'entraîneur du BVB, a quelque peu choisi de minimiser l'importance de sa star.

"Erling Haaland est un joueur important pour nous. Mais il y en a d'autres aussi, comme notre capitaine Marco Reus, qui sent bien les coups en attaque et qui coache lui-même les jeunes sur le terrain. Ou encore Manuel Akanji, et d'autres", estime Marco Rose. "Nous sommes forts en tant qu'équipe et Erling est un élément important. Aujourd'hui, il nous a permis de gagner grâce à un but dans les arrêts de jeu. Mais les buts de Jude Bellingham et de Giovanni Reyna étaient aussi très beaux".

Erling Haaland a placé une frappe pleine de rage pour donner la victoire à Dortmund

Dans les autres résultats, le Borussia Mönchengladbach a essuyé un nouveau revers cette fois-ci face à l'Union Berlin 2-1, l'Arminia Bielefeld et l'Eintracht Francfort se sont quittés sur le score de 1-1, Fribourg s'est imposé 3-2 face à Stuttgart et enfin les deux promus, Fürth et Bochum, se sont respectivement inclinés face à Mayence et Cologne.

La prochaine journée de Bundesliga aura lieu le week-end du 11 septembre puisque la trêve internationale commence aujourd'hui et ce pour une dizaine de jours.