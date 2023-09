Bundesliga J3 : le Bayern et le Bayer au coude-à-coude

Mené au score sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach suite à un but de Ko Itakura à la demi-heure de jeu, les Bavarois ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser la vapeur, d'abord grâce à une réalisation de Leroy Sané à la 58è minute, puis grâce à un but de Mathys Tel à la 87è. Victoire 2-1 du Bayern Munich. Pour le milieu de terrain Konrad Laimer, la persévérance a été le facteur clé pour aller chercher ce succès :

"Le plus important, c'est que nous n'avons jamais cessé d'attaquer, encore et encore. Nous avons été récompensés de nos efforts et avons mérité de gagner. Ça fait aussi plaisir, face à un adversaire qui joue aussi bas, de pouvoir renverser la situation après avoir été mené au score", a déclaré l'international autrichien à l'issue de la rencontre.

Une fois n'est pas coutume, c'est le jeune Mathys Tel, 18 ans, qui a sauvé le Bayern Munich Image : UWE KRAFT/AFP

Boniface et Leverkusen en forme

Le Bayer qui a eu du mal en première mi-temps face au promu Darmstadt qui s'est montré très accrocheur, mais qui a fini par débloquer la situation en seconde période. Au final, les hommes de Xabi Alonso se sont imposés 5-1, grâce à un nouveau doublé de Victor Boniface. L'attaquant nigérian compte déjà quatre buts cette saison en championnat :

"Je suis content de ma performance, j'ai une bonne équipe, j'ai de bons joueurs autour de moi. J'essaie toujours de me donner à 100 % pour l'équipe. Nous faisons beaucoup de sacrifice durant la saison : c'est la raison principale pour laquelle nous jouons si bien. Nous voulons continuer ainsi", a promis celui qui est arrivé cet été en provenance du club belge de l'Union Saint-Gilloise.

Derrière ces deux co-leaders, six équipes comptent six points : il s'agit du VfB Stuttgart (vainqueur 5-0 de Fribourg grâce à un doublé du Guinéen Sehrou Guirassy), du RB Leipzig (qui est allé gagner 3-0 sur la pelouse de l'Union Berlin), de l'Union Berlin, du TSG Hoffenheim (qui a battu Wolfsburg 3-1), Wolfsburg justement, et enfin Fribourg.

Deux buts de plus qui font cinq : Sehrou Guirassy est inarrêtable en ce début de saison Image : Michael Weber/IMAGO

Le Borussia Dortmund continue de décevoir

Nouvelle contre-performance pour le BVB qui a été tenu en échec par le promu à domicile 2-2 vendredi soir. Le BVB semlait avoir le match en main puisqu'il menait 2-0 à la mi-temps mais une mauvaise gestion de ses temps forts offensifs et une défense apathique ont coûté les trois points au Borussia.

Pour Edin Terzic, ce genre de situation est tout bonnement inacceptable :

"Il s’est passé de nouveau quelque chose qui ne devrait pas se passer avec une grande équipe. Nous avons failli perdre ce match ; en tous cas, nous avons perdu le contrôle total et la structure de la rencontre. Et d’une minute à une autre, nous avons donné de l’espoir à l’adversaire et lui avons fait croire qu’il pourrait revenir dans le match en ne concrétisant pas nos occasions de buts alors que nous dominions la partie. Et si on laisse l’adversaire revenir vraiment dans le match, et bien, on finit par perdre des points", a déclaré l'entraîneur du BvB.

Dortmund compte cinq points, soit déjà quatre longueurs de retard sur la première place.

Marcel Sabitzer n'en revient pas : Dortmund a concédé le nul à domicile contre Heidenheim alors que le BvB menait tranquillement à la mi-temps Image : Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Dans les autres rencontres de cette 3è journée, Francfort, orphelin de Randal Kolo Muani, parti au Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato, n'a pu faire mieux que 1-1. Le Werder Brême, qui a laissé filer son attaquant Niclas Füllkrug au Borussia Dortmund, s'est imposé 4-0 face à Mayence. Enfin, Augsburg et Bochum se sont séparés sur le score de 2-2.

35 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 3è journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : dans une dizaine de jours, avec le choc entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, mais aussi Fribourg contre Dortmund.