Bundesliga J28 : le RB Leipzig revient à cinq points du Bayern Munich

Le Bayern Munich n’a pas vraiment préparé son quart de finale retour de Ligue des champions de la meilleure des manières. En championnat, face à l’Union Berlin, les Bavarois n’ont pas réussi à faire mieux que match nul 1-1. Pire, Kingsley Coman et Jérôme Boateng sont sortis sur blessure.

Les jeunes s'en sont bien sortis

Si le staff du Bayern Munich n’exclut pas encore que les deux hommes puissent finalement participer au match de mardi soir, leur état physique inquiète forcément Hansi Flick, qui doit déjà composer avec les absences de nombreux joueurs dont Robert Lewandowski et Leon Goretzka. Face au PSG, l’entraîneur allemand devra très certainement donner du temps de jeu aux jeunes joueurs comme Jamal Musiala, buteur samedi après-midi.

Jamal Musiala buteur face à l'Union Berlin

Pour Thomas Müller, s’il y a d’ailleurs une bonne chose à retenir de ce match nul face à l’Union Berlin où le Bayern Munich a clairement péché physiquement, c’est l’implication de ces jeunes joueurs.

"Nous avons joué avec une équipe très modifiée. Les jeunes qui ont joué ont fait du très bon travail. D'une manière générale, nous avons livré une performance très engagée, nous avons manqué de jus dans les vingt derniers mètres, mais en soi, c'était un bon match à domicile", a déclaré l'attaquant du Bayern Munich.

"Nous avons réussi à maîtriser une équipe de l'Union Berlin qui effectue une saison fantastique, c'est pourquoi nous rageons d'avoir pris ce but sur une touche. Nous aurions dû faire mieux".

Leipzig a son destin en main

Ce match nul du Bayern Munich a le mérite de relancer la course au titre, puisque le RB Leipzig revient à cinq points du leader. Le RB qui s’est imposé sans soucis 4-1 face au Werder Brême.

Pour Julian Nagelsmann, il est est clair que, compte tenu de la cascade de blessés au Bayern Munich, son club a encore des chances de devenir champion s’il gagne tous ses matchs restants.

Julian Nagelsmann et Alexander Sörloth, auteur d'un doublé

"Nous avons cinq points d'écart avec le Bayern Munich, nous avons notre destin entre les mains. Nous essayons de gagner tous nos matchs, je ne peux rien dire de plus, d'une semaine à l'autre", a rappelé l'entraîneur du RB Leipzig à l'issue de la rencontre. "Nous essayons de prendre le maximum de points, tout en sachant qu'il nous reste des rencontres difficiles à venir, ainsi que la Coupe d'Allemagne...Nous allons tout donner. On verra à la fin".

Les Aigles de Francfort poursuivent leur envol

Derrière le Bayern Munich et le RB Leipzig, Wolfsburg conserve sa 3ème place. Mais les Loups voient revenir sur eux l’Eintracht Francfort. Les deux clubs qui s’affrontaient d’ailleurs samedi après-midi et ce sont les Aigles qui se sont imposés 4-3 au terme d’un match très intense.

Cette victoire confirme les très bonnes dispositions de Francfort sur cette deuxième partie de saison. L’équipe possède maintenant la deuxième meilleure attaque du championnat.

Les joueurs de Francfort fêtent leur victoire

"Il y avait du danger des deux côtés, c'était un match très intense. Je ne me rappelle plus de la dernière fois que j'ai disputé une rencontre comme celle-ci, j'ai mal partout", a déclaré Erik Durm, champion du monde 2014. "Nous sommes vraiment contents, tout fonctionne à merveille en ce moment. Une fois de plus, nous avons tout donné, physiquement parlant, et je crois que nous avons mérité cette victoire".

Après ce nouveau succès, Francfort se dirige tranquillement vers une qualification en Ligue des champions. Les hommes d’Adi Hütter ont toujours sept points d’avance sur le Borussia Dortmund qui a dû faire preuve de réalisme pour battre le VfB Stuttgart 3-2.

Schalke gagne, Mayence respire

Dans les autres résultats et notamment dans ceux qui comptent dans la course au maintien, on note la victoire de Schalke 04 face à Augsbourg 1-0. Cette victoire, la deuxième seulement de la saison, ne suffira sans doute pas à sauver les Knappen qui comptent 13 points de retard sur la place de barragiste occupée par l’Arminia Bielefeld, vainqueur de Fribourg 1-0 vendredi soir.

Le Hertha Berlin, auteur d’un match nul 2-2 contre le Borussia Mönchengladbach, occupe pour sa part la 15ème place mais possède le même nombre de points que l’Arminia. C’est finalement Mayence qui semble être le mieux parti pour se sauver. En battant Cologne 3-2 grâce à un but dans les arrêts de jeu, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers se donnent de l’air et pointent désormais à la 14ème place.

Cette 28ème journée de Bundesliga se termine ce soir, avec Hoffenheim qui accueille le Bayer Leverkusen. Début de la rencontre à 18h30 TU.