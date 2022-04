Bundesliga J28 : le Bayern Munich consolide son avance

Le Bayern Munich s'attendait à un match compliqué face au SC Fribourg, une des équipes surprises de cette saison. Mais finalement, les Bavarois ont plutôt maîtrisé leur sujet et se sont imposés 4-1 grâce à des buts de Goretzka, Gnabry, Coman et Sabitzer.

A noter que cette rencontre a été marquée par un fait de jeu cocasse. Pendant plusieurs secondes, le Bayern Munich a évolué avec douze joueurs sur la pelouse. Mais pour Julian Nagelsmann, s'il est évident que quelque chose de la sorte ne doit pas se reproduire, cela n'a changé en rien la physionomie de la rencontre.

"C'était une situation étrange et je peux comprendre que les supporters s'énervent, mais d'un autre côté – et je sais que c'est plus facile à dire pour moi que pour Christian Streich –, il n'y avait rien de décisif à ce moment-là. Nous menions 3-1, il n'y avait pas d'action dangereuse, donc je ne pense pas qu'on puisse dire que l'équité du sport ait été bafouée", a déclaré le coach après les faits.

Dortmund perd du terrain

A six journées de la fin du championnat, le Bayern Munich est en tout cas dans les meilleures dispositions pour aller chercher son dixième titre consécutif surtout que son concurrent direct, le Borussia Dortmund, ne semble plus dans le coup.

Samedi, lors du choc de cette journée face au RB Leipzig, le club de la Ruhr a sombré 4-1. Une défaite lourde de conséquences au classement, mais aussi sur le plan mental. Samedi, le Signal Iduna Park affichait complet pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Cette défaite devant les fans est donc forcément dure à encaisser, comme l'a souligné Marco Rose. "D'une manière générale, nous sommes très déçus car nous avions envie de faire quelque chose de grand, nous étions heureux du retour des supporters, heureux d'avoir la possibilité de jouer dans un stade plein", a-t-il confessé.

"En seconde mi-temps, nous étions un peu mieux, nous sommes repartis avec quatre joueurs derrière, mais nous avons concédé deux nouveaux buts. Le RB s'est montré très efficace dans notre surface comme dans la sienne, et s'est montré beaucoup plus intransigeant que nous."

Leipzig se place pour la C1

Le RB Leipzig qui est le grand gagnant de cette journée puisque cette victoire, conjuguée à la défaite de Fribourg face au Bayern Munich, lui permet d'occuper seul la quatrième et dernière place qualificative à la Ligue des Champions.

Leipzig compte désormais trois points d'avance sur Fribourg et quatre sur Hoffenheim, qui a été battu par le VfL Bochum 2-1. A noter dans cette rencontre une statistique assez rare : le gardien Manuel Riemann a délivré deux passes décisives.

Le Hertha n'enchaîne pas

Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien continue de faire rage. Parmi les grands perdants du week-end : le Hertha Berlin.

Alors que les Berlinois avaient réussi à relever la tête lors de la dernière journée, cette semaine, après une rencontre très engagée, ils n'ont pas réussi à dominer le Bayer Leverkusen et se sont inclinés 2-1.

Selon Felix Magath, le nouvel entraîneur du Hertha Berlin, si l'équipe n'a pas réussi à rester sur une bonne dynamique c'est entre autre à cause de la "trêve internationale". "Huit ou neuf de nos joueurs étaient en déplacement avec leur équipe nationale et n'étaient donc pas disponibles", a assuré l'entraîneur, champion d'Allemagne avec le Bayern Munich et le VfL Wolfsbourg.

Wolfsbourg toujours en difficulté

Autre équipe qui a perdu des points dans cette course au maintien : le VfL Wolfsburg qui s'est incliné face à un concurrent direct, le FC Augsbourg, sur le score sans appel de 3-0.

Si les Loups comptent toujours cinq points d'avance sur la zone rouge, ils se savent en danger. "Je pense que dans la lutte contre la relégation, nous devons comprendre que nous devons défendre beaucoup plus et que nous devons être plus sereins dans de nombreuses actions. Le soutien des uns envers les autres doit également changer et s'améliorer de manière significative", a déclaré le directeur général Jörg Schmadtke.