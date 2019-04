Bundesliga J28 : le Bayern écrase Dortmund et repasse leader

Il n'y a pas eu de match à l'Allianz Arena. Ou plutôt, c'était un match à sens unique. Devant son public, le Bayern Munich a très vite trouvé la faille face au Borussia, par l'intermédiaire du défenseur Mats Hummels (10ème minute). Quelques instants plus tard, une mauvaise passe de Dan-Axel Zagadou a profité à Robert Lewandowski, qui ne s'est pas fait prier pour marquer lui aussi contre son ancien club (17ème).

Le doublé pour Lewandowski

Par la suite, le Bayern Munich n'a pas ralenti la cadence, bien au contraire. Les hommes de Niko Kovac, qui comptaient deux points de retard sur le leader avant cette rencontre, ont continué d'enfoncer leur adversaire du jour : juste avant la mi-temps, Javi Martinez a trouvé la faille d'une frappe de loin (41ème), avant que Serge Gnabry ne punisse à son tour Roman Bürki (43ème). En seconde mi-temps, Robert Lewandowski trouvera la faille une seconde fois, pour son 21ème but de la saison (89ème). Score final 5-0 pour le Bayern Munich. Le match parfait selon Lewandowski, qui a franchi le cap des 200 buts en Bundesliga ce weekend, même si l'attaquant polonais sait que rien n'est encore joué :

"Nous avons réussi tout ce que nous avons entrepris. Nous avons effectué une très bonne première mi-temps, en mettant la pression à Dortmund dès la première minute de la rencontre. Néanmoins, ce n'est pas terminé. Nous devons encore tout donner durant les journées à venir."

Serge Gnabry et David Alaba ont cuisiné le Borussia Dortmund.

Leipzig renversant, Hoffenheim tranchant

Grâce à ce succès, le Bayern Munich reprend la tête du championnat, avec 64 unités au compteur, soit une longueur d'avance sur le Borussia Dortmund. A la troisième place, on retrouve le RB Leipzig. Mené 2-1 par le Bayer Leverkusen suite à un doublé du jeune Kai Havertz, Amadou Haïdara et ses coéquipiers se sont imposés 4-2, grâce notamment à la 13ème réalisation cette saison de Timo Werner. Leipzig compte 55 points, soit trois de plus que l'Eintracht Francfort, qui s'est imposé 2-1 sur le terrain de Schalke 04 grâce à un pénalty au bout du temps additionnel de Luka Jovic.

Tout est encore possible dans la course pour la Ligue Europa, puisque le Borussia Mönchengladbach a été tenu en échec par le Werder Brême hier soir (1-1). Gladbach est cinquième avec 48 points, soit trois longueurs d'avance sur Wolfsburg, qui a battu Hanovre 3-1. Grâce à un triplé de l'Algérien Ishak Belfodil, Hoffenheim s'est imposé 4-0 sur la pelouse du FC Augsburg, et passe en 7ème position, juste devant le Werder.

Enfin, dans les autres matchs, Mayence a été dominé à domicile par Fribourg, mais s'est quand même imposé 5-0 avec notamment trois buts de Jean-Philippe Mateta, le Fortuna Düsseldorf est allé gagner 2-1 à Berlin chez le Hertha et enfin Stuttgart et Nuremberg se sont séparés sur un score de parité (1-1).

34 buts ont été inscrits au cours de cette 28ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous, ce weekend, avec notamment Dortmund-Mayence, Düsseldorf-Bayern Munich ou encore Leipzig face à Wolfsburg.

Par ailleurs, sachez que le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Allemagne a été effectué : Hambourg recevra le RB Leipzig, tandis que le Werder Brême accueillera le Bayern Munich. Les rencontres auront lieu les 23 et 24 avril prochains.

Triplé pour Jean-Philippe Mateta, qui porte son total à dix buts cette saison.

Défaite historique pour Al Ahly

En Afrique, on jouait les quarts de finale aller des compétitions continentales. Coup de tonnerre en Ligue des Champions, avec une défaite historique pour Al Ahly. En Afrique du Sud, le géant égyptien s'est incliné 5-0 sur la pelouse des Mamelodi Sundowns. Il s'agit tout simplement de la plus grosse défaite du club le plus titré d'Afrique. La tâche est plus que compliquée en vue du match retour. De son côté, l'Espérance Sportive de Tunis a fait une bonne opération, en s'imposant 3-2 sur le terrain du CS Constantine. Enfin, tout reste à jouer entre le Wydad Casablanca et le Horoya, qui se sont séparés sur le score de 0-0 à Conakry. Même chose entre le Simba et le Tout Puissant Mazembe, qui ont fait 0-0 à Dar es Salaam.

Bonne opération pour la RS Berkane

En Coupe de la Confédération, le Zamalek a été tenu en échec au Maroc. L'autre grand club du Caire n'a pu faire mieux que 0-0 face au Hassania Agadir. De son côté, la RS Berkane, l'autre club marocain encore en lice, s'est imposé 2-0 au Kenya chez le Gor Mahia. Enfin, fortunes diverses pour les clubs tunisiens. Si le CS Sfaxien s'est incliné 2-1 en Zambie face au Nkana, l'Etoile du Sahel est parvenue à battre les Soudanais d'Al Hilal 3-1.

Les quarts de finale retour des deux compétitions auront lieu ce weekend.

Nowitzki écrit une nouvelle page de l'histoire de la NBA

En basketball, le déjà légendaire Dirk Nowitzki dispute ses derniers matchs avec sa franchise des Dallas Mavericks, et en attendant de prendre sa retraite, le géant allemand continue de battre des records. Ce weekend, Nowitzki est devenu le cinquième joueur à prendre plus de 10 000 rebonds défensifs. Il ne reste plus que deux matchs pour profiter de sa présence sur le terrain. Après quoi, Dirk Nowitzki devrait se retirer. Et le numéro 41 des Mavs va beaucoup nous manquer.