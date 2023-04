Bundesliga J28 : le Bayern accroché, le BVB n'en profite pas

Quelques jours après l'humiliation sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions, le Bayern Munich n'a pas réussi à se rassurer en Bundesliga.

Les Bavarois ont en effet été accrochés, à domicile, par Hoffenheim. Un match nul 1-1 aux allures de défaite puisque le TSG ne pointait avant cette journée qu'à la 14è place.

Les affaires ne s'arrangent pas pour Thomas Tuchel. Alors que l'entraîneur allemand n'est arrivé que depuis 24 jours sur le banc de touche du Bayern, le club, éliminé en Coupe d'Allemagne, piétine en Bundesliga.

Pire encore, les faux-pas en championnat commencent à peser sur le moral de l'équipe qui doit disputer mercredi son match retour de C1 face à Manchester City.

C'est le cinquième match nul du Bayern Munich à domicile en championnat cette saison Image : ActionPictures/IMAGO

"Il est clair que notre assurance en vue du match de mercredi a décliné, pas besoin de se mentir", a concédé l'entraîneur allemand.

"Nous nous imaginions faire un autre résultat, nous voulions faire un pas vers l'avant dans notre processus de progression, nous voulions nous injecter, à nous mais aussi au public, une certaine croyance pour le match de mercredi, mais nous n'y sommes pas parvenus. Ce qui nous rend la tâche plus compliquée encore."

Dortmund n'en profite pas

Seul bon point pour le Bayern Munich ce week-end, le match nul du Borussia Dortmund, son concurrent direct, qui lui permet de conserver deux points d'avance.

Samedi, le BVB a manqué une superbe occasion de rejoindre les Bavarois en tête du classement. Face à Stuttgart, actuellement relégable, les Borussen avaient pourtant le match en main, menant 2-0 jusqu'à la 78e minute de jeu.

Mais face à une équipe de Stuttgart pourtant réduite à dix, le BVB a coulé en encaissant deux buts en six minutes. Si Giovanni Reyna a bien inscrit un but pour le Borussia dans les arrêts de jeu, le VfB a réussi une nouvelle fois à revenir au score sur la dernière action du match, grâce à l'international congolais Silas.

Le Borussia court toujours après un titre de champion depuis 2012 Image : picture alliance/dpa

"Je suis énervé et déçu", a déclaré après la rencontre un Edin Terzic viseblement choqué par la prestation de son équipe.

"Je pourrais décrire ce qui s'est passé, mais les mots me manquent pour expliquer pourquoi cela a eu lieu. Je pense que mon staff et moi trouverons les bons mots dans les jours à venir pour décrire ce qui s'est passé. Mais là honnêtement, je dois un peu me retenir pour ne pas dire ce que je pense."

Schalke 04, le barrage dans la viseur

Dans le bas du classement, la bataille pour le maintien est toujours aussi serrée. Si Stuttgart a donc marqué un point important face à Dortmund, le grand gagnant du week-end est Schalke 04.

En s'imposant face au Hertha Berlin 5-2, les Knappen possèdent désormais deux points d'avance sur les Berlinois et surtout rejoignent le VfB. Schalke 04 se rapproche ainsi d'une place en barrage puisque le club de Gelsenkirchen n'est 17e qu'à la différence de but.

C'est la victoire la plus large de Schalke 04 cette saison Image : Ina Fassbender/AFP

Seule ombre au tableau pour Schalke 04, la perte de trois joueurs sur blessure lors de cette rencontre, dont le capitaine Ralf Fährmann. Mais pour Simon Terodde, la victoire est le plus important. "C'est le genre de performances qui peut nous lancer pour le reste de la saison", a affirmé l'attaquant.

Le Hertha Berlin, qui est désormais lanterne rouge, a remercié son entraîneur Sandro Schwarz. C'est Pal Dardai qui a été choisi pour lui succéder. L'ancien milieu de terrain prend les rênes du Hertha pour la troisième fois de sa carrière.

Fribourg gagne, Leverkusen tenu en échec

Dans les autres résultats du week-end, l'Union Berlin n'a pu faire mieux que 1-1 face au VfL Bochum. Les joueurs de la capitale sont toujours troisièmes avec 52 points, mais voient Leipzig revenir à une longueur. Le RB s'est en effet imposé 3-2 face au FC Augsbourg grâce à un doublé de Timo Werner.

De son côté, Fribourg s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Werder Brême et reste ainsi 5e tandis que les Brêmois reculent à la 12e place.

Cologne et Mayence se sont quittés sur le score de 1-1. Les deux clubs sont respectivement 11e et 8e.

Francfort et Gladbach ont aussi fait match nul 1-1. Les Aigles sont toujours 7es, à deux points des places européennes, tandis que le Borussia est 10e.

Enfin, Leverkusen et Wolfsburg n'ont pas réussi à se départager. Score final 0-0. Le Bayer occupe toujours le 6e rang alors que les Loups sont 9e.