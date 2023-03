Bundesliga J26 : Bayern-Dortmund, le match de l'année

Leader, le Borussia se rend à Munich pour y affronter un Bayern intraitable à domicile cette saison. Les retrouvailles entre Thomas Tuchel et son ancien employeur s'annoncent électriques.

Samedi, à 16h30 en temps universel, toute l'Allemagne aura les yeux tournés vers Munich. En effet, l'Allianz Arena sera le théâtre de la rencontre entre le FC Bayern Munich, deuxième et le Borussia Dortmund, leader avec un tout petit point d'avance (53 contre 52).

A Dortmund la forme, au Bayern la puissance à domicile

Il faut dire que le Borussia réalise une seconde partie de saison - et, plus largement, une année 2023 - tout bonnement incroyable. Alors que le BvB était sixième de Bundesliga avec 25 points à l'issue de la 15è journée (soit juste avant la Coupe du monde au Qatar), l'équipe d'Edin Terzic est en feu depuis la fin de la trêve hivernale : neuf victoires en dix rencontres, 28 points sur 30 possibles, et une place de leader chipée aux Bavarois juste avant la trêve internationale.

Sébastien Haller et Julian Brandt font partie des joueurs en forme du côté du Borussia Image : Ostseephoto/IMAGO

Un Bayern Munich qui s'est retrouvé deuxième suite à sa défaite 2-1 face au Bayer Leverkusen et qui a décidé de licencier Julian Nagelsmann, malgré sa deuxième place et la présence de son équipe en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des champions. Une équipe du Bayern Munich qui est invaincue depuis 25 rencontres à l'Allianz Arena.

Nagelsmann out, Tuchel in

Des arguments qui n'ont pas suffi à convaincre les dirigeants du Bayern Munich, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic en tête, qui ont décidé de se séparer de Nagelsmann et de faire venir Thomas Tuchel. A 49 ans, le technicien allemand revient en Bundesliga après ses expériences au Paris Saint-Germain et à Chelsea.

Passé par Dortmund entre 2015 et 2017, Thomas Tuchel sait que cette rencontre aura une saveur particulière pour lui. L'ancien entraîneur du Borussia aura à coeur de faire bonne figure face à son ancien employeuret à le doubler au classement :

"L'importance de cette rencontre est claire : c'est le plus grand match de l'année en Allemagne. Et il y a une dimension supplémentaire du fait que Dortmund nous a doublés au dernier match. Nous sommes dans une phase critique de la saison. A nous de livrer une grosse performance et d'envoyer un signal fort à l'adversaire", a indiqué Tuchel lors de sa présentation à Munich.

Thomas Tuchel remplace Julian Nagelsmann. Les deux hommes se connaissent bien : le premier a lancé la carrière d'entraîneur du second. Image : R. Ibing/picture alliance/Wagner/B. Feil/IMAGO

De son côté, son homologue Edin Terzic veut garder la tête froide : Dortmund est certes leader, mais il faudra se battre jusqu'au bout :

"Tout le monde sait ce qu'il a à faire en allant à Munich. Nous savons quelle opportunité nous avons à saisir ici. Donc nous devons faire preuve de respect et de courage. C'est super d'être leader, mais il n'y a pas de raison encore de s'emballer parce que le chemin est encore long", estime le technicien de 40 ans.

Bayern Munich contre Borussia Dortmund, coup d'envoi prévu samedi à16h30 TU.