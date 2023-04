Bundesliga J26 : le Bayern balaye le BVB et reprend la tête

Les Bavarois ont remporté le choc face à Dortmund 4-2. Ils possèdent désormais deux points d'avance sur le BVB au classement et ce à huit journées de la fin.

Le Borussia Dortmund a sombré, une fois de plus, sur la pelouse de l’Allianz Arena (4-2).

Après un début de rencontre pourtant plutôt réussi pour les Borussen, un but contre son camp de leur gardien Gregor Kobel a contrarié leurs plans et les a fait sombrer mentalement.

Le Bayern Munich en a profité. Thomas Müller a inscrit un doublé, puis au retour des vestiaires, Kingsley Coman a alourdi l'addition. Le BVB s’est repris en fin de rencontre et a inscrit deux buts, deux buts pour l’honneur puisqu’il était déjà trop tard.

Le Borussia n'a plus gagné en championnat depuis 2014 à Munich.

Le Bayern Munich reprend le contrôle

Pour le Bayern Munich, cette victoire revêt une importance capitale puisqu’il repasse en tête de la Bundesliga, à seulement huit journées de la fin. Le club bavarois a désormais son destin entre les mains, selon Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel a signé sa première victoire sur le banc de touche du Bayern Munich Image : Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

"Cette victoire fait que nous sommes en haut du classement. Cela signifie que nous sommes là où nous voulons être. Après, ce sera évidemment une course jusqu'au bout", a déclaré le nouvel entraîneur du Bayern Munich.

"Nous devrons livrer chaque semaine une ou deux performances de qualité. C'est la vie au Bayern Munich mais nous avons notre destin entre nos mains et c'est ce que nous voulions avant ce match."

Le Borussia y croit encore

La déception était évidemment immense pour le BVB. Edin Terzic, l’entraîneur des Borussen, s'est dit "déçu" et "énervé" par cette prestation. Mais le technicien assure que son équipe se battra jusqu’au bout. Même son de cloche du côté de Jude Bellingham.

"Il n’est pas question de déprimer", assuré le milieu de terrain anglais. "Lors des huit dernières journées, nous avons rattrapé un retard de dix points. Et là, on ne parle que de deux points de retard. Donc non pas de déprime. Nous reviendrons."

Avant cette défaite face au Bayern Munich, le Borussia n'avait perdu aucun match de Bundesliga en 2023 Image : Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Le prochain match du Borussia Dortmund s’annonce cependant compliqué puisque les Borussen feront face à l’Union Berlin. Les Berlinois, vainqueurs ce week-end de Stuttgart 3-0, sont toujours solidement accrochés à leur troisième place, à seulement deux points du BVB.

Le Hertha et Hoffenheim marquent de précieux points dans la course au maintien

Derrière le trio de tête, Fribourg reste à la 4è place et ce malgré son match nul face au Hertha Berlin 1-1. Le Hertha qui a gagné un point précieux dans la course au maintien. Le club de la capitale conforte sa place de barragiste et prend un peu d’avance sur Schalke 04.

Les Berlinois continuent d’être à la lutte pour le maintien avec le FC Schalke 04, défait par Leverkusen 3-0, et Stuttgart, qui a donc perdu sur le terrain de l’Union Berlin sur le même score. De son côté, Hoffenheim a signé une victoire importante face au Werder Brême 2-1 qui lui permet de prendre trois points d’avance sur la zone rouge.

Le RB tombe, Francfort cale à nouveau

Dans les autres résultats, Mayence a surpris le RB Leipzig sur sa pelouse 3-0. Les hommes de Marco Rose restent cinquièmes, tandis que Mayence remonte à la huitième place.

Wolfsburg et Augsbourg se sont quittés sur le score de 2-2. Les Loups reculent au neuvième rang tandis que le FCA reste 12e.

Enfin vendredi soir, en ouverture de cette 26e journée, l'Eintracht Francfort a été accroché à domicile par le VfL Bochum 1-1. Les Aigles sont toujours sixièmes mais voient revenir dans leur sillage Leverkusen. Le club de la Ruhr reste lui bien ancré à sa 14e place, à quatre longueurs de la zone rouge.