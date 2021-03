Bundesliga J25 : Leipzig piétine, le Bayern en profite

Victoire tranquille sur le score de 3-1 pour le Bayern Munich samedi après-midi sur la pelouse du Werder Brême. Leon Goretzka, Serge Gnabry et Robert Lewandowski se sont chargés d'inscrire les buts bavarois. Pour le Polonais, cette réalisation, la 32ème de la saison, lui permet de grimper à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat. Cette deuxième place, il la partage pour le moment avec Klaus Fischer, mais cela ne devrait pas durer.

Robert Lewandowski est toujours inarrêtable cette saison

Lewandowski travaille pour l'équipe

32 buts, c'est aussi un nombre qui le rapproche de Gerd Müller et de son record de buts inscrits en une saison. Lors de l'exercice 1971/1972, le prolifique buteur allemand avait marqué la bagatelle de 40 buts. Pour Thomas Müller, il est évident que les performances de Lewandowski sont impressionnantes et qu'elles servent autant le joueur que son équipe entière.

"Je lui souhaite de marquer lors du prochain match. Après tout, les records sont faits pour être battus et pour qu'on les regarde, une fois la carrière terminée. Beaucoup de choses ont été dites sur Robert, et c'est super qu'il ait remporté tous ces trophées individuels", a déclaré l'attaquant allemand à l'issue de la rencontre. "Mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est ce que nous faisons en équipe. Et Robert fait exactement ce qu'il faut, comme tous les autres joueurs. Mais pour l'instant, les records personnels ne font pas avancer les choses".

Leipzig et Francfort se neutralisent

Grâce à ce succès, le Bayern Munich consolide son avance au classement puisque dans le même temps, le RB Leipzig a été tenu en échec par l'Eintracht Francfort, score final 1-1. Les hommes de Julian Nagelsmann perdent donc du terrain dans la course au titre (puisqu'ils comptent quatre points de retard sur le leader), mais les deux équipes ne se sont pas encore affrontées. Leur duel aura lieu le 3 avril prochain, lors de la 27ème journée.

À l'image de ce coup franc de Sabitzer, le RB Leipzig a buté sur une belle équipe de Francfort

Wolfsburg solide

A la troisième place, on retrouve Wolfsburg. Les Loups ont signé le carton du week-end en balayant Schalke 04 sur le score de 5-0. Parmi les buteurs, Wout Weghorst bien sûr, mais aussi Ridle Baku, le jeune milieu de terrain germano-congolais qui pourrait bien rejoindre la Mannschaft pour l'Euro. En remportant sa troisième victoire lors de ses cinq derniers matchs, Wolfsburg continue plus que jamais de croire à une qualification à la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2015. Même si le capitaine Josuha Guilavogui reste prudent.

"C'est encore loin, mais nous avons ce rêve en tête. Nous voulons garder notre place, et pour ce faire, il nous faut gagner le plus de rencontres possible".

Josuha Guilavogui et ses coéquipiers ont réalisé le carton du week-end face à Schalke 04

Dortmund assure, Leverkusen et Gladbach craquent

Derrière Wolfsburg et Francfort, c'est le Borussia Dortmund qui est en embuscade. Le BVB s'est imposé 2-0 face au Hertha Berlin samedi soir grâce à des buts signés Julian Brandt et Youssoufa Moukoko. Le club de la Ruhr n'est plus qu'à deux points de la 4è place qualificative pour la C1. Seul bémol pour le Borussia, le capitaine Marco Reus ainsi que Mats Hummels ont dû sur blessure.

Une semaine après sa victoire face au Borussia Mönchengladbach, le Bayer Leverkusen est retombé dans ses travers en chutant à domicile face à l'Arminia Bielefeld, défaite 2-1. Les hommes de Peter Bosz ne sont plus que 6ès au classement et ne comptent que deux points d'avance sur l'Union Berlin, vainqueur de Cologne également sur le score 2-1.

Julian Brandt libéré après son but face au Hertha Berlin

Autre cador en difficulté en ce moment : le Borussia Mönchengladbach, justement. Battus vendredi soir par Augsbourg 3-1, les Poulains ont enregistré leur 7è match sans victoire de suite en championnat et ne sont plus que 10ès au classement. Une qualification pour l'Europe semble donc plus que compromise. Marco Rose, qui est de plus en plus critiqué par les fans depuis l'annonce de son départ à Dortmund en fin de saison, concède que son équipe est en grande difficulté.

"Je pense que nous sommes entrés de manière confiante dans cette partie. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu de résultat positif. Il nous faudra travailler plus dur encore. Nous avons l'impression de subir une épreuve : nous avons eu plusieurs occasions, mais nous ne les avons pas utilisées. Nous devons continuer à essayer", a concédé l'entraîneur de Gladbach. "Nous traversons une période compliquée, nos résultats sont décevants, ce qui ne rend pas la vie facile pour nos joueurs".

Dans le bas du classement, grâce à sa victoire 1-0 sur Fribourg, Mayence se rapproche de la place de barragiste actuellement occupée par le Hertha Berlin. Les deux clubs comptent 21 points au compteur, les Berlinois ne sont devant qu'à la différence de buts. Enfin, Stuttgart a battu Hoffenheim 2-0.