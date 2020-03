Bundesliga J25 : le Bayern prend de l'avance, Dortmund nouveau dauphin

Le Bayern Munich s'est imposé 2-0 face à son voisin d'Augsbourg lors de la 25ème journée de Bundesliga.

C'est Thomas Müller, bien servi par Jérôme Boateng, qui a inscrit le premier but bavarois à la 53ème minute de jeu. Augsbourg pensait avoir égalisé en fin de rencontre par l'intermédiaire de Florian Niederlechner, mais ce dernier était hors-jeu.

C'est finalement Leon Goretzka, dans les arrêts de jeu, qui a scellé le sort de la rencontre et permis au Bayern de remporter son septième match en huit rencontres depuis le début de la phase retour.

Dortmund, nouveau dauphin du Bayern Munich

Le BVB s'est imposé 2-1 dans le choc de cette 25ème journée face au Borussia Mönchengladbach.

C'est Thorgan Hazard qui a ouvert le score pour le BVB dès la 8ème minute de jeu.

Gladbach a égalisé à la 50ème grâce à un but du capitaine Lars Stindl avant qu'Achraf Hakimi ne permette à Dortmund de prendre l'avantage et donc de remporter le match 2-1.

Thorgan Hazard, buteur face à son ancienne équipe

A noter que cette rencontre a été très disputée, quelque fois un peu trop selon l'arbitre de la rencontre puisqu'il a distribué la bagatelle de 9 cartons jaunes.

Ce résultat arrange les affaires du BVB donc. Pour Gladbach, la course au titre s'éloigne.

"Nous avons fait un très bon match, mais une fois de plus, nous n'avons pas réussi à prendre de points contre Dortmund, et c'est rageant. Ce qui signifie que toutes les autres équipes qui ont pris des points lors de cette journée se sont soit rapprochées de nous, soit nous ont distancé", explique Marco Rose.

Gladbach possède tout de même une chance de revenir, si ce n'est sur le Bayern, mais au moins sur le troisième Leipzig puisque mecredi soir, les Poulains affronteront Cologne en match en retard de la 21ème journée.

Leipzig piétine

Le RB Leipzig n'a pas pu faire mieux que match nul 0-0 contre Wolfsburg.

C'est le deuxième match nul de suite pour les hommes de Julian Nagelsmann, le quatrième depuis le début de la phase retour.

Le jeune entraîneur qui a été assez dur envers son équipe après la rencontre.

Patrick Shick au duel avec Paulo Otavio

"Nous n'avons pas réussi à remporter autant de duels qu'à l'habitude, et en attaque, nous avons perdu beaucoup de situations en un contre un et nous n'avons pas réussi à trouver la profondeur. Et même si Wolfsburg avait une défense très reculée, il nous fallait créer cette profondeur. Nous nous sommes montrés très statiques, et nous n'avons rien fait pour mériter une quelconque victoire", a-t-il déclaré.

Leverkusen cartonne, Schalke 04 toujours au ralenti

Les hommes de Peter Bosz se sont imposés 4-0 face à l'Eintracht Francfort.

Kai Havertz, Karim Bellarabi et Paulinho par deux fois ont été les buteurs de la rencontre.

Cette victoire permet au Bayer Leverkusen de chiper la quatrième place à Gladbach.

De son côté, malgré un nouveau match nul 1-1 face à Hoffenheim, Schalke 04 reste à la très convoitée sixième place, synonyme de qualification en Ligue Europa.

Mais attention car Wolfsburg, mais aussi Fribourg, vainqueur 3-1 de l'Union Berlin sont tout proches, à seulement un point.

Florian Kohfeldt, entraîneur du Werder Brême

Enfin dans le bas du classement, les choses se compliquent pour le Werder Brême.

Le club aux quatre titres de champion d'Allemagne est plus que jamais englué dans la zone rouge.

Samedi, après avoir pourtant mené 2-0, le Werder n'a pas réussi à faire mieux que match nul 2-2 sur le terrain du Hertha Berlin.

Le club reste donc 17ème et ne compte que deux points d'avance sur Paderborn, lanterne rouge.

Une descente en deuxième division du Werder Brême serait un événement puisque le club de la Hanse n'a pas été relégué depuis 1980.

Le coronavirus perturbe le sport mondial

Milan, ville touchée de plein fouet par le coronavirus

En Italie, principal foyer sur le continent, les matchs de Série A se déroulent pour le moment à huis clos, une annulation totale des matchs est envisagée puisque trois régions italiennes dont la Lombardie sont actuellement en quarantaine.

En France, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont maintenant interdits, le huis clos pour les matchs de L1 et de LDC se profilent donc.

En Allemagne, le ministre de la santé Jens Spahn a recommandé le huis clos à la Bundesliga. Une réunion de crise a lieu aujourd'hui au sein de la Ligue pour décider de suivre ou non les recommandations.

Enfin, les conséquences du virus COVID-19 sur les compétitions sportives se font aussi ressentir pour la première fois aux Etats Unis puisqu'en tennis, le Masters 1000 d'Indian Wells a été annulé.

Coupe continentales en Afrique : les demi-finalistes connus

En Ligue des Champions, l'Espérance Sportive de Tunis ne réalisera pas la passe de trois. Battu 3-1 à l'aller par le Zamalek, le double tenant du titre n'a pu s'imposer que 1-0 lors de la seconde manche.

En demi-finales, le Zamalek affrontera le Raja Casablanca, qui a réussi à limiter la casse à Lubumbashi face au TP Mazembe. Vainqueur 2-0 au Maroc, le Raja a encaissé un premier but cinq minutes après le début de la seconde période, par l'intermédiaire d'Isaac Tshibangu (50ème). Quelques instants plus tard, les Corbeaux ont obtenu un pénalty, mais Jackson Muleka, l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 7 réalisations, a buté sur le gardien Anas Zniti. Le TP Mazembe s'impose donc 1-0, mais ce sont bien les Rajaouis qui se hissent dans le dernier carré.

L'autre demi-finale opposera également un club du Caire à un club de Casablanca !

En effet, en Afrique du Sud, Al Ahly a tenu bon face aux Mamelodi Sundowns, score final 1-1. De son côté, le Wydad Casablanca a perdu 1-0 en Tunisie face à l'Etoile du Sahel mais se qualifie quand même grâce à son succès 2-0 lors du match aller.

En Coupe de la Confédération, Horoya s'est qualifié pour le prochain tour. Au stade du 28 septembre de Conakry, les partenaires d'Aristide Bancé se sont imposés 2-0 face aux Nigérians d'Enyimba.

En demi-finales, le Horoya affrontera le Pyramids FC, qui s'est certes incliné 1-0 à domicile face au Zanaco, mais qui avait fait la différence lors de la première manche.

Dans l'autre demi-finale, le Hassania Agadir qui a battu les Libyens d'Al Nasr 2-0 hier soir affrontera la RS Berkane, qui a battu Al-Masry 1-0 .