Bundesliga J25 : le Bayer Leverkusen accroche le Bayern Munich

Largement leader de la Bundesliga, le Bayern Munich n’était pas obligé de gagner face au Bayer Leverkusen, samedi après-midi. Il s’agissait plutôt, à quelques heures du huitième de finale retour de Ligue des champions face au RB Salzbourg, de faire le plein de confiance.

Thomas Müller après son but contre son camp

Mais face à Leverkusen, les hommes de Julian Nagelsmann se sont fait peur. Après une première mi-temps qu’ils ont dominé, et un but de Niklas Süle venant récompenser cette domination, les Bavarois ont perdu le fil de la rencontre. Un but contre son camp de Thomas Müller a permis à Leverkusen de revenir dans la partie et sans la maladresse du jeune Amine Adli devant le but, Moussa Diaby et les siens auraient pu repartir aux vestiaires en menant au score.

En deuxième période, les débats se sont plutôt équilibrés et le Bayern a tenté, en fin de rencontre, de mettre la pression sur la défense de Leverkusen, en vain.

Le Bayern craque mais ne coule pas

Pour Julian Nagelsmann, si ce match n’a pas franchement été la meilleure des répétitions, il a eu le mérite de mieux se terminer que lors des précédentes sorties compliquées de son équipe.

Julian Nagelsmann sur le banc de touche du Bayern Munich

"Évidemment, nous aurions préféré ne pas nous mettre en difficulté, comme lors de la perte de balle d’Upamecano, mais face à Bochum ou en coupe, on a encaissé un troisième et un quatrième but… Nous devons apprendre à mieux gérer les moments compliqués et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui", a déclaré l'entraîneur allemand après la rencontre.

Après ce match nul, le Bayern Munich compte neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund, son dauphin. Mais attention, le BVB n’a pas pu jouer ce week-end face à Mayence en raison d’un trop gros nombre de cas de Covid dans l’équipe rhénane. Le match a donc été reporté au 16 mars prochain. Les hommes de Marco Rose pourraient donc être à six points du Bayern, dans une dizaine de jours.

Hoffenheim passe devant Leipzig et Fribourg

Dans la lutte pour la 4ème place qualificative à la Ligue des champions, c’est Hoffenheim qui vire en tête. Après sa victoire sur Cologne 1-0, le TSG est provisoirement dans les quatre premiers au classement. Les hommes de Sebastian Hoeness ont par ailleurs profité du match nul entre Leipzig et Fribourg, leurs deux principaux concurrents dans cette bataille.

Domenico Tedesco, coach de Leipzig, donne ses instructions

Les deux clubs se sont en effet quittés sur le score de 1-1 samedi après-midi. Un match nul qui met fin à la belle série de trois victoires consécutives du RB Leipzig, mais pour l’entraîneur Domenico Tedesco, il n’y pas péril en la demeure.

"Nous regardons toujours nos performances et comment nous avons joué, et même lorsque nous étions menés à 0-1, nous n'étions pas aussi mauvais que le score le suggérait. Notre égalisation était méritée", a-t-il assuré après le match.

Wolfsburg se reprend, Gladbach chute à nouveau

Dans le bas du classement, Wolfsburg a marqué de précieux points en s’imposant 1-0 face à l’Union Berlin. Avec cette victoire, les Loups se donnent de l’air et comptent maintenant trois points d’avance sur le Borussia Mönchengladbach qui ne décolle pas, lui, de sa 13è place.

Sasa Kalajdzic, auteur du but de la victoire pour le VfB

Samedi, les Poulains se sont inclinés 3-2 face au VfB Stuttgart, autre club qui lutte pour le maintien. Une défaite survenue alors que les hommes d’Adi Hütter menaient 2-0 après 35 minutes de jeu.

Un résultat logique au vu de la morphologie de la rencontre, selon le milieu de terrain Jonas Hofmann, notamment en seconde période : "Nous avons fait preuve de passivité. Nous ne sommes plus parvenus à sortir de notre camp, nous nous sommes fait presser. Voilà ce que tu arrives quand tu es trop passif : tu as de moins en moins le ballon, tu ne fais que courir après. Après, ce n'est plus qu'une question de temps avant que tu ne perdes".

Le Hertha signe sa 4è défaite de suite, Augsbourg gagne à l'arrachée

Après cette défaite, Gladbach ne compte toujours que quatre points d’avance sur la zone rouge, actuellement occupée par le Greuther Fürth (toujours bon dernier suite à sa défaite 2-1 face au VfL Bochum), le VfB Stuttgart et le Hertha Berlin.

Avec 23 points, les Berlinois occupent la 16è place, synonyme de barrages. Samedi, le Vieille Dame a signé une nouvelle défaite, la quatrième de suite, face à l’Eintracht Francfort 4-1.

Enfin vendredi soir, en ouverture de cette 25è journée, le FC Augsburg a signé une victoire capitale dans la course au maintien en battant l’Arminia Bielefeld 1-0.