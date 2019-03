Bundesliga J25 : Francfort ne lâche rien

Hier soir, l'Eintracht Francfort se déplaçait sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf pour le match de clôture de la 25ème journée de Bundesliga. Face à une équipe de Düsseldorf bien organisée, les Aigles ont beaucoup souffert, mais ont fini par prendre leur envol grâce à Gonçalo Pacienciâ, qui a ouvert le score à la 48ème minute de jeu.

Haller voit double

Par la suite, Sebastien Haller, remplaçant, a fait son apparition sur le terrain, et a inscrit un doublé dans les arrêts de jeu, portant ainsi son total à 14 buts cette saison en Bundesliga. Score final 3-0 pour Francfort. Un score généreux, si l'on en croit l'entraîneur de Francfort, Adi Hütter :

"Si nous avions gagné 1-0 seulement, cela aurait été correct. Düsseldorf a fait un bon match, et nous avons eu de la chance sur quelques actions."

L'entraîneur autrichien n'oublie pas que le Fortuna s'est vu refuser un but dès le début de la rencontre (pour une position de hors-jeu inexistante) et s'est fait oublier un pénalty.

Un doublé pour Sébastien Haller, qui est à 14 buts en Bundesliga cette saison.

Grâce à ce succès, l'Eintracht reste cinquième avec 43 points; les Aigles préparent ainsi leur huitième de finale retour de Ligue Europa face à l'Inter Milan de la meilleure des manières. Quant au Fortuna Düsseldorf, le club de Dodi Lukebakio est toujours onzième avec 31 unités au compteur.

Zizou de retour à la Maison Blanche

Le technicien français fait son retour à la place de Santiago Solari, qui n'a jamais su trouver la bonne formule avec le club madrilène. Huit mois après son départ, Zinedine Zidane revient donc au chevet du Real. Et selon lui, peu importe les succès passés, c'est le présent qui compte désormais :

"Je ne pense pas à tout ça. Si je pensais au fait de me remettre en cause, je ne reviendrais pas. Seulement, je n'ai jamais pensé comme ça. Je pense simplement à ce que mon coeur me dit. Et mon coeur m'a dit : 'Tu t'es bien reposé maintenant. Il y a le président et Madrid qui t'appellent.' Et ça m'a donné envie de revenir."

Huit mois après son départ, Zinedine Zidane reprend en main le destin du Real Madrid.

Pour rappel, Zinedine Zidane avait repris le Real Madrid en janvier 2016, suite au limogeage de Rafael Benitez. Il a remporté la Liga en 2017, mais surtout, il a ramené trois succès en Ligue des Champions à la "Maison Blanche", entre 2016 et 2018, avant de s'en aller, estimant que son équipe, son club et lui-même avaient besoin de "changer d'air". Le Real Madrid n'ayant plus que le championnat d'Espagne à jouer, le retour de Zidane a été effectué en vue de préparer la saison prochaine.