Bundesliga J24 : le Bayern Munich enfin seul aux commandes

Le Borussia Dortmund a perdu de précieux points dans la lutte pour le titre de champion.

Samedi, le BVB n'a pas réussi à faire mieux que 2-2 face à Schalke 04, pourtant relégable. Pire, les Borussen ont mené par deux fois lors de ce 100e derby de la Ruhr en Bundesliga et peuvent donc ne s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Pour Edin Terzic, l'entraîneur du BVB, ses joueurs ont peu à peu perdu le fil de la rencontre, submergés par leurs émotions.

L'ambiance à la Veltins Arena était électrique lors de ce derby de la Ruhr Image : IMAGO/Pakusch

"Avant la rencontre, nous nous étions dit qu'il y avait deux manières d'aborder ce match : soit nous nous laissions entraîner par l'émotion des joueurs de Schalke 04, ce qui allait nous rendre la vie compliquée. Soit nous allions essayer de jouer notre football", a expliqué l'entraîneur après la rencontre.

"Cela a très bien fonctionné en première mi-temps ; malheureusement, nous nous sommes fait avoir en seconde période, nous sommes tombés dans leur jeu, ce qui fait que nous sommes très frustrés de ce résultat nul."

Le Bayern Munich seul en tête

Ce match nul du Borussia Dortmund profite au Bayern Munich. Samedi, les Bavarois se sont imposés 5-3 lors de leur rencontre à domicile face à Augsbourg. Une victoire qui aurait pu être un peu plus facile, selon Julian Nagelsmann, si son équipe était restée concentrée pendant toute la rencontre.

"Nous avons très bien réagi après le premier but. En trente minutes, nous sommes parvenus à inscrire quatre buts qui nous ont permis de décider de l'issue de la rencontre. Nous aurions pu en marquer plus si nous étions restés concentrés jusqu'au bout. Nous n'étions pas obligés de concéder autant de buts, mais nous avons fait le boulot, et c'est le plus important", a-t-il résumé.

Sadio Mané été titulaire pour la première fois depuis novembre dernier Image : Philippe Ruiz/picture alliance

Deux points séparent dorénavant le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, mais les deux équipes ne se sont pas encore affrontées. Leur rencontre aura lieu le 1er avril prochain à l'Allianz Arena, un avantage certain pour les Bavarois qui sont invaincus dans leur antre cette saison.

Une lutte pour le maintien toujours aussi folle

Dans le bas du classement, le VfL Bochum a réussi le bon coup du week-end en battant le FC Cologne 2-0 vendredi soir, en ouverture de cette 24è journée. Bochum quitte ainsi la dernière place et remonte à la 14e place.

"Cette victoire fait plaisir", a déclaré le milieu de terrain Kevin Stöger. "C'était une rencontre compliquée, mais on a vu que tous nos joueurs tenaient absolument à gagner, chose que nous avions un peu oubliée ces dernières semaines. Nous avons joué comme nous le savons faire. Nous méritons cette victoire."

Bochum est toujours à la lutte avec quatre autres clubs : le Hertha Berlin, le VfB Stuttgart, Hoffenheim et Schalke 04. Ces cinq équipes se tiennent en seulement trois points.