Bundesliga J23 : le Bayern et Dortmund creusent l'écart

Vainqueurs de Stuttgart et de Leipzig, le Bayern et le BvB restent co-leaders avec cinq points d'avance au classement. En bas de tableau, la lutte contre la relégation bat son plein.

Le Bayern Munich n’a pas livré sa performance la plus aboutie de la saison face au VfB Stuttgart, loin s’en faut, mais les Bavarois ont assuré l’essentiel en gagnant 2-1. Matthijs de Ligt et Eric Maxim Choupo-Moting ont inscrit les deux buts de la rencontre pour le champion d'Allemagne en titre.

A quelques jours d’affronter le PSG en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, le Bayern ne s’est pas forcément rassuré sur son état de forme mais a au moins assuré l’essentiel sur le plan comptable en championnat. "Le résultat est primordial puisqu’en Bundesliga nous ne sommes pas dans une situation confortable”, a résumé Julian Nagelsmann après la rencontre.

Dixième but de la saison en Bundesliga pour Eric Maxim Choupo-Moting. Le Camerounais semble prêt pour le choc face au PSG. Image : Bernd Feil/MIS/IMAGO

Le grand huit du Borussia Dortmund

Grâce à cette victoire, le Bayern Munich conserve la tête du classement mais il doit toujours la partager avec le Borussia Dortmund. Vendredi soir, en ouverture de cette 23è journée, les Borussen ont battu le RB Leipzig 2-1 au terme d’une rencontre très engagée et disputée. Le BvB, qui a souffert en deuxième mi-temps, avait fait la différence en première période grâce à des buts de Marco Reus, sur pénalty, et d'Emre Can. Cet succès obtenu dans la douleur est le huitième de suite pour le Borussia en Bundesliga. Une série incroyable, selon le capitaine Marco Reus :

"Dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, c’est incroyable. Nous travaillons très, très dur en ce moment, mais je dirais que nous avons aussi de la chance. Leipzig, par exemple, a très bien joué en seconde période. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de ressources, surtout avec le ballon. C'était un peu mieux en première mi-temps, mais pas tant que ça. Alors oui, nous avons beaucoup de chance de notre côté en ce moment, mais bien sûr, nous travaillons toujours pour cela", a déclaré Reus à l'issue de la rencontre.

Capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus dirige ses troupes de succès en succès. Image : Marc Niemeyer/kolbert-press/IMAGO

"Nous savons être réalistes devant le but et je pense que c'est ce qui nous caractérise en ce moment. Nous sommes très, très heureux de gagner, surtout contre un concurrent direct. De plus, nous avons encore creusé l'écart. C’est un beau week-end."

La concurrence s'essouffle

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund comptent donc tous les deux 49 points et pour la première fois de la saison, ils creusent l'écart et relèguent le premier poursuivant à cinq points. Aucun de leurs concurrents directs n’a gagné ce week-end. L’Union Berlin a été tenu en échec par le FC Cologne 0-0, même score pour Fribourg sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach ; enfin, l’Eintracht Francfort a fait match nul 2-2 face au VfL Wolfsburg.

Malgré un joli but de Randal Kolo Muani, Francfort n'a pu battre Wolfsburg et reste calé à la sixième place, à dix points de la tête. Image : Teresa Kroeger/Nordphoto/IMAGO

Schalke 04 anime la lutte contre la descente

Dans le bas du classement, Schalke 04 a signé une victoire précieuse sur la pelouse du VfL Bochum. Les Knappen se sont imposés 2-0 et signent leur deuxième victoire de suite. Schalke 04 quitte ainsi la dernière place. Une bonne nouvelle qui fait du bien au moral, comme l’a souligné l’attaquant Marius Bülter. Surtout à une semaine d’affronter le Borussia Dortmund lors du grand derby de la Ruhr :

"Au final, ce sont trois points qui font que nous ne sommes plus derniers. Nous nous rapprochons de plus en plus du maintien. Nous étions loin de là il y a quelques semaines. Nous avons de bonnes sensations, nous avons plus de confiance en nous-mêmes aussi. Nous pouvons être fiers de nous", a estimé Bülter à l'issue de la partie.

Marius Bülter, un des hommes de la remontée de Schalke 04 au classement. Image : Moritz Müller/IMAGO

Et le classement se resserre dans le bas du tableau, puisque cinq équipes se tiennent en un point. Le Hertha Berlin, 14è et défait ce week-end par le Bayer Leverkusen 4-1, compte 20 points alors que Stuttgart, Hoffenheim, Schalke et Bochum en ont tous les quatre 19. La course au maintien risque donc d’être féroce entre ces cinq clubs.