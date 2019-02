Bundesliga J22 : le Bayern Munich met la pression sur Dortmund

Le Bayern Munich, vainqueur d'Augsbourg (3-2) après avoir été mené par deux fois, a réalisé la bonne opération du week-end puisque ce résultat lui permet de revenir à deux points du Borussia Dortmund qui joue ce soir contre la lanterne rouge, Nuremberg.

Mais cette victoire n'a pas vraiment été appréciée par Niko Kovac, l'entraineur des Munichois.

Niko Kovac, entraineur du Bayern Munich

Alors que les prochaines semaines s'annoncent décisives avec notamment le 1/8ème de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool demain soir, le Croate attend plus de son équipe.

"J'espère que les joueurs vont comprendre qu‘à Liverpool, ce sera très différent. Si nous évoluons là-bas comme nous avons joué ce soir, je peux vous garantir que ce ne sera pas très beau à voir", a déclaré l'entraineur vendredi soir, après le match.

Gladbach perd du terrain

Le Bayern Munich revient donc provisoirement sur Dortmund mais surtout qui creuse l'écart avec son poursivant : le Borussia Mönchengladbach.

Les coéquipiers de Thorgan Hazard n'ont pas pu faire mieux que match nul (1-1) sur le terrain de l'Eintracht Francfort. Les Poulains se retrouvent à 5 points du Bayern Munich.

Surtout, ils sentent pousser dans leur dos le RB Leipzig. Vainqueurs tranquilles de Stuttgart (3-1) avec notamment un doublé de Yussuf Poulsen, les hommes de Ralf Rangnick ne sont plus qu'à deux points de la 3ème place.

Leverkusen continue sa remontée

Kai Havertz, buteur pour le Bayer Leverkusen

Le club, 11ème mi-décembre, est maintenant 5ème.

Depuis l'arrivée de Peter Bosz, Leverkusen n'a perdu qu'une seule rencontre et l'équipe a enchainé hier sa 3ème victoire de suite en championnat en s'imposant (2-0) face au Fortuna Düsseldorf.

Dans les autres résultats, Wolfsburg a dominé Mayence (3-0), Hoffenhein s'est défait de Hanovre sur le même score et Schalke et Fribourg n'ont pas réussi à se départager et se sont quittés sur le score de (0-0).

Le record de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro célèbre son but historique

Lors du match nul du Werder Brême face au Hertha Berlin (1-1), le Péruvien est devenu le plus vieux buteur de l'histoire de la ligue.

A 40 ans et 136 jours, il succède à un ancien joueur du Werder Mirko Votava.

C'est sur un coup franc dévié par le mur berlinois à (90e+6) que Claudio Pizarro a inscrit son 195ème but en Bundesliga.

"Max Kruse et moi avons discuté de la manière de tirer, car c'était un coup-franc aux abords de la surface de réparation. Nous savions aussi que d'habitude, les joueurs dans le mur sautent lors d'un coup-franc. J'ai donc choisi de tirer à ras de terre - et par chance, c'est rentré!", a expliqué l'attaquant.

CAN U20 : le Mali sacré

C'est le Mali qui a remporté pour la première fois de son histoire la compétition, en battant en finale le Sénégal 3 à 2 aux tirs au but (1-1 après prolongation), dimanche à Niamey.

Le Mali avait perdu sa première finale en 1989.

Le Sénégal était lui finaliste pour la 3e fois d'affilée après 2015 et 2017.

Les Sénégalais, pourtant vainqueurs des Maliens (2-0) en phase de groupes, se consolent avec les trophées de meilleur joueur décerné au défenseur Moussa Ndiaye, de meilleur buteur avec Amadou Dia Ndiaye (3 buts), et celui du fair play.

Le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria représenteront le continent africain au Mondial U20 prévu du 23 mai au 15 juin en Pologne.

Emiliano Sala : Cardiff City et Nantes devant la justice

Hommage à Emiliano Sala devant le stade de Cardiff

Selon le Sunday Telegraph, si un rapport officiel établit que le pilote de l'avion qui transportait Emiliano Sala ne disposait pas de la licence valable, Cardiff envisagerai de lancer une procédure pour négligence à l'encontre de Nantes dès la semaine prochaine.

Selon l'enquête interne menée par le club gallois, rien n'indique que David Ibbotson, le pilote du petit avion qui emmenait Sala de Nantes à Cardiff, disposait de la licence permettant de transporter des passagers dans un cadre commercial, rapporte le Telegraph.

Si Nantes était reconnu coupable de négligence, le club gallois n'aurait pas à s'acquitter de la totalité du transfert qui s'élève à 17 millions d'euros.

"Nous pensons que le joueur n'était pas inscrit en Premier League", a par ailleurs précisé au Telegraph le président de Cardiff City qui cherche à démontrer que le transfert du buteur argentin n'était pas tout à fait achevé avant le décès de ce dernier.

Athlétisme : Caster Semenya devant le TAS

Caster Semenya lors des championnats du monde 2017

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) examinera durant 5 jours le recours de la Sud-Africaine contre le nouveau règlement imposé par l'IAAF aux athlètes féminines produisant naturellement beaucoup de testostérone.

En 2011, l'IAAF a fixé un seuil de testostérone de 10 nanomole/litre de sang pour les athlètes concourant dans la catégorie femmes.

Mais le TAS, saisi par l'Indienne Dutee Chand, avait suspendu cette décision en 2015, donnant deux ans à l'IAAF pour présenter une étude scientifique prouvant la supériorité des athlètes hyperandrogènes.

En 2017, la revue médicale British Journal of Sports Medecine a publié une étude commandée par l'IAAF qui démontre que les femmes aux plus hauts taux de testostérone ont de meilleures performances dans certaines disciplines.

En avril 2018, l'IAAF a donc imposé aux athlètes présentant des "différences de développement sexuel" de faire baisser avec des médicaments.

Soutenue par le gouvernement sud-africain, Caster Semenya, chamionne olympique du 800m, dénonce ces nouvelles règles, destinées selon elles à la "ralentir". Ses avocats parlent de "discrimination".

"Mlle Semenya est incontestablement une femme. Elle demande à être respectée et traitée comme n'importe quel autre athlète", ont-ils souligné.

All Star Game NBA : victoire de la Team LeBron

C'est l'équipe du capitaine Le Bron James qui s'est imposée face à celle emmenée par Giannis Antetokounmpo (178-164).

C'est Kevin Durant auteur de 31 points pour la Team LeBron qui a été élu meilleur joueur de la rencontre.

De son côté, le camerounais Joel Embiid, seul joueur représentant un pays africain puisque Giannis Antetokounmpo évolue pour la Grèce, a été l'auteur d'un double-double avec 10 points et 12 rebonds pour la Team Giannis.

NBA : une Ligue africaine pour 2020

Adam Silver, commissaire de la NBA

En marge de ce All Star Game, le patron de la NBA, Adam Silver a confirmé la création d'une ligue africaine de basket suprvisée conjointement par la fédération internationale de basket et par l'instance nord-américaine.

Une initiative soutenue par l'ancien président américain d'orgine kényane Barack Obama.

Ce tournoi professionnel va donc être lancé au début de l'année 2020 et se déroulera de janvier à mars. La compétition réunira 12 équipes du continent qui seront issues des éliminatoires en 2019. Neuf pays dont le Sénégal, le Rwanda ou encore l'Afrique du Sud vont accueillir les matches du tournoi.

L'année dernière, Adam Silver avait déclaré que "l'avenir du basket se situait sur le contient africain".