Bundesliga J21 : La LDC s'éloigne pour le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund peut remercier le manque d'efficacité des attaquants de Hoffenheim, notamment du Togolais Ihlas Bebou, sans quoi cette rencontre se serait soldée par une nouvelle défaite. Si le BVB a, comme à son habitude, eu le ballon, c'est bien le TSG qui s'est montré le plus entreprenant devant, tirant 17 fois au but et cadrant 6 fois. En prenant le point du match nul, le Borussia peut donc s'estimer heureux.

"Nous avons eu 90 minutes pour décider du sort de la rencontre en notre faveur, mais nous n'y sommes pas parvenus. En première mi-temps, Hoffenheim a eu 3-4 grosses occasions, mais c'est nous qui ouvrons la marque. Et ensuite... Nous sommes un peu trop négligents quand nous menons au score en ce moment", a déclaré un Marco Reus mécontent à l'issue de la rencontre."Nous n'arrivons pas à faire en sorte d'éviter le danger dans notre défense. C'était un match assez chaud, nous avons de la chance de revenir à 2-2, mais dans l'ensemble, ce n'était pas une bonne prestation de notre part."

Erling Haaland a beau récupérer le ballon après son égalisation, il ne parviendra pas à marquer un autre but

Suite à cette nouvelle contre-performance, Dortmund est toujours 6ème avec 33 points au compteur, à trois points du Bayer Leverkusen (qui a concédé le nul 2-2 face à Mayence) et à six de Wolfsburg (accroché par Gladbach, score final 0-0).

Les Aigles de Francfort volent haut

Le Borussia qui voit d'autres prétendants à la Ligue des Champions s'échapper au classement, comme Francfort. L'Eintracht, qui a battu Cologne 2-0 grâce notamment au 18ème but de la saison d'André Silva, est troisième avec 39 points.

"Toute l'équipe travaille très bien à l'entraînement, et ce depuis des semaines. Nous avons un très bon effectif qui produit un football exceptionnel en attaque, tandis qu'en défense, nous rendons la vie de nos adversaires compliquée", estime le défenseur Erik Durm."Ce sont les ingrédients qui nous permettent d'engranger des victoires semaine après semaine, et en ce moment, ca se passe super bien."

Evan N'Dicka s'est une nouvelle fois montré impérial dans les airs

Parmi les autres résultats, on note le match nul entre le VfB Stuttgart et le Hertha Berlin, 1-1, ou encore le partage de points entre le Werder Brême et le SC Fribourg, score final 0-0. De son côté, Schalke 04 a également fait match nul, 0-0 sur la pelouse de l'Union Berlin.

Le Bayern engage Dayot Upamecano

Cette 21ème journée se termine ce soir avec une rencontre entre le Bayern Munich et l'Arminia Bielefeld. Les Bavarois, auréolés de leur titre de champions du monde des clubs, sont évidemment favoris face au promu et 16ème au classement. Le club n'a cependant pas le droit de se reposer sur ses lauriers car le RB Leipzig, qui s'est imposé 2-1 face à Augsbourg vendredi soir, est revenu à quatre points. Le RB Leipzig dont l'un des joueurs, le défenseur français Dayot Upamecano, va rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine. Un transfert qui a beaucoup fait parler ce week-end, mais Hansi Flick a assuré que jusqu'à la fin de cet exercice, Upamecano ne sera pas dans son esprit.

Dayot Upamecano viendra garnir le contingent français du Bayern Munich, qui compte déjà six membres

"C'est une décision pour le futur, sauf que moi, je me situe et j'agis dans le présent. C'est très important. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très content - comme tout le monde au club, d'ailleurs - que Dayot nous rejoigne", a assuré l'entraîneur du Bayern Munich en conférence de presse."Mais ce sera pour la saison prochaine. Nous avons des objectifs à remplir maintenant, tout comme lui doit encore jouer pour le RB Leipzig, ce qu'il fera à 100%, j'en suis sûr. En attendant, au cours des mois qui restent, nous avons des objectifs à remplir en Bundesliga."

Bayern Munich face à l'Armina Bielefeld c'est ce soir à partir de 19h30 TU.