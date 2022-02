Bundesliga J21 : Dortmund chute et perd du terrain

Comme prévu, le leader a été bousculé sur sa pelouse par un RB Leipzig décidément revigoré par l'arrivée de Domenico Tedesco. Mais comme prévu aussi, le Bayern Munich a tenu bon et s'est imposé 3-2 grâce notamment à un nouveau but de Robert Lewandowski.

Le Bayern continue donc la course en tête et prend même encore un peu d'avance au classement puisque le Borussia Dortmund a, lui, chuté à domicile face au Bayer Leverkusen.

Une défaite humiliante devant les supporters

Erling Haaland dans les tribunes en raison d'une blessure

Cette défaite cuisante 5-2 survient alors que les fans du BVB étaient de nouveau autorisés à se rendre au stade. C'est d'ailleurs aux supporters que Marco Rose, l'entraîneur, a tenu à parler en premier, conscient que cette défaite humiliante compromet grandement les chances de titres de leur équipe.

"Je ne peux que présenter mes excuses aux spectateurs pour cette défaite au cours de laquelle nous avons encaissé cinq buts, sous ce temps en plus... Les gens sont venus au stade pour encourager leur équipe en espérant une victoire, et ils voient cette défaite et ces cinq buts encaissés. L'atmosphère était négative, ce que je comprends tout à fait",a-t-il déclaré après la rencontre.

L'Union chute, Wolfsburg se reprend

Dans les autres résultats importants du week-end, l'Union Berlin a chuté sur la pelouse d'Augsbourg 2-0 mais conserve sa place de 4è, synonyme de qualification à la Ligue des champions. De son côté, Cologne a battu Fribourg 1-0 et n'est donc plus qu'à un point de la 5è place.

Dans le bas du classement, Wolfsburg a signé une victoire 4-1 face au Greuther Fürth, ce qui lui permet de remonter à la 12è place et de prendre deux points d'avance sur la zone rouge.