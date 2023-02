Bundesliga J20 : le Bayern Munich est toujours menacé

Alors que les Bavarois ont battu Bochum 3-0, ses poursuivants, l'Union Berlin et le Borussia Dortmund, ont aussi gagné. La course au titre reste serrée.

Le Bayern Munich n'était pas forcément très inspiré face au VfL Bochum samedi après-midi, surtout en première mi-temps, mais le leader a tout de même fait le travail pour s'imposer 3-0 et conserver la tête du classement. C'est la deuxième victoire consécutive du Bayern en Bundesliga en 2023.

Thomas Müller, Kingsley Coman et Serge Gnabry ont signé les trois buts de la rencontre.

Kingsley Coman a inscrit son quatrième but de la saison en Bundesliga Image : Christian Kolbert/kolbert-press/IMAGO

Le Bayern Munich peut maintenant se concentrer sur le choc face au PSG mardi soir, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais Leon Goretzka est catégorique : il faudra élever son niveau de jeu face aux Parisiens.

"Quand chaque remise en jeu et chaque coup d'envoi dure deux minutes, on a toujours du mal à se mettre en route. Mais cela ne doit pas nous servir d'excuse, nous devons tout simplement mettre beaucoup plus d'énergie sur le terrain", a déclaré le milieu de terrain.

"Je pense que nous avons mieux évolué en seconde période. Mais contre le PSG, il faudra que ce soit le cas de la première à la dernière seconde."

L'Union Berlin et le Borussia Dortmund en embuscade

Le Bayern Munich va donc passer une nouvelle semaine à la place de leader mais le titre est loin d'être gagné pour les Bavarois puisque la concurrence continue de tenir le coup, l'Union Berlin en tête.

Samedi soir, les Berlinois ont remporté une victoire capitale dans la course au titre sur la pelouse du RB Leipzig. Une victoire 2-1 obtenue à l'issue d'une rencontre relativement fermée.

Après la rencontre, Urs Fischer n'a pas hésité à évoquer un résultat un peu "chanceux" pour son équipe, qui ne compte toujours qu'un point du retard sur le Bayern.

L'Union Berlin n'a perdu que quatre rencontres depuis le début de la saison Image : Robert Michael/dpa/picture alliance

Derrière l'Union Berlin, le Borussia Dortmund occupe toujours la troisième place. Samedi, sur la pelouse du Werder Brême, les Borussen ont remporté leur cinquième victoire consécutive en championnat en 2023.

Les hommes d'Edin Terzic se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations de Jamie Bynoe-Gittens et de Julian Brandt. De quoi prendre le plein de confiance avant le match face Chelsea en C1 mercredi soir.

Le Hertha se donne un peu d'air

Dans le bas du classement, le Hertha Berlin a signé une victoire importante, 4-1, dans la course au maintien face au Borussia Mönchengladbach. Une victoire qui fait du bien sur le plan comptable et psychologique.

"Nous sommes contents, c'est clair. Quand tu es dans la lutte contre la relégation, tu te dis toutes les semaines que tu dois tout faire pour ne pas te sentir comme si tu étais déjà descendu. C'est important de rester à l'affût", a affirmé Sandro Schwarz, le coach de la Vieille Dame.

Le Hertha a signé sa quatrième victoire de la saison Image : Andreas Gora/picture alliance

Cette victoire permet aux Berlinois de remonter à la 16è place, synonyme de barrages. Ils possèdent un point d'avance sur le VfB Stuttgart, qui a de nouveau chuté ce week-end donc face à Fribourg.

De son côté, Schalke 04, auteur d'un match nul 0-0 face à Wolfsburg, est toujours lanterne rouge.

Les Knappen continuent tout de même de glaner des points et de jouer de mieux en mieux. Vendredi soir, il s'en est fallu de peu pour qu'ils s'imposent à domicile tant ils ont dominé la rencontre.