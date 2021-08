Bundesliga J2 : Wolfsburg prend les commandes

En déplacement à Berlin sur la pelouse du Hertha, les Loups se sont retrouvés menés au score à l'heure de jeu suite à un pénalty de Dodi Lukebakio. Mais en fin de rencontre, Wolfsburg est parvenu à retourner la situation et à s'imposer 2-1 grâce à des buts de Ridle Baku et Lukas Nmecha. Le jeune attaquant qui estime que son équipe, la seule à compter six points après deux rencontres de Bundesliga, est en mesure de continuer sur ce bon chemin :

"C'est génial de remporter deux matchs de suite, surtout quand il s'agit des deux premiers en championnat. Mais la saison est encore longue. Nous devons continuer ainsi, en nous assurant de nous donner à fond à chaque rencontre, et ça devrait aller", a déclaré l'attaquant qui évoluait la saison dernière du côté d'Anderlecht.

Le Bayern au forceps

Derrière Wolfsburg, à deux longueurs, plusieurs équipes sont en embuscade. C'est le cas du Bayer Leverkusen, qui a réalisé le carton de la journée en s'imposant 4-0 face au Borussia Mönchengladbach. C'est aussi le cas du Bayern Munich, qui a difficilement battu le 1.FC Cologne. Après avoir mené 2-0, les Bavarois ont vu les Colonais revenir à 2-2 en deux minutes, pour finalement gagner 3-2 grâce à un but de Serge Gnabry. Une victoire importante selon Thomas Müller, car elle permet au Bayern de distancer la concurrence :

"Quand tu dois prendre les trois points et qu'il ne te reste que vingt minutes, tu deviens très sérieux. Nous avons vu ce que Dortmund avait fait la veille. Quand tu vois un de tes concurrents s'incliner, tu fais tout pour le dépasser. C'est ce que nous avons fait en gagnant, car avant cette rencontre, nous n'avions qu'un petit point", a rappelé le vétéran munichois.

Le Bayern Munich s'est imposé grâce à un doublé de Serge Gnabry

Haaland muet, Dortmund craque

Le Borussia Dortmund qui s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Fribourg. Une fois n'est pas coutume, Erling Haaland a été complètement neutralisé par la défense adverse, et notamment par Niko Schlotterbeck :

"Erling Haaland n'a pas réussi à marquer, ce qui lui arrive rarement, au vu de ses qualités, que tout le monde connaît. J'ai eu beaucoup de choses à faire, en raison de sa vitesse et de sa présence physique, mais au final, mon coéquipier Philipp Lienhart et moi avons bien travaillé, donc je suis content", a déclaré le défenseur central à l'issue de la rencontre.

Marco Rose, l'entraîneur de Dortmund, est dubitatif : son équipe n'est pas parvenue à prendre le meilleur sur Fribourg

La renaissance de Szoboszlai

De son côté, Leipzig s'est bien repris après sa défaite initiale contre Mayence. Opposé au VfB Stuttgart, le RB a été sans pitié et s'est imposé 4-0. L'homme du match n'est autre que Dominik Szoboslai, auteur d'un doublé. Une délivrance pour l'international hongrois, qui a longtemps été sur la touche en raison des blessures :

"Ce soir, je suis très heureux. Revenir de cette façon après huit mois de blessure, devant nos fans en plus, c'était super. En plus, je n'ai pas disputé l'Euro, donc je n'ai pas joué devant des fans depuis un an et demi. Inscrire un doublé pour les supporters, c'était génial. Et puis nous avons gagné, pour nous, pour nos familles, pour tous ceux qui suivent le club", a déclaré Szoboszlai après la partie.

Après des mois de galère, Dominik Szoboszlai a enfin pu montrer toute l'étendue de son talent

Première victoire pour le promu Bochum

Dans les autres rencontres de cette 2è journée de Bundesliga, le VfL Bochum s'est imposé 2-0 face à Mayence. Hoffenheim et l'Union Berlin se sont quittés sur le score de 2-2, le Greuther Fürth et l'Arminia Bielefeld se sont partagé les points, 1 but partout. Enfin, l'Eintracht Francfort n'a pu faire mieux que 0-0 face au FC Augsburg.