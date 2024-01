Bundesliga J19 : Leverkusen piétine, le Bayern en profite

Malgré une bonne dizaine d'occasions franches, le Bayer Leverkusen n'a pas réussi à marquer face au Borussia Mönchengladbach et a donc dû se contenter d'un match nul 0-0.

Un résultat frustrant mais sur lequel il ne faut pas trop s'attarder, selon l'entraîneur Xabi Alonso.

"C'est dommage de ne pas avoir réussi à gagner. Nous avons tout fait pour prendre les trois points, mais nous n'y sommes pas parvenus. Ça arrive", a-t-il déclaré après la rencontre.

La défense et le milieu de terrain de Gladbach ont réussi à repousser les assauts de Leverkusen Image : Marius Becker/dpa/picture alliance

"Nous n'avons pas été assez efficaces dans la surface, nos tirs n'ont pas été assez cliniques. Je pense que nous avons bien contrôlé la partie, mais Gladbach a défendu très bas et de manière très compacte. C'est une performance qui sera bonne à analyser et qui nous sera utile pour la suite, pour savoir comment jouer face à ce type d'équipes. Donc nous restons optimistes."

Après 19 journées, le Bayer Leverkusen est toujours invaincu.

Le Bayern Munich, toujours dans la course

Ce match nul de Leverkusen permet au Bayern Munich de revenir à deux points au classement.

Samedi, les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés 3-2 face au FC Augsbourg au terme d'une rencontre très serrée entre les deux équipes qui aurait pu basculer en faveur des Souabes.

"Avant cette journée, Augsbourg n'avait perdu que contre une seule équipe du top 6 et Leverkusen a dû marquer à la 94e min pour le faire donc on savait à quoi s'attendre", a déclaré après la rencontre Thomas Tuchel.

"Nous avons marqué dans les bons moments et avons eu un peu de chance", a-t-il reconnu.

Stuttgart reste sur le podium

Mal en point depuis le début de l'année 2024, le VfB Stuttgart a signé une victoire importante ce week-end.

Toujours privée de ses joueurs africains et asiatiques partis à la CAN et la Coupe d'Asie, l'équipe s'est imposée 5-2 face au RB Leipzig.

Après deux défaites face à Gladbach et Bochum, les hommes de Sebastian Hoeness ont prouvé qu'ils étaient donc toujours dans le coup, à l'image de Deniz Undav, auteur d'un triplé. "C'était une victoire très importante pour nous", a assuré le buteur allemand.

Stuttgart possède la troisième meilleure attaque (43 buts inscrits) du championnat après le Bayern Munich et Leverkusen Image : Thomas Kienzle/AFP

"Nous avons vu et lu tout ce qui s'est dit sur nous ces derniers temps ; mais ça ne nous a pas perturbé. Nous avons abordé cette rencontre comme si c'était la première de 2024, nous avons tout donné et gagné face à l'une des meilleures équipes du championnat."

Grâce à cette belle victoire, Stuttgart est donc toujours troisième alors que de son côté, le RB Leipzig recule à la cinquième place. C'est le Borussia Dortmund qui en profite pour passer quatrième suite à sa victoire 3-1 contre le VfL Bochum.