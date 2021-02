Bundesliga J19 : Le Bayern enchaîne, le RB reste au contact

Pas de soucis pour le champion en titre ce week-end sur sa pelouse face à Hoffenheim. Les Bavarois ont pris leur revanche face à une équipe qui les avait battus lors de la phase aller. Victoire 4-1 avec notamment des buts de Jérôme Boateng et Thomas Müller, sous les yeux du sélectionneur allemand Joachim Löw qui pourrait faire de nouveau appel à eux en prévision de l'Euro. Cette victoire permet en tout cas au Bayern de rester en tête avec un confortable matelas de sept points d'avance.

Thomas Müller est tout simplement indémodable

Leipzig remercie Nkunku

Derrière, le RB Leipzig a signé un succès important face à un concurrent direct : le Bayer Leverkusen. Les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés 1-0 grâce à un but du Franco-Congolais Christopher Nkunku à la 51ème minute de jeu. Pour Kevin Kampl, cette victoire était impérative, notamment après la défaite surprise la semaine passée sur la pelouse de Mayence, 17ème :

"C'était une victoire extrêmement importante. Nous en parlions la semaine dernière dans le vestiaire : après la défaite contre Mayence, il nous fallait rebondir et gagner. Et c'est ce que nous avons fait, contre une grosse équipe, en plus, donc il y a de quoi être fier. Nous savons que nous devons continuer ainsi, continuer à aller de l'avant", a notamment déclaré le milieu de terrain à l'issue de la rencontre.

Francfort frappe fort

En revanche, cette nouvelle défaite du Bayer Leverkusen, 3ème avant cette journée, est synonyme de dégringolade. Les hommes de Peter Bosz sont désormais 5èmes. En effet, grâce à sa victoire sur Fribourg 3-0, Wolfsburg se hisse à la 3ème place, tandis que l'Eintracht Francfort est désormais 4ème. Vainqueurs 4-1 du Hertha Berlin, les Aigles sont l'équipe en forme du moment. Ils n'ont pas perdu en championnat depuis mi-décembre. De quoi ravir leur entraîneur Adi Hütter :

"Quand on regarde le classement, nous pouvons dire que nous avons une équipe de très grande qualité. Nous avons gagné sept de nos huit derniers matchs, c'est un signe fort. De plus, nous faisons partie des meilleures équipes du moment. J'espère que ça va continuer longtemps ainsi. Après tout, nous avons travaillé dur pour arriver à ce niveau", estime l'entraîneur de l'Eintracht.

Dortmund retrouve son niveau de jeu

De son côté, le Borussia Dortmund a aussi profité de la défaite du Bayer Leverkusen pour revenir à hauteur de points. Samedi après-midi, le BVB a mis fin à sa série de trois matchs sans victoire, en s'imposant 3-1 face à Augsbourg. Pour Julian Brandt, ce match a permis à Dortmund de prendre des points précieux mais aussi de jouer de nouveau à un niveau qui est censé être celui du club.

"Nous n'avons pas seulement gagné cette rencontre, nous avons également livré une bonne prestation. Nous avons montré un meilleur visage que la semaine dernière : nous avons mis la pression sur notre adversaire, nous avons tout fait pour récupérer le plus vite possible les ballons perdus, et je pense que c'est le genre de choses que l'on peut attendre de nous", a concédé le milieu de terrain de Dortmund.

La joie de Jadon Sancho, Marco Reus et Erling Haaland

Mais attention pour le Borussia Dortmund, le classement est très serré. Gladbach, qui n'a pu faire mieux que 1-1 face à l'Union Berlin, se trouve aussi dans le même nombre de points.

Le but du week-end pour Silas Wamangituka

Dans les autres résultats, Schalke 04 et Werder Brême se sont quittés sur le score de 1-1. Les Knappen restent donc bon derniers au classement. Cologne s'est donné de l'air en battant un concurrent direct au maintien, l'Arminia Bielefeld, victoire 3-1. Enfin, vendredi soir, en ouverture de cette 19ème journée, le VfB Stuttgart s'est imposé 2-0 face à Mayence grâce notamment au plus beau but du week-end signé Silas Wamangituka après un solo de près de 80 mètres. Le Congolais est revenu après le match sur sa superbe réalisation :

"C'est grâce aux efforts répétés à l'entraînement. J'ai profité du fait que j'ai pu partir en contre, étant donné que Mayence était en attaque et que j'étais tout seul. Donc j'en ai profité et j'ai marqué."

La prochaine journée de Bundesliga aura lieu ce week-end. Mais la plupart des équipes seront en lice dans la semaine pour le troisième tour de la Coupe d'Allemagne.