Bundesliga J19 : le Bayern Munich se reprend avec la manière

Ce n’était bien qu’un accident de parcours pour le Bayern Munich. Décimé par les cas de Covid la semaine dernière, le leader a récupéré la plupart de ses stars cette semaine et n’a donc eu aucun problème pour battre Cologne. Une victoire 4-0 acquise notamment grâce à un triplé de Robert Lewandowski et qui permet aux Bavarois de conserver six points d’avance sur le Borussia Dortmund.

Auteur d'un triplé, Robert Lewandowski compte désormais 23 réalisations en Bundesliga cette saison

Dortmund livre sa meilleure prestation de la saison

Le BVB a signé le carton du week-end face à Fribourg. Les Borussen se sont imposés 5-1. Erling Haaland a inscrit un doublé mais pour Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia, cette victoire, peut-être la plus belle de la saison, est avant tout liée au plan de jeu parfait de son équipe ce samedi.

"Nous avons réalisé une très bonne prestation, et ce dès la première minute de jeu. Nous avons eu la maîtrise du ballon, mais là où nous avons été très forts, c'est dans le Gegenpressing dès la perte de balle", a déclaré Michael Zorc à l'issue de la rencontre. "Nous n'avons rien lâché. Je crois que nous n'avons concédé aucune occasion au SC Fribourg en première mi-temps.”

Face à Fribourg, Erling Haaland a inscrit un doublé, ce qui porte son total à quinze buts en championnat cette saison.

L'Union Berlin toujours aussi solide à domicile

Derrière le BVB, on retrouve le Bayer Leverkusen, vainqueur du Borussia Mönchengladbach 2-1, puis Hoffenheim. Mais attention, ces deux clubs sont talonnés par l’Union Berlin qui s’est justement défait du TSG 2-1. Comme la saison passée, le club berlinois, malgré son petit budget, continue de jouer les trouble-fête. Mais selon Grischa Prömel, l’Union est capable de faire encore mieux, surtout si elle hausse un peu plus son niveau de jeu.

"Le plus important aujourd'hui, c'est que nous ayons gagné, et que nous restions très forts à domicile. Il faut dire que nous n'avons pas très bien joué, nous devons plus nous appliquer, que ce soit en défense ou en attaque", a concédé le milieu de terrain. "Nous avons eu quelques problèmes, mais nous avons effectué quelques ajustements tactiques pour être un peu plus dangereux. Hoffenheim a très bien joué, ce qui explique pourquoi notre performance d'aujourd'hui n'était pas très bonne."

Grischa Prömel a inscrit le but de la victoire pour l'Union Berlin

Nkunku et Gulasci mènent le RB à la victoire

Autre club gagnant du week-end : le RB Leipzig, qui a enchaîné sa deuxième victoire de suite. Les hommes de Domenico Tedesco se sont imposés 2-0 face au VfB Stuttgart. Et si Christopher Nkunku a inscrit un nouveau but, son neuvième cette saison déjà, l’entraîneur allemand a voulu mettre en valeur le travail d’un autre joueur.

"Quand nous menions 1-0, c'est grâce aux nombreuses parades de Peter Gulacsi que nous sommes restés devant au tableau d'affichage. Donc le but du 2-0, c'est aussi grâce à lui", a estimé Domenico Tedesco.

Christopher Nkunku compte neuf buts et neuf passes décisives en Bundesliga avec le RB Leipzig

Wolfsburg n'avance plus

Dans les autres résultats du week-end, Wolfsburg et le Hertha Berlin se sont quittés dos-à-dos sur le score de 0-0. Les Loups, qui n'ont plus gagné depuis le 6 novembre dernier, pointent à la 14è place. Mayence a disposé de Bochum 1-0. Augsburg et l'Eintracht Francfort se sont séparés sur le score nul de 1-1. Enfin, l’Arminia Bielefeld et le Greuther Fürth se sont quittés sur le score de 2-2.