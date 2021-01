Bundesliga J18 : le Bayern Munich prend le large

Le titre n’est pas encore joué; après tout, la phase retour vient tout juste de commencer. Mais le Bayern Munich est plus jamais dans les meilleures dispositions pour conserver son titre et remporter un 9ème Meisterschale (saladier de champion) de suite.

Hier, sur la pelouse du FC Schalke 04, les Bavarois se sont imposés 4-0 avec notamment un doublé de Thomas Müller et un nouvelle réalisation pour Robert Lewandowski (sa 23ème, déjà) de la saison. Cette victoire permet au Rekordmeister de prendre sept points d’avance sur la concurrence.

Hansi Flick, l'entraineur du Bayern Munich

"Je suis content des neuf points que nous avons pris au cours de cette semaine anglaise. La concurrence nous a donné une occasion de creuser l'écart, et nous en avons profité. Je sais néanmoins qu'il y a des aspects sur lesquels nous devons travailler pour nous améliorer encore, afin d'être à nouveau dominateurs comme nous savons si bien le faire", a déclaré Hansi Flick, l'entraineur du Bayern.

Leipzig chute contre Mayence

Comme l’a souligné son coach, si le Bayern Munich possède maintenant autant d’avance au classement, c’est aussi parce que ses concurrents directs ont tous chuté ce week-end, à commencer par le RB Leipzig. Les hommes de Julian Nagelsmann ont perdu 3-2 sur la pelouse de Mayence, pourtant relégable depuis le début de la saison. Cette contre-performance a de grandes chances de coûter le titre à Leipzig.

"Le train du titre est parti sans nous. Quand tu perds contre une équipe relégable, cela ne peut pas coller avec ton objectif de te battre pour le titre. Il va nous falloir digérer cette défaite", a avoué Marcel Sabitzer, le milieu de terrain du RB Leipzig.

Leverkusen et Dortmund n'en profitent pas

Lucas Alario, décu après la défaite du Bayer Leverkusen

Autre club qui a perdu des points ce week-end, le Bayer Leverkusen. Les hommes de Peter Bosz ont été défaits sur leur pelouse par le VfL Wolfsburg 1-0. Une défaite qui, comme pour Leipzig, les éloigne du titre. Leverkusen compte désormais dix points de retard sur le Bayern Munich. En revanche, pour Wolfsburg, alors qu’une qualification en Ligue Europa était l’objectif de la saison, c’est bien la Ligue des champions qui pointe le bout de son nez.

De son côté, le Borussia Dortmund va lui devoir se battre pour accrocher la C1. Après un match nul contre Mayence et une défaite face à Leverkusen, le BVB a enchaîné un troisième match de suite sans victoire en tombant sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach 4-2. Le club n’est plus que 7ème au classement.

"En ce moment, nous prenons beaucoup de coups de massue, et nous devons le supporter. Nous investissons beaucoup d'énergie pour revenir au score, et ça ne fonctionne pas toujours : c'est une question de physique, mais aussi de mental", a déclaré le capitaine Marco Reus après la rencontre.

Grâce à sa victoire sur le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach remonte lui à la 5ème place. C’est l'Eintracht Francfort, suite à son carton du week-end 5-1 contre l’Arminia Bielefeld qui prend pour le moment la 6ème et dernière place qualificative pour l’Europe.

Le Hertha Berlin fait le ménage

Michael Preetz et Bruno Labbadia

Dans le bas du classement, rien ne va plus pour le Hertha Berlin. Défait 4-1 sur sa pelouse par le Werder Brême, le club de la capitale n’est que 14ème. Un véritable affront pour le club qui a dépensé plus de 150 millions d’euros sur le marché des transferts depuis juin 2019. Et suite à cette nouvelle déconvenue, le Hertha a limogé son directeur sportif Michael Preetz et son entraîneur Bruno Labbadia.

Dans les autres résultats, Augsbourg s’est imposé 2-1 face à l’Union Berlin. Fribourg a remporté son duel face à Stuttgart sur le même score. A noter dans cette rencontre, un nouveau but pour Silas Wamangituka, son 10ème de la saison. Enfin Hoffenheim s’est imposé 3-0 contre Cologne.