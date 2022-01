Bundesliga J18 : Le Borussia Dortmund revient à six points du Bayern Munich

Privé d’une dizaine de joueurs, dont neuf en raison du coronavirus, le Bayern Munich s’attendait à souffrir face au Borussia Mönchengladbach pour son premier match de l’année 2022.

Incapables d’obtenir un report du match, les Bavarois ne se sont tout de même pas avoués vaincus et ont livré une bonne performance. Pas assez bonne néanmoins pour gagner, comme l’a expliqué Serge Gnabry :

"Je pense que, dans l'ensemble, nous avons réalisé une bonne performance. Nous aurions bien évidemment été plus heureux si nous avions pu prendre au moins un point, voire même gagner, au vu du déroulé de la rencontre. C'est dommage, mais bon, au vu des circonstances...", a déclaré l'ailier à l’issue de la rencontre perdue 2-1.

Malgré une nouvelle réalisation, Robert Lewandowski n'a pu empêcher la défaite de son équipe, décimée par la pandémie de coronavirus

Dortmund s'impose au forceps

Malgré cette défaite, le Bayern Munich reste en tête du championnat. Mais le Borussia Dortmund, son dauphin, revient quelque peu dans la course puisqu’il s’est imposé samedi face à l’Eintracht Francfort.

Une victoire à l’arraché puisque le club de la Ruhr était mené 2-0 à la mi-temps. Il aura fallu attendre la dernière demi-heure de jeu pour voir un sursaut des Borussen, d’abord par l'intermédiaire de Thorgan Hazard puis de Jude Bellingham et enfin, à la toute fin de la rencontre, de Mo Dahoud.

La joie d'Erling Haaland après le but décisif de Mo Dahoud

Pour Marco Rose, ces trois points glanés sont évidemment importants. Il a cependant conscience que son équipe devra beaucoup mieux jouer ces prochains matchs si elle veut embêter le Bayern sur le long terme.

"Si l'on regarde la façon dont nous avons terminé l'année 2021, cela ne sert à rien de parler du Bayern. D'accord, ils ont perdu hier, nous avons gagné, mais il leur reste six points d’avance", a rappelé le technicien allemand. "Ce que nous devons faire, c'est nous stabiliser. Nous avons fait un bon pas en avant aujourd'hui en termes d'attitude, mais j'attends de la régularité. Nous avons beaucoup de défis à relever au cours des prochaines semaines".

Ilhas Bebou voit double, Wolfsburg s'enfonce

Dans les autres résultats principaux de cette journée, on note la victoire d’Hoffenheim face à Augsbourg 3-1, grâce notamment à un doublé d’Ihlas Bebou. L’attaquant togolais compte désormais sept buts en Bundesliga cette saison. Une victoire qui permet à Hoffenheim de ravir la 3ème place à Fribourg, qui n’a pas pu faire mieux que match nul 2-2 face à l’Arminia Bielefeld.

Ihlas Bebou et ses coéquipiers du TSG Hoffenheim réalisent une saison de très grande qualité

De son côté, le RB Leipzig s’est imposé 4-1 face à Mayence avec notamment un but et une passé décisive pour le Franco-Congolais Christopher Nkunku. Le RB remonte ainsi à la 9è place. Le grand gagnant du week-end est Cologne. En battant le Hertha Berlin 3-1, Anthony Modeste et les siens grimpent à la 6è place, première place qualificative pour l’Europe. Enfin dans le bas du classement, Wolfsburg s'enfonce un peu plus dans la crise. En perdant face à Bochum 1-0, les Loups n’ont plus que deux points d’avance sur la zone rouge.