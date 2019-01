Bundesliga J18 : Dortmund à l'arraché, le Bayern ne lâche rien

Après un mois de pause, le football allemand de clubs a repris ses droits. Et il y a eu de belles affiches au cours de cette 18ème journée, avec par exemple le Borussia Dortmund qui se déplaçait sur le terrain du RB Leipzig. Le leader a ouvert le score par l'intermédiaire d'Axel Witsel à la 19ème minute de jeu. Par la suite, le Borussia a subi les assauts de Timo Werner et consorts, mais est parvenu à préserver sa cage inviolée. Victoire 1-0 de Dortmund, qui repart sur de bonnes bases, comme l'a expliqué le gardien Roman Bürki à l'issue de la rencontre :

"C'est un bon signe que de battre une équipe comme Leipzig. C'était important pour nous de commencer cette phase retour de la Bundesliga par une victoire. Cela nous donne de la confiance en vue des prochaines échéances."

Axel Witsel a délivré les siens d'une frappe splendide.

Goretzka voit double

Avec 45 points au compteur, le Borussia Dortmund est toujours leader de la Bundesliga, avec six points d'avance sur le Bayern Munich. Les Bavarois qui se sont imposés 3-1 à Hoffenheim en ouverture de cette 18ème journée, grâce à un doublé de Leon Goretzka et un but de Robert Lewandowski. A la troisième place (à trois longueurs du Bayern), on retrouve le Borussia Mönchengladbach, qui est allé gagner 1-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, grâce au 10ème but de la saison d'Alassane Pléa. Avec 36 points, Gladbach a désormais cinq points d'avance sur le RB Leipzig, qui est menacé par l'Eintracht Francfort, qui s'est imposé 3-1 face à Fribourg et qui compte désormais 30 points.

10ème but en 18 apparitions avec Gladbach pour Alassane Pléa.

Mateta buteur, Schalke 04 se rassure

Ailleurs, le Hertha Berlin est allé gagner 3-1 à Nuremberg, le Werder Brême s'est imposé 1-0 à Hanovre, tandis que grâce (entre autres) à un but de Jean-Philippe Mateta et un autre de Jean-Paul Boëtius, Mayence a battu Stuttgart 3-2. Enfin, le Fortuna Düsseldorf a battu le FC Augsburg 2-1, tandis que Schalke 04 s'est quelque peu rassuré après sa victoire 2-1 contre Wolfsburg. Schalke qui remonte à la 12ème place.

26 buts ont été inscrits au cours de cette 18ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : ce weekend, avec notamment Wolfsburg-Bayer Leverkusen, Werder Brême-Francfort et Bayern Munich contre Stuttgart.

Succès important face à Wolfsburg pour le FC Schalke 04 de Domenico Tedesco.

Ismaily menacé d'exclusion de la compétition

On jouait la 2ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Egalité parfaite dans le groupe A, puisque toutes les équipes comptent trois points. Défait lors de la première journée, l'ASEC Mimosas s'est imposé 1-0 face aux Nigérians de Lobi Stars (un pénalty d'Ahmed Diomandé). De son côté, le Wydad Casablanca s'est incliné 2-1 en Afrique du Sud face aux Mamelodi Sundowns.

Dans le groupe B, victoire des 3-0 Orlando Pirates face au Horoya. Les Pirates qui comptent quatre points, tout comme l'Espérance de Tunis. Le tenant du titre qui a battu le FC Platinium 2-0.

Dans le groupe C, le Tout Puissant Mazembe s'est lourdement incliné en Algérie : défaite 3-0 des Corbeaux face au CS Constantine, qui compte désormais six points, soit trois longueurs d'avance sur le Club Africain, vainqueur en Egypte d'Ismaily (2-1) au terme d'un match qui a dû être arrêté avant son terme. Le club égyptien qui pourrait être exclu de la compétition en raison des violences liées à la fin de la rencontre.

Enfin, grâce notamment à un doublé de Jean-Marc Makusu, l'AS Vita Club s'est largement imposé face aux Tanzaniens du Simba : victoire 5-0. Un succès qui permet aux Dauphins de revenir un peu sur Al Ahly dans ce groupe D. Le géant cairote qui a été contraint au nul par les Algériens de Saoura, score final 1-1.

La 3ème journée de la Ligue des Champions aura lieu les 1er et 2 février prochains.

Salitas écrit l'histoire

En Coupe de la Confédération cette fois, on jouait les barrages retour. Avec une surprise du côté du Burkina Faso, puisque le club de Salitas, promu dans l'élite en 2017, s'est qualifié pour la phase finale en battant les Libyens d'Al Nasr. C'est un véritable événement, puisque c'est la première fois depuis 15 ans qu'un club burkinabè se qualifie pour une phase de poules d'une compétition continentale. Ailleurs, qualification du Raja Casablanca (tenant du titre), du Zamalek, ou encore des Zambiens du ZESCO United.

Ça passe également pour les Soudanais d'Al Hilal, les Tunisiens du CS Sfaxien, ou encore les Marocains de la RS Berkane. Enfin, le Gor Mahia se qualifie aux dépens des Camerounais de New Star (2-1, 0-0), Nkana élimine les Ivoiriens de San Pédro (3-0, 0-0), tandis que le Petro de Luanda sort le Stade Malien (1-1, 1-2). Enfin, l'Asante Kotoko, le Hassania Agadir, les Enugu Rangers et les Congolais de l'AS Otôho complètent le tableau.

Le tirage au sort des groupes de cette Coupe de la Confédération aura lieu ce soir. La première journée est programmée pour le 3 février prochain.

La Chine renversante

En Coupe d'Asie, les huitièmes de finale ont commencé ce weekend. Menée 1-0, la Chine s'est finalement imposée 2-1 face à la Thaïlande. En quarts de finale, la "Team Dragon" affrontera l'Iran, qui a battu Oman 2-0. Par ailleurs, le Vietnam s'est imposé 4-2 aux tirs au but face à la Jordanie. Le score était de 1-1 après 120 minutes de jeu. Le Vietnam qui aura fort à faire au prochain tour, puisqu'il affrontera le vainqueur du choc entre le Japon et l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, suite des huitièmes de finale, avec les Emirats Arabes Unis contre le Kirghizistan et l'Australie face à l'Ouzbékistan. Demain, la Corée du Sud affrontera Bahraïn, tandis que le Qatar sera aux prises avec l'Irak.

Joie des supportrices et supporters iraniens face à Oman.

La France et le Danemark sur un rythme de croisière

En handball, on jouait le début de la phase finale des championnats du monde. Dans la poule A, qui se joue à Cologne, la France est en tête, suite à ses succès 33-30 contre l'Espagne et 31-22 face à l'Islande. Les champions du monde en titre qui sont talonnés par l'Allemagne, vainqueur de cette même Islande 25-19. Malgré sa défaite 29-26 face au Brésil, la Croatie reste troisième.

Dans la poule B, qui se dispute à Herning, au Danemark, le pays hôte continue son bonhomme de chemin. Les Danois ont en effet battu la Hongrie 25-22. La Suède répond également présent, elle qui a battu la Tunisie 35-23. Les Tunisiens mal en point dans cette poule, puisqu'ils se sont inclinés 26-21 face aux Hongrois. L'Egypte, l'autre représentant africain encore en lice, à de son côté subi la loi de la Norvège, défaite 32-28.

L'Allemagne de Hendrik Pekeler s'impose à domicile contre l'Islande.

Tiafoe face à l'ogre Nadal

Enfin, en tennis, on connaît presque tous les quarts de finalistes de l'Open d'Australie. Chez les hommes, Frances Tiafoe a battu Grigor Dimitrov en quatre sets ( 7-5, 7-6, 6-7, 7-5). Au prochain tour, l'Américain d'origine sierra-léonaise affrontera Rafael Nadal, qui a sorti Tomas Berdych en trois sets (6-0, 6-1, 7-6). De son côté, Roberto Bautista Agut jouera contre le Grec Stefanos Tsitsipas, qui a éliminé Roger Federer. Enfin, qualification de Milos Raonic aux dépens d'Alexander Zverev, 6-1, 6-1, 7-6.

Tsitsipas n'en croit pas ses yeux : il vient d'éliminer Roger Federer.

Chez les dames, Anastasia Pavlyuchenkova sera opposée à Danielle Collins, Petra Kvitova jouera contre Ashleigh Barty, tandis que Naomi Osaka affrontera Elina Svitolina. Enfin, Karolina Pliskova jouera contre la gagnante du choc entre Simona Halep et Serena Williams.