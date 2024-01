Bundesliga J18 : le Bayern s'incline, le Bayer s'envole

Cela faisait 15 ans, 4 mois et 1 jour que le Werder Brême ne s’était pas imposé sur la pelouse du Bayern Munich. Mais à cette époque, le club de la Hanse était encore un grand d’Allemagne, emmené notamment par Mesut Özil et Claudio Pizarro.

Hier, peu de monde avait parié sur une victoire du Werder, 13e avec seulement 17 points avant le début de cette 18e journée.

Pourtant, malgré une certaine domination du Bayern, ce sont bien les Brêmois qui se sont imposés 1-0 grâce à un exploit individuel de Mitchell Weiser, auteur d’une frappe imparable du gauche (son mauvais pied) dans un angle très fermé. Une défaite logique, selon Thomas Tuchel. L’entraîneur du Bayern Munich qui estime que ses joueurs n’ont pas montré grand-chose durant la rencontre :

"Je pense que, pendant 70 minutes, nous n'avons pas su quoi faire. Nous n'avions pas l'air d'une équipe qui avait envie de gagner. Il nous a manqué de la vitesse, de la passion, de l'envie. Nous avons été trop statiques, très lents, pas assez vigilants sur les contres de l'adversaire ni dans les duels", a concédé le technicien allemand.

Malgré une formation très offensive, l'équipe de Thomas Tuchel a manqué de vivacité Image : Lukas Barth/dpa/picture alliance

"Nous avons concédé beaucoup d'occasions en première mi-temps, puis nous avons mérité de prendre ce but. Lors des 20 dernières minutes, nous avons fait preuve d'un peu plus de volonté, mais ça n'a pas suffi."

Suite à cette défaite inattendue, le Bayern Munich compte actuellement sept points de retard sur le Bayer Leverkusen.

Le Bayer au bout du suspense

Les hommes de Xabi Alonso ont signé samedi leur 15e victoire de la saison sur la pelouse du RB Leipzig. Une victoire 3-2 obtenue dans les dernières minutes de jeu, comme la semaine passée face à Augsbourg. Cette fois-ci, c’est Piero Hincapié qui a inscrit le but décisif pour le Bayer. Malgré l’absence de nombre de ses cadres partis pour la CAN, Leverkusen tient donc le choc et accroît même son avance au classement.

Pour Nathan Tella, auteur du premier but pour le Bayer Leverkusen dans cette rencontre, l’équipe prouve à chaque rencontre son caractère.

Même si la défense autour de Jonathan Tah et de Lukas Hradecky a concédé deux buts, le Bayer a su trouver les ressources pour venir à bout du RB Leipzig Image : Roger Petzsche/Picture Point LE/IMAGO

"C'est un moment important pour nous en championnat, car nous savons que nous sommes capables de marquer un but à la dernière minute pour gagner le match. Nous avons fait la même chose la semaine dernière et cela montre que nous avons beaucoup de caractère dans cette équipe, c'est donc une bonne chose", a déclaré le jeune attaquant anglais à l'issue de la rencontre.

"Nous n'abandonnons jamais, nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes et nous essayons toujours. Que ce soit à la dernière ou à la première minute, nous essayons toujours de faire de notre mieux et heureusement, aujourd'hui, Piero a pu marquer et nous avons pu gagner."

Dortmund se relance

Dans les autres résultats importants de cette 17e journée, on note la victoire tranquille du Borussia Dortmund sur la pelouse du FC Cologne 4-0. Le BVB reste 5e mais revient à hauteur de points du RB Leipzig, actuellement 4e. Les deux clubs ne sont plus qu’à un point du VfB Stuttgart, qui est tombé sur la pelouse du VfL Bochum 1-0.