Bundesliga J17 : Joshua Kimmich sauve le Bayern Munich

Menés au score dès la quatrième minute de jeu suite à un but d'Ellyes Skhiri, les Bavarois sont parvenus à égaliser à la 90è minute par l'intermédiaire de Joshua Kimmich d'une somptueuse frappe de plus de 25 mètres. Score final 1-1. Deuxième match nul consécutif pour le Bayern Munich, qui doit désormais se réveiller, a estimé le sauveur du jour :

"Je pense que si nous changeons la manière dont nous abordons les rencontres, les erreurs que nous commettons pèseront moins lourd dans la balance. Nous devons arrêter de dormir pendant une partie du match", a déclaré Kimmich a l'issue de la rencontre. "Nous devons être tout le temps vifs, comme nous l'avons été ce soir en seconde période. Si nous parvenons à maintenir ce rythme, ce sera compliqué pour tous nos adversaires."

Avec deux nuls en deux matchs, les joueurs du Bayern Munich ont mal démarré l'année 2023. Image : Bernd Feil/M.i.S./IMAGO

Leipzig et Wolfsburg cartonnent

Leader avec 36 points, le Bayern Munich a un nouveau poursuivant : le RB Leipzig. Vainqueurs 6-1 sur la pelouse du FC Schalke 04, les hommes de Marco Rose continuent leur marche en avant et mettent la pression sur Fribourg et Francfort, qui s'affrontent ce soir.

De son côté, Wolfsburg a réalisé un nouveau carton : les Loups sont allés gagner 5-0 sur la pelouse du Hertha Berlin. Sixième succès consécutif pour les joueurs de Niko Kovac, qui pointent à la sixième place.

Enfin, Hoffenheim a arraché le match nul 2-2 dans les ultimes minutes face au VfB Stuttgart.

Difficile de dire comment les joueurs de Schalke 04 vont procéder pour éviter la relégtion. Image : Tim Rehbein/RHR-FOTO/picture alliance

Dortmund voyage mal

Suite ce soir de la 17è journée, avec le Borussia Dortmund qui se déplace sur la pelouse de Mayence. Sixième du championnat avant cette journée, le Borussia a traversé une véritable zone de turbulences lors de cette phase aller. La faute notamment à trop de points perdus hors de ses bases.

Cette saison, Dortmund s'est incliné à cinq reprises à l'extérieur et encaissé seize buts en huit rencontres, soit une moyenne de deux par match. Conscient de l'impact que cela peut avoir au classement, Edin Terzic espère que ses joueurs vont parvenir à inverser la tendance :

"Oui, c'est un véritable problème dont nous avons conscience, aussi bien le staff que les joueurs. Il est vrai qu'il nous est arrivé de gagner des rencontres à l'extérieur, que ce soit en Coupe d'Allemagne ou en Ligue des champions, mais le fait est que nous prenons beaucoup trop de buts loin de nos bases", a concédé l'entraîneur du BvB.

Karim Adeyemi et Dortmund s'étaient sèchement inclinés 3-0 en octobre dernier sur la pelouse de l'Union Berlin. Image : Tilo Wiedensohler/IMAGO

"Ce n'est pas comme si on changeait notre manière de faire du tout au tout, c'est juste que l'adversaire a beaucoup plus confiance en ses qualités quand il joue chez lui, devant son public. A nous de changer les choses et de prendre plus de points à l'extérieur."

Mayence-Dortmund, ce sera à partir de 17h30 TU.

Fribourg, une défaite à oublier

Un peu plus tard dans la soirée, le SC Fribourg accueille l'Eintracht Francfort pour ce qui constitue le choc de cette 17è journée. Sèchement battus 6-0 le week-end dernier par Wolfsburg, les hommes de Christian Streich doivent oublier cette défaite et repartir de l'avant, estime le coach de Fribourg :

"Les joueurs étaient choqués par la défaite. Cela ne leur était jamais arrivé, sauf contre le Bayern Munich. Wolfsburg était très bon ce jour-là, nous n'étions pas bons. Maintenant, les joueurs doivent faire en sorte d'avoir les idées claires. C'est le plus important. Ce n'est pas la peine de tout remettre en cause", a estimé Streich, qui s'apprête à connaître son 340è match en tant qu'entraîneur en chef du côté du SC Fribourg.

Fribourg-Francfort, coup d'envoi de la rencontre prévu à 19h30 en temps universel, à la même heure que les rencontres Werder Brême-Union Berlin, Bayer Leverkusen-VfL Bochum et FC Augsburg-Borussia Mönchengladbach.