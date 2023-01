Bundesliga J16 : le grand retour de Sébastien Haller

C’est la belle image de ce début d’année 2023 en Bundesliga. Après plusieurs mois d’absence en raison d’un cancer aux testicules, Sébastien Haller a enfin fait sa première apparition en compétition officielle avec le Borussia Dortmund. Si l’international ivoirien, acclamé par la foule lors de son entrée en jeu, n’a pas marqué, il a tout de même pu fêter sa grande première au Signal Iduna Park par une victoire, le BVB s’étant imposé 4-3 face à Augsbourg au terme d’une rencontre riche en rebondissements.

Après la rencontre Edin Terzic est revenu sur ce match forcément particulier pour lui et son joueur : "Honnêtement, j'ai eu la chair de poule avant la rencontre : en effet, c'est Sébastien qui a clos la causerie d'avant-match, dans le vestiaire. Puis, quand il est entré en jeu à la 62è minute, c'était un moment spécial pour lui bien sûr, mais aussi pour sa famille, pour nous en tant qu'équipe, mais aussi pour les fans", a déclaré l'entraîneur de Dortmund.

Sébastien Haller et son fils à la fin de la rencontre entre Dortmund et Augsburg (4-3)

"Tout le monde est content que Seb soit de retour, tout le monde était fier de partager ce moment avec lui. Malheureusement, il n'est pas parvenu à marquer : ça aurait été génial pour lui. Mais au vu de ce qu'il a montré, je suis convaincu qu'il inscrira des buts pour nous au cours des prochaines rencontres."

Le Bayern cale à Leipzig

Suite à cette victoire, le Borussia Dortmund reste sixième, à sept points du Bayern Munich. Le BVB a tout de même rattrapé un peu de son retard puisque les Bavarois n’ont pas pu faire mieux que match nul 1-1 face au RB Leipzig, vendredi soir. Eric Maxim Choupo-Moting pour le Bayern et Marcel Halstenberg pour Leipzig ont inscrit les deux buts de la rencontre. Selon Julian Nagelsmann, ce match nul, au terme d’une rencontre relativement fermée, est tout à fait logique.

"En première mi-temps, nous étions un tout petit peu meilleurs que l’adversaire. En seconde période, Leipzig était meilleur, ce qui a donné un match un peu plus fou. Nous avons fait quelques petites erreurs, dont celle qui a amené le but du RB", a concédé l'entraîneur du Bayern Munich.

Eric Maxim Choupo-Moting toujours aussi dangereux devant le but : septième but cette saison en Bundesliga pour l'attaquant camerounais.

"Mais dans l’ensemble, il faut dire que Leipzig est une très bonne équipe, et nous pouvons être contents du résultat. Nous n’étions pas foncièrement meilleurs que notre adversaire. Nous pouvons nous contenter de ce point, car ainsi, nous maintenons une certaine distance avec nos poursuivants."

Francfort nouveau dauphin

Le SC Fribourg, dauphin du Bayern Munich avant cette journée, n’a pas profité du match nul des Bavarois pour revenir dans leur sillage. Les hommes de Christian Streich se sont lourdement inclinés 6-0 sur la pelouse de Wolfsburg. Après la rencontre, l’entraîneur de Fribourg, qui fêtait ses 11 ans à la tête du club, n’a pas caché son mécontentement, estimant que son équipe "avait été catastrophique dans les duels" et "incroyablement mauvaise".

Ce mauvais résultat de Fribourg arrange les affaires de Francfort. Vainqueur 3-0 face à une équipe de Schalke 04 pourtant méritante, l'Eintracht grimpe à la deuxième place, à cinq points du leader. De quoi penser à aller titiller le Bayern Munich il n’y a qu’un pas qu’Oliver Glasner, l’entraîneur des Aigles, se refuse à faire.

L'Eintracht Francfort a fait preuve de beaucoup de réalisme pour battre le FC Schalke 04.

"Je me fiche un peu de ce que peuvent penser les autres. D'une manière générale, nous nous focalisons sur ce que nous faisons, et pas sur les autres. Si on réitère une performance comme celle d'aujourd'hui face à Schalke 04, nous n'allons pas prendre beaucoup de points en seconde partie de saison", a estimé le technicien autrichien. "Nous allons devoir jouer un peu mieux que cela, même si dans ce cas, la victoire nous donne beaucoup de confiance en nous pour la suite."

L’Eintracht Francfort qui n’est pas le seul club à cinq points du Bayern Munich puisque l’Union Berlin, vainqueur d’Hoffenheim 3-1 compte aussi 30 points et ne se trouve derrière les Aigles qu’à la différence de buts.

Cologne sans pitié avec le Werder

Dans les autres résultats, Cologne a signé le carton du week-end en battant le Werder Brême 7-1. Ellyes Skhiri a notamment inscrit un doublé. Il s'agit de la plus large victoire des Colonais en Bundesliga depuis près de quarante ans.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Ellyes Skhiri a été l'un des artisans du succès de Cologne face au Werder.

Dans le bas du tableau, le VfL Bochum a marqué des points précieux en battant le Hertha Berlin 3-0. Le club de la Ruhr remonte à la 13è place, tandis que la Vieille Dame recule à la 17è. Devant, Stuttgart reste au 16è rang suite à son match nul 1-1 face à Mayence. Enfin, le Bayer Leverkusen s’est imposé 3-2 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.

A noter que cette journée de Bundesliga a été particulièrement prolifique, puisque 42 buts ont été inscrits.