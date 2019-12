Bundesliga J14 : Gladbach vient à bout du Bayern Munich

Au Borussia Park, c'est le Bayern qui s'est montré dominateur dans un premier temps. Les joueurs de Hans Flick ont eu de nombreuses occasions, et Gladbach n'a dû son salut qu'à la chance, comme sur cette frappe de Kimmich que le gardien Yann Sommer a rattrapé au tout dernier moment sur sa ligne (27ème minute). Les Bavarois ont néanmoins fini par ouvrir la marque en début de seconde mi-temps par l'intermédiaire d'Ivan Perisic (49ème).

Un héros nommé Bensebaini

Malgré ce but concédé, les Poulains ne se sont pas laissé abattre. On pourrait même dire que ce but les a réveillés. Marcus Thuram, Breel Embolo et consorts se sont alors rués sur les cages de Manuel Neuer, et à l'heure de jeu, Gladbach a fini par égaliser, grâce à une tête de Ramy Bensebaini (60ème). Bensebaini qui sera le héros du match puisqu'en fin de rencontre, c'est lui qui transformera le pénalty de la victoire, suite à une faute dans la surface de Javi Martinez sur Marcus Thuram. Victoire 2-1 de Gladbach, que l'entraîneur Marco Rose a particulièrement appréciée :

"Je tiens à féliciter mon équipe. La performance d'aujourd'hui montre que nous sommes leaders à juste titre. Nous avons joué pour gagner. Comme lors des semaines précédentes, nous avons essayé jusqu'à la dernière minute. Et en fin de match, nous avons été récompensés de nos efforts avec ce pénalty."

Auteur d'un doublé, Ramy Bensebaini est le grand héros du match contre le Bayern.

Leipzig en embuscade

Grâce à cette victoire, Gladbach est toujours leader, avec 31 points, soit toujours une longueur d'avance sur le RB Leipzig. Leipzig qui affrontait Hoffenheim, l'ancienne équipe de l'entraîneur Julian Nagelsmann. Un match compliqué pour les Taureaux Rouges, qui ont quand même fini par s'imposer 3-1, grâce à un doublé de Timo Werner. Une victoire logique, selon Nagelsmann :

"Ce n'était pas une performance particulièrement plaisante de notre part, mais nous avons eu énormément d'occasions. Je pense que nous aurions pu marquer neuf ou dix buts. Hoffenheim aussi a eu quelques situations dangereuses, mais je pense que dans l'absolu, nos occasions étaient bien meilleures. Hoffenheim a bien joué lors de la première demi-heure, et c'est la raison pour laquelle nous nous ne sommes pas vraiment montrés très dominateurs, comme c'est le cas d'habitude, du moins comme je me l'imagine."

Qui arrêtera Timo Werner ? Face à Hoffenheim, l'attaquant a signé ses 14ème et 15èmes buts de la saison.

Dortmund revit

Derrière Gladbach et Leipzig, on retrouve Dortmund. Le Borussia qui n'a pas fait de détails face au Fortuna Düsseldorf : victoire 5-0, avec notamment un doublé du Marco Reus et un autre de Jadon Sancho. Une victoire nette et sans bavure, que tout le monde attendait depuis longtemps, comme l'a expliqué le milieu de terrain Julian Brandt :

"Dans l'ensemble, il était remarquable de voir que tout le monde dans le stade rêvait d'un match comme celui-ci, un match dans lequel nous sommes dominateurs et marquons beaucoup de buts. Cela fait partie du football. Et ce qui était important aujourd'hui, c'est que nous ayons de nouveau du plaisir à jouer tous ensemble."

Dortmund est troisième avec 26 points, soit une longueur d'avance sur un trio composé de Schalke 04, Fribourg et le Bayer Leverkusen. Fribourg qui a battu Wolfsburg 1-0, tandis que le Bayer a battu Schalke 2-1. Ces trois équipes ont un point de plus que le Bayern Munich, qui est actuellement septième.

La joie des joueurs de Dortmund lors de la victoire 5-0 face au Fortuna Düsseldorf.

L'Eintracht a eu chaud

Un peu plus bas au classement, on retrouve l'Union Berlin, qui a battu le FC Cologne 2-0. De son côté, Francfort n'y arrive pas : mené 2-0 sur sa pelouse par le Hertha Berlin, l'Eintracht a arraché le nul 2-2 dans les dernières secondes. Le FC Augsburg a battu Mayence 2-1 et enfin, Paderborn est allé s'imposer 1-0 sur le terrain du Werder Brême.

26 buts ont été inscrits au cours de cette 15ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous, ce weekend, avec notamment Bayern Munich contre Werder, Wolfsburg-Gladbach ou encore Schalke 04 contre l'Eintracht Francfort.

Jackson Muleka ne s'arrête plus

Du football, il y en avait également sur le continent africain, avec la 2ème journée des compétitions continentales. En Ligue des Champions, deuxième succès en deux matchs pour le TP Mazembe, cette fois-ci en Zambie, sur le terrain du ZESCO United. Les Corbeaux se sont imposés 2-0, grâce à un doublé du phénomène Jackson Muleka. Le TP Mazembe est leader du groupe A avec six points, soit trois longueurs d'avance sur le Zamalek, qui a battu le Primeiro de Agosto 2-0.

Nouvelle victoire de l'Etoile du Sahel dans le groupe B. Le club tunisien est allé gagner 3-0 au Zimbabwe sur la pelouse du FC Platinum. Avec six points, les Etoilistes dominent leur groupe, et possèdent trois points d'avance sur Al Ahly, qui a battu Al Hilal 2-1.

Au Maroc, le choc du groupe C entre le Wydad Casablanca et les Mamelodi Sundowns a accouché d'un match nul et vierge, 0-0. Les Sundowns restent en tête de la poule avec quatre unités, soit deux points d'avance sur le Wydad ainsi que sur l'USM Alger, qui est allé faire match nul en Angola face au Petro de Luanda, score final 0-0.

Enfin dans le groupe D, courte victoire de l'Espérance de Tunis face à la JS Kabylie (1-0). Le double tenant du titre compte six points, soit trois de plus que son adversaire du soir ainsi que le Raja Casablanca, qui est allé gagner 1-0 en RDC chez l'AS Vita Club.

Horoya dit merci à Bancé

En Coupe de la Confédération cette fois, les Pyramids continuent de dérouler. Au Caire, le mastodonte égyptien s'est montré sans pitié avec le FC Nouadhibou : victoire 6-0, avec notamment un doublé du Burkinabè Eric Traoré et un but du défenseur international ivoirien Wilfried Kanon. Pyramids est en tête du groupe A avec deux succès en deux rencontres, tout comme Al Masry. L'autre club égyptien qui a battu les Enugu Rangers 4-2.

Dans le groupe B, la RS Berkane est allée chercher le nul en Zambie, 1-1 contre le Zanaco. Les Marocains sont rejoints en tête du groupe B par les Congolais du DC Motema Pembe, qui sont allés gagner 2-0 au Bénin face à l'ESAE (un doublé signé Vinny Kombe).

Grâce (entre autres) à un pénalty de l'inusable Aristide Bancé, le Horoya s'est imposé 3-0 contre les Libyens d'Al Nasr. Le Horoya est en tête du groupe C, en compagnie du Djoliba, qui a battu les Bidvest Wits 1-0 à Bamako avec un but de Boubacar Talatou.

Enfin, le Hassania Agadir est allé gagner 2-0 sur la pelouse du Paradou AC et prend la tête du groupe D avec quatre points, soit une longueur d'avance sur Enyimba, qui a battu le FC San Pédro 1-0.

La troisième journée de la phase de poules dans les compétitions continentales aura lieu le weekend du 28 décembre prochain.

Les Sénégalaises visent la 17ème place

Au Japon, suite de la 24ème édition des championnats du monde de handball féminin. Les représentants africains, c'est-à dire l'Angola, le Sénégal et la RDC, ne sont pas parvenus à se qualifier pour le tour final. Ces équipes disputent donc des matchs de classement.

Battu 28-17 par la France, l'Angola va maintenant jouer contre l'Argentine pour tenter de se classer 15ème. De son côté, le Sénégal a battu la RDC 28-23. Les Sénégalaises défieront donc contre les Brésiliennes dans le match pour la 17ème place, tandis que les Congolaises affronteront la Slovénie dans le match pour la 19ème place.