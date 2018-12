Bundesliga J14 : Dortmund écarte Schalke et conserve son avance

Suite à sa victoire (2-1) sur son grand rival le FC Schalke 04 dans le 173ème derby de la Ruhr, le Borussia Dortmund conserve la tête du championnat

Jadon Sancho, auteur du deuxième but

Les hommes de Lucien Favre se sont imposés (2-1) grâce à des réalisations de Thomas Delaney de la tête suite à un coup franc de Marco Reus et un but en solo de Jadon Sancho. C'est Daniel Caliguiri qui avait égalisé pour Schalke sur pénalty.

Cette victoire permet au Borussia Dortmund de rester en tête et de conserver une avance confortable de sept points sur son dauphin le Borussia Mönchengladbach.

Le BMG et le Bayern toujours dans le sillage

Vainqueurs du VfB Stuttgart (3-0), les Poulains ont tout de même dû attendre la seconde période pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Raffael à la 69ème minute de jeu. C'est le premier but du Brésilien cette saison.

Les deux autres buts ont été inscrits par le jeune Florian Neuhaus, 21 ans, et Benjamin Pavard, contre son camp.

Le champion du monde français qui, en raison d'une sortie sur blessure, à mis fin à son incroyable série de 59 matchs de championnat sans être remplacé.

Du côté du Bayern Munich, la situation s'arrange puisque les Bavarois ont enchainé une deuxième victoire de suite en battant tranquillement Nuremberg (3-0) grâce à un doublé de Robert Lewandowski et un but de Franck Ribéry.

Le Rekordmeister pointe désormais à la 3ème place à neuf points du BvB.

Parmi les autres concurents pour le titre, le RB Leipzig a été balayé (3-0) par Fribourg et l'Eintracht Francfort a été battu (1-0) par le Hertha Berlin.

Le Werder se reprend, Hoffenheim stagne

Le Werder Brême s'est relancé en battant le Fortuna Düsseldorf (3-1). Une victoire qui lui permet de remonter à la 8ème place du classement.

Julian Nagelsmann, entraineur d'Hoffenheim

De leurs côtés, Wolfsburg et Hoffenheim se sont quittés dos à dos sur le score de (2-2). Match nul aussi entre Mayence et Hanovre (1-1).

Enfin le Bayer Leverkusen s'est imposé dans les dernières minutes face à Augsbourg grâce à un but de Lucas Alario. Le club, qui était un des favoris pour le titre avant le début de la saison, reste cependant englué dans le ventre mou du classement, à la 11ème place.

Copa Libertadores : River Plate l'emporte à Madrid

L'équipe de River Plate

Hier soir, deux semaines après les violences qui avaient engendré un report du match, la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors s'est déroulée à Madrid, sur terrain neutre.

Des miliers de spectateurs des deux clubs de Buenos Aires avaient fait le déplacement long de plus de 10 000 km pour supporter leur équipe.

Et devant les 81 000 spectateurs amassés à Santiago Bernabeu, c'est River Plate qui s'est imposé (3-1) après prolongations.

Pour les supporters ainsi que pour les joueurs du club cette victoire est une revanche puisque, en raison des violences perpétrés par une minorité de ses supporters il y a 15 jours, River Plate a été privé de match à domicile sur cette finale.

Selon Matias Biscay, l'assistant coach de River, cette 4ème Copa Libertadores avait forcément un goût différent.

"Je pense que toute notre société n'est pas violente, c'était une minorité et beaucoup de gens au stade de River s'étaient bien comportés. Ils attendaient un match de foot et à cause de quelques personnes, ils n'ont pas pu l'avoir. Les personnes qui se sont comportées correctement, qui ont attendu et qui sont venus jusqu'ici, ont pu profiter de cette joie grâce à ce que les joueurs ont accompli", a-t-il déclaré.

CAN 2019 : le Congo Brazzaville se présentera pas

Alors que vendredi soir le vice-président de la CAF, Constant Omari avait indiqué que le Congo-Brazzaville était candidat à l'organisation de la CAN 2019, Hugues Ngouélondélé, ministre des Sports et de l'éducation physique, a démenti cette information ce samedi 8 décembre.

Le Maroc et l'Afrique du Sud sont donc toujours les deux seuls candidats officiels à l'organisation de la compétition depuis le retrait du Cameroun.

Cette nouvelle polémique survient seulement quelques jours après celle liée au possible décalage des CAN.

Coupe du monde 2019 : le tirage au sort a été effectué

Le trophée de la CAN

Les Nigérianes qui viennent de remporter la CAN ont été placées dans le groupe A, celui du pays hôte, la France.

Elles seront en compagnie de la Corée du Sud et de la Norvège qui sera privée, en raison de désaccords avec la fédération, de sa star Ada Hegerberg, tout juste sacrée premier ballon d'Or féminin.

Dans le groupe B, l'Afrique du Sud sera opposée à l'Allemagne, la Chine et l'Espagne.

Troisième et dernier pays africain qualifié, le Cameroun a hérité du groupe E, celui du Canada, de la Nouvelle-Zélance et des Pays-Bas.

Enfin les tenantes du titres, les Américaines, seront dans le groupe F avec la Thailande, le Chili et la Suède.