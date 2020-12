Bundesliga J13 : Le Bayern vient à bout de Leverkusen

Le Bayer Leverkusen n’aura pas gardé sa place de leader bien longtemps. Samedi soir, les hommes de Peter Bosz se sont inclinés face à leur dauphin, le Bayern Munich 2-1 et ont donc perdu leur première place.

L'incompréhension de Peter Bosz

Une défaite dure à encaisser pour Leverkusen, qui avait ouvert le score par l’intermédiaire de Patrick Schick et semblait tenir le point du match nul après l’égalisation de Robert Lewandowski. Le but de la victoire, lui aussi marqué par le Polonais, est arrivé en toute de fin de rencontre suite à une mauvaise passe de Jonathan Tah. Pour Peter Bosz, cette défaite est tout simplement incompréhensible.

"Je ne comprends pas cette défaite, mais je peux essayer de l'expliquer : à mon avis, si on regarde ces 90 minutes, nous ne méritons pas de perdre. C'était une rencontre très intense, nous avons beaucoup gêné le Bayern. Nous avons même mené 1-0, mais après nous avons encaissé deux buts stupides, l'un avant la mi-temps, l'autre juste avant la fin du match", a déclaré le technicien néerlandais à l'issue de la rencontre.

Heureusement pour le Bayer Leverkusen, hormis la perte de la première place, cette défaite n’a pas de grosses conséquences au classement. En effet, leurs concurrents directs n’ont pas su en profiter : Leipzig n’a pas réussi à faire mieux que match nul 0-0 contre Cologne, tandis que le Borussia Dortmund a chuté contre l’Union Berlin 2-1.

Dortmund pris au piège de l'Union Berlin

Si pour Leipzig rien n’est encore perdu, le RB n’étant qu’à deux points du Bayern Munich au classement, la tâche se complique pour le BvB. Dortmund n’est plus que 5ème et compte maintenant huit points de retard sur la tête. Le titre semble plus que compromis pour les Borussen. Et Edin Terzic, le nouvel entraîneur du BvB, regrette que ce soit toujours les mêmes erreurs qui coûtent des points à ses joueurs.

"Nous sommes très déçus, parce que nous avions préparé des choses, aussi bien en défense qu'en attaque, mais nous n'avons pas réussi à les mettre en pratique aussi souvent que nous voulions. Tout le monde connaît la force de l'Union sur les coups de pied arrêtés", a analysé Terzic après le match, de manière quelque peu fataliste. "Les Berlinois ont marqué leur septième et huitième buts de la saison de cette manière. Nous sommes très déçus, parce que nous avions beaucoup travaillé pour contrer ces coups de pied arrêtés."

Youssoufa Moukoko est certes devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga, ce sont les joueurs de l'Union Berlin qui ont fait la fête en fin de match

Le geste déplacé de Marcus Thuram

La polémique du week-end a elle eu lieu du côté de Mönchengladbach. Le Borussia s’est incliné 2-1 contre Hoffenheim mais ce n’est pas la défaite qui a fait parler d’elle, mais le geste très déplacé de Marcus Thuram. L’international français a craché sur le défenseur autrichien Stefan Posch. Un geste qui lui a valu un carton rouge et pourrait même lui valoir une longue suspension. Car si en temps normal les crachats au visage sont sévèrement réprimandés, ils le sont encore plus en ces temps de Covid-19.

Marcus Thuram et Stefan Posch

Marcus Thuram s’est depuis excusé et les membres du staff du Borussia, dont l'entraîneur Marco Rose, ont fait corps autour de lui, en rappelant que même si son geste était intolérable, l’attaquant n’était pas connu pour son agressivité.

"En ce qui concerne le carton rouge, j'aimerais, en tant qu'entraîneur, présenter mes excuses au nom du club", a demandé Marco Rose en conférence de presse. "Un tel geste n'appartient pas au football, c'est très déplacé. Je tiens à dire néanmoins que Marcus Thuram est d'une manière générale un joueur et un bonhomme bien élevé. Il a pété un plomb aujourd'hui, je ne me l'explique pas autrement. Toutes mes excuses pour cela."

Le Borussia Mönchengladbach soutient donc son joueur, mais lui a tout même infligé une amende équivalente à un mois de salaire, qui sera reversée à une œuvre de charité. Par ailleurs, Marcus Thuram sera fixé au plus tard mardi sur la durée de sa suspension. A titre de comparaison, fin septembre, le défenseur de Schalke Ozan Kabak avait écopé de 4 semaines pour un geste similaire.

Schalke 04 n'y arrive pas du tout

Dans les autres résultats du week-end, le VfL Wolfsburg a battu le VfB Stuttgart 1-0 et grimpe à la 4ème place. Le Werder Brême s’est imposé 1-0 face à Mayence dans les dernières minutes de jeu. Les Brêmois sont 14èmes, tandis que Mayence reste 17ème. L’Eintracht Francfort est allé battre Ausgbourg 2-0 sur sa pelouse. Les Aigles pointent à la 9ème place du classement, les Souabes sont eux 11èmes.

De son côté, Fribourg continue sa remontée fantastique. En battant le Hertha Berlin 4-1, le club de la Forêt Noire s’est assuré de passer Noël dans le top 10. Enfin Schalke 04 s’est de nouveau incliné, cette fois-ci face à l’Arminia Bielefeld. Les Knappen, qui n’ont pas gagné un match de la saison, sont toujours bons derniers avec seulement quatre points au compteur et une différence de buts de -28.