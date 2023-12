Bundesliga J13 : le Bayer contraint au nul par Dortmund

Dans ce choc que toute l'Allemagne du football attendait, c'est le Borussia qui s'est illustré le premier, en ouvrant la marque dès la 5è minute grâce au défenseur Julian Ryerson. Par la suite, Leverkusen a dominé les débats et a même trouvé la faille dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, mais le but de Florian Wirtz a été annulé après consultation de la VAR pour une légère position de hors-jeu de Victor Boniface au départ de l'action.

Boniface s'illustre

Finalement, ce ne fut que partie remise : le Bayer a continué à pousser en seconde période et a fini par être récompensé par ses efforts. A dix minutes de la fin du temps réglementaire, l'international ivoirien a trouvé Patrick Schick dans la surface. Le Tchèque qui a prolongé pour Boniface, qui a marqué seul dans le but vide. Score final 1-1. En conférence de presse, Xabi Alonso s'est montré satisfait, même si forcément un peu déçu :

"Dortmund a joué très bas, ce qui nous a laissé beaucoup d'espaces dans le dernier tiers du terrain. Mais ce n'était pas assez, donc nous avons effectué quelques ajustements à la mi-temps. En fin de compte, nous avons fait tout notre possible pour gagner. C'est pas mal d'avoir pris un point, mais nous aurions pu espérer mieux", a notamment déclaré le technicien espagnol.

Victor Boniface a inscrit son premier but en Bundesliga depuis près de deux mois Image : Axel Kohring/Beautiful Sports/IMAGO

Suite à ce match nul, Leverkusen reste en tête de la Bundesliga avec 35 points, soit trois longueurs d'avance sur le Bayern Munich. Les Bavarois qui ont vu leur rencontre face à l'Union Berlin reportée à une date ultérieure en raison des fortes chutes de neige dans toute la Bavière. De son côté, le Borussia Dortmund est cinquième avec 25 points.

Stuttgart continue son excellent début de saison

Cette fois-ci, les Souabes se sont imposés 2-0 face au Werder Brême grâce à un nouveau but de Serhou Guirassy - son 16è de la saison - ainsi qu'un nouveau but de son compère en attaque, Deniz Undav. Un but un peu particulier pour celui qui est convoité par la Mannschaft. En effet, Undav a fait ses débuts de footballeur au Werder :

"Marquer un but face au club dans lequel j'espérais devenir professionnel, c'est bien sûr un sentiment agréable, un sentiment meilleur que d'habitude. Mais c'est bien de marquer et de gagner contre n'importe quel club. C'est pourquoi je ne ressens pas de satisfaction particulière. Finalement, l'important est d'avoir pris des points, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui", a déclaré le binôme de Serhou Guirassy en attaque.

A eux deux, Serhou Guirassy et Deniz Undav comptent 24 buts en Bundesliga Image : Darius Simka/regios24/IMAGO

Troisième au classement, Stuttgart compte 30 points et continue de mettre la pression sur le Bayer et le Bayern. Le VfB qui compte quatre points d'avance sur le RB Leipzig, vainqueur 2-1 du promu Heidenheim.

Dans la course à l'Europe, Hoffenheim s'est incliné 2-1 face au Borussia Mönchengladbach. Le TSG reste néanmoins sixième avec 20 points, soit deux longueurs d'avance sur l'Eintracht Francfort, qui a été battu 2-1 par le FC Augsbourg.

Bochum se donne de l'air, Cologne aussi

Le VfL s'est imposé 3-1 face à Wolfsburg et se donne de l'air. Grâce à cette première victoire à domicile de la saison, le club de la Ruhr remonte à la 12è place. Pour l'entraîneur Thomas Letsch, ce genre de victoires pour le VfL Bochum sont d'une importance capitale, au vu du statut du club :

"Quand on choisit de travailler pour le VfL Bochum, il ne faut pas avoir peur de la lutte contre la relégation. Il faut juste être conscient que la saison sera difficile, c'est tout. Bien évidemment, je préférerais que mon équipe joue pour les places européennes, mais ce n'est pas réaliste. Mais attention : ce n'est pas pour autant que nous nous complaisons dans le bas du classement. Nous aimerions bien être un peu plus haut", a déclaré celui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026.

Autre équipe qui respire un peu : Cologne, qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Darmstadt en ouverture de cette 13è journée. Enfin, Mayence n'y arrive pas : défait 1-0 à domicile par Fribourg, le club rhénan est 17è et avant-dernier.

19 buts ont été inscrits au cours de cette 13è journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : ce week-end, avec notamment Francfort-Bayern Munich, Dortmund-Leipzig ou encore Stuttgart-Leverkusen.