Bundesliga J12 : l'Union Berlin reste en tête devant le Bayern

L'Union Berlin s'est fait peur ce dimanche à domicile face au Borussia Mönchengladbach. Menés 1-0 malgré une nette domination, les Berlinois ont dû attendre le dernier quart d'heure pour enfin trouver le chemin des filets.

Kevin Behrens à la 77è min de jeu puis Danilho Doekhi sur la toute dernière action du match ont finalement permis à l'Union Berlin de s'imposer 2-1 et de garder la tête du championnat.

Pour Urs Fischer, son équipe a tout simplement fait preuve d'un mental et d'une concentration hors normes lors de cette rencontre. "Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point mon équipe a une mentalité incroyable. On a bien vu à quel point les joueurs étaient déterminés tout au long des 90 minutes",a-t-il déclaré après la rencontre.

Les joueurs de l'Union Berlin, qui avaient perdu la semaine passée face au VfL Bochum, gardent un point d'avance sur ceux du Bayern Munich.

Festival de buts pour le Bayern Munich

Les Bavarois se sont fait plaisir samedi après-midi à domicile. Une victoire 6-2 face à Mayence. Sadio Mané a été un des grands artisans de la victoire du Bayern avec un but et deux passes décisives.

Eric Maxim Choupo-Moting a inscrit sept buts toutes compétitions confondues au mois d'octobre

Eric Maxim Choupo-Moting a, lui, confirmé sa bonne forme du moment en inscrivant un nouveau but, son troisième en trois matchs consécutifs en Bundesliga.

Derrière le Bayern Munich, Fribourg reste ancré à sa troisième place. Les hommes de Christian Streich se maintiennent à seulement un point du Bayern Munich grâce à leur victoire tranquille 2-0 face à Schalke 04.

Dortmund s'en sort bien

Le Borussia Dortmund complète le quatuor de tête.

Le BVB s'est imposé samedi sur la pelouse de l'Eintracht Francfort 2-1 au terme d'une rencontre très disputée. Une rencontre où le Borussia a eu de la chance puisqu'un pénalty pourtant évident n'a pas été sifflé pour Francfort.

"C'est important que d'avoir quitté le terrain avec les trois points. Nous n'avons pas de quoi nous plaindre, nous avons eu de la chance lors des moments décisifs",a reconnu Edin Terzic, l'entraîneur des Borussen.

"Nous nous sommes bien battus, mais si nous n'avions pas gagné, cela n'aurait pas été scandaleux. Il n'y a pas que la passion ou l'engagement qui ont fait la différence, mais aussi la chance."

Leipzig enfonce Leverkusen

De son côté, suite à cette défaite, l'Eintracht Francfort recule à la cinquième place. Les Aigles comptent un point d'avance sur le RB Leipzig, le grand gagnant du week-end sur le plan comptable. Les hommes de Marco Rose se sont imposés 2-0 face au Bayer Leverkusen à la suite d'un match maîtrisé.

Christopher Nkunku est le meilleur buteur de Bundesliga en compagnie de Niclas Füllkrug

Pour Christopher Nkunku, auteur du premier but lors de cette rencontre, le travail de son équipe est à saluer surtout avec la répétition des matchs."C'était important de marquer assez tôt dans le match. On a laissé beaucoup d'énergie mardi dernier contre le Real Madrid. Le job était de remporter cette rencontre, et c'est ce que nous avons fait",a assuré l'international français.

Et si cette victoire arrange les affaires de Leipzig, cela se complique pour Leverkusen. Suite à sa défaite, le club recule à la 16è place, synonyme de barrages. C'est le plus mauvais début de saison du club habitué aux places européennes depuis la saison 1984/1985.

Xabi Alonso, arrivé debut octobre sur le banc de touche de Leverkusen, a du pain sur la planche.

Bochum n'enchaîne pas, le Werder grapille des places au classement

Dans les autres résultats, Cologne et Hoffenheim se sont quittés sur le score de 1-1. Les deux clubs restent respectivement 10è et 7è.

Le VfL Bochum n'a pas confirmé après sa victoire la semaine passée face à l'Union Berlin. Le club de la Ruhr s'est incliné 4-0 face au VfL Wolfsburg. Après 12 journées, Bochum est toujours 17è tandis que Wolfsburg remonte à la 12è place.

Stuttgart a signé une victoire importante 2-1 face à Augsbourg qui lui permet de prendre la 15è place. Les Souabes descendent, eux, à la 13è place.

Enfin vendredi soir, en ouverture de cette 12è journée, le Werder Brême s'est imposé 1-0 face au Hertha Berlin grâce à un but de Niclas Füllkrug. La Vieille Dame pointe, elle, au 14è rang.