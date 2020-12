Bundesliga J12 : Leverkusen reste en tête, le Bayern en embuscade

Suite à sa large victoire 4-0 sur son voisin du 1.FC Cologne, le Bayer Leverkusen reste en tête du championnat. Les hommes de Peter Bosz se sont notamment imposés grâce à des réalisations de deux anciens Colonais : Mitchell Weiser et le jeune Florian Wirtz, 17 ans. Moussa Diaby et Patrick Schick ont été les deux autres buteurs de la soirée pour le Bayer Leverkusen, qui reste invaincu cette saison en championnat.

"Je ne sais pas si nous avons un secret. Oui, nous sommes sur une bonne série, mais il se trouve que nous jouons bien. Nous ne gagnons pas nos matchs par hasard : nous dominons la plupart des rencontres et nous convertissons souvent nos occasions. En football, le but est de marquer, et en ce moment, nous sommes très forts dans ce domaine", a déclaré Mitchell Weiser après la rencontre.

Le Bayern et Leipzig restent au contact de Leverkusen

Si Leverkusen reste leader, cela ne bouge pas non plus aux places de deuxième et troisième, puisque le Bayern et Leipzig se sont tous les deux imposés, respectivement face à Wolfsburg et Hoffenheim.

Dans les autres rencontres de la soirée, Schalke 04 a de nouveau chuté, cette fois face à Fribourg. Cela fait 336 jours que les Knappen n’ont pas remporté un match en championnat. Enfin Augsbourg s’est imposé 1-0 sur le terrain de l’Arminia Bielefeld.

Premier League : Liverpool vire en tête

Dans le choc de la 13ème journée de Premier League entre les deux premiers au classement Tottenham et Liverpool, ce sont les Reds qui se sont imposés à domicile 2-1.

Les hommes de Jürgen Klopp l’ont emporté grâce à des réalisations de Mohamed Salah et surtout Robert Firmino. C’est le Brésilien qui a signé le but de la victoire à la 90ème minute de jeu alors que le score était de 1-1 depuis la 33ème minute de jeu et l'égalisation de Heung-min Son.

Grâce à cette victoire, Liverpool compte trois points d’avance sur ses poursuivants mais attention, car Manchester United a deux matchs en moins et pourrait donc revenir à deux points des Reds en cas de succès dans les deux rencontres, dont celle ce soir face à la lanterne rouge Sheffield United.