Bundesliga J11 : le Bayern revient à un point de l'Union

L'avance de l'Union Berlin est en train de fondre petit à petit. Défaits 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge, le VfL Bochum, les Berlinois ne comptent plus qu'un point d'avance sur le Bayern Munich.

Les Bavarois se sont imposés 2-0 face à Hoffenheim. Une victoire tranquille tant ils ont dominé la partie. Jamal Musiala et Eric Maxim Choupo-Moting ont inscrit les deux buts de la rencontre, les deux en première mi-temps.

Eric Maxim Choupo-Moting a inscrit quatre buts lors de ses trois derniers matchs avec le Bayern

Seule ombre au tableau pour le Bayern, un certain manque d'efficacité. Un point qui qui a été soulevé après le match par Julian Nagelsmann.

"Nous aurions pu marquer un peu plus de buts. Nous avons eu énormément d'occasions, livré beaucoup d'efforts pour n'en marquer que deux ; et si nous avions pris un but, l'adversaire aurait pu revenir dans la partie", a déclaré le technicien.

Un classement très serré derrière le Bayern

Si le Bayern Munich revient sur l'Union Berlin à grands pas, il n'en reste pas moins talonné par de nombreuses équipes, à commencer par Fribourg, 3è à seulement une longueur. Les hommes de Christian Streich, battus largement par ceux du Bayern la semaine dernière, se sont bien repris avec une victoire 2-0 face au Werder Brême.

A la quatrième place, à deux points seulement du Bayern, on retrouve l'Eintracht Francfort qui a dominé le Borussia Mönchengladbach 3-1.

Dortmund impressionne

Le BVB est, lui, en embuscade, à la 5è place, à trois points des Bavarois. Le Borussia Dortmund qui a signé un des cartons du week-end avec une victoire 5-0 face au VfB Stuttgart.

Jude Bellingham a, une nouvelle fois, été l'un des grands artisans de la victoire du club de la Ruhr puisqu'il a inscrit un doublé. Une semaine après la défaite 2-0 face à l'Union Berlin, Edin Terzic, l'entraîneur des Borussen, s'est félicité de la réaction des ses joueurs.

Giovanni Reyna et Jude Bellingham ont tous les deux marqué durant cette rencontre

"Cette victoire 5-0 nous fait du bien, mais nous savons ce qui s'est passé ces dernières semaines et c'est pourquoi nous ne serons pas trop euphoriques. Nous prendrons ce match comme point de départ d'une potentielle série de succès", a-t-il affirmé après la rencontre.

Le classement derrière le BVB est aussi très serré, puisque seuls quatre points séparent Mayence, 6è d'Augsbourg, 12è.

Leverkusen ne décolle pas

Dans le bas du tableau, toutes les équipes en difficulté, si on excepte le VfL Bochum, ont connu un week-end compliqué. C'est notamment le cas du Bayer Leverkusen, qui n'a pas pu faire mieux que 2-2 à domicile face au VfL Wolfsburg.

Pour Xabi Alonso, qui n'a remporté qu'un match depuis sa nomination sur le banc de l'équipe, cette rencontre aura tout de même eu le mérite de relancer certains joueurs.

Xabi Alonso entraîne Leverkusen depuis le 5 octobre dernier

"Ce n'était pas facile aujourd'hui. Nous avions beaucoup de blessés, mais je suis très content de ce qu'ont montré les habituels remplaçants. Ils ont beaucoup pesé sur la rencontre, à l'image de Daley Sinkgraven, Nadiem Amiri, Tim Fosu-Mensah ou encore Callum Hudson-Odoi. Leur impact a été décisif",a estimé le champion du monde 2010.

Dans les autres résultats, le RB Leipzig, mené 3-0, a profité d'une supériorité numérique pour accrocher le match nul 3-3 sur la pelouse d'Augsbourg. Mayence a balayé Cologne 5-0. Enfin, Schalke 04 a été battu 2-1 par le Hertha Berlin. Les Knappen sont désormais derniers au classement.