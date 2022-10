Bundesliga J10 : l'Union Berlin et le Bayern Munich frappent fort

A Berlin, l'Union s'est imposé 2-0 face au Borussia Dortmund. Le héros de la soirée ne s'appelle ni Sheraldo Becker, ni Jordan Siebatcheu, les habituels buteurs, mais Jannik Haberer. L'ancien milieu de terrain a en effet signé un doublé, qui permet à l'Union Berlin de consolider sa place de leader. Mais malgré ce très bon résultat, Haberer, tout comme le reste de l'équipe, préfère garder la tête froide :

"Personne n'aurait pensé en début de saison que nous aurions autant de points après dix journées. Mais le plus important sera de voir comment nous allons réagir lors du prochain match. Parce qu'au final, c'est relativement facile de jouer contre Dortmund ou le Bayern Munich. Tous les joueurs sont motivés", a estimé l'ancien joueur de Fribourg. "A voir si ce sera la même chose la semaine prochaine face à une équipe de Bochum qui est tout en bas du classement."

Auteur de deux buts, Jannik Haberer a été le grand bonhomme de la soirée

Un Bayern puissance cinq

L'Union Berlin qui compte 23 points, soit quatre longueurs d'avance sur son dauphin, le Bayern Munich. Les Bavarois qui ont battu Fribourg sur le score sans appel de 5-0. Sadio Mané a marqué, tout comme Eric-Maxim Choupo Moting, Leroy Sané ou encore Serge Gnabry. Une belle soirée selon Leon Goretzka, fier de l'attitude de son équipe :

"Nous avons réalisé une très bonne prestation ce soir, une prestation convaincante. Ces dernières semaines, il a souvent été question de concentration pendant 90 minutes. Dans les vestiaires, nous nous sommes dits qu'il fallait rester focalisés sur notre objectif pendant toute la rencontre, et nous y sommes parvenus", a déclaré le milieu de terrain à l'issue de la rencontre.

Félicité par Alphonso Davies et Leon Goretzka, Sadio Mané a réalisé une très bonne partie

Un classement très serré

Avec 19 points, le Bayern Munich passe donc devant Fribourg. Derrière les Bavarois, le classement est très serré, puisque neuf équipes se tiennent en trois points seulement. Hoffenheim (qui est allé gagné 3-0 sur le terrain de Schalke 04) et l'Eintracht Francfort (qui a battu le Bayer Leverkusen 5-1) sont quatrièmes ex-aequo avec 17 points.

Malgré son pénalty raté, Randal Kolo Muani s'est bien repris et a fini par marquer contre le Bayer Leverkusen

Juste derrière, avec 16 unités au compteur, on retrouve le Borussia Mönchengladbach (qui a fait match nul 2-2 face à Wolfsburg), le FC Cologne (qui s'est imposé 3-2 contre Augsbourg) et le Borussia Dortmund. Quant au RB Leipzig, il est 10è avec 15 unités suite à sa victoire 3-2 face au Hertha Berlin, soit le même nombre de points que Mayence et le Werder Brême. Mayence qui est allé s'imposer 2-0 sur le terrain du Werder. Enfin, Stuttgart a battu Bochum 4-1 grâce notamment à un doublé et une passe décisive de Silas.

La 11è journée de Bundesliga aura lieu le weekend prochain, avec notamment Hoffenheim-Bayern Munich, Fribourg-Werder ou encore Gladbach-Francfort.