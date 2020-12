Bundesliga J10 : le Bayern et Leipzig se quittent dos à dos

Festival de buts à l’Allianz Arena samedi soir.

Le Bayern Munich et le RB Leipzig se sont rendus coup pour coup dans cette rencontre capitale pour la course au titre. Menés par deux fois au score, les Bavarois ont finalement obtenu le point du match nul grâce à Thomas Müller. L’attaquant a permis aux siens de revenir à 3-3 avec une réalisation à la 75ème minute de jeu.

Pour le vice-capitaine du Bayern, le scénario du match était prévisible puisque son équipe a pris la mauvaise habitude d’être souvent menée au score ces dernières semaines.

Thomas Müller, auteur du but du nul pour le Bayern

"Nous savions déjà avant la rencontre que nous étions capables de revenir au score. Et en ce moment, cela nous arrive souvent de devoir revenir à la marque. C'est une bonne chose que nous restions en tête du classement, surtout au vu de nos petits problèmes : nous sommes très sollicités, il y a des contre-performances, et il y en aura d'autres à l'avenir. Nous devons faire en sorte d'en marquer un de plus que l'adversaire et repartir en vainqueurs", a-t-il déclaré après la rencontre.

Dortmund piétine, Leverkusen nouveau dauphin du Bayern

Ce match nul entre Munich et Leipzig arrange les affaires du Borussia Dortmund puisque le club de la Ruhr a lui aussi perdu des points en route, un peu plus tôt dans l’après-midi. Les hommes de Lucien Favre n’ont pas réussi à faire mieux que 1-1 sur la pelouse de l’Eintracht Francfort. Ils restent donc à quatre points du leader bavarois.

En revanche, ce qui arrange moins les affaires du BVB, c’est la victoire du Bayer Leverkusen. Vainqueurs sans problème de Schalke 04 3-0, qui reste bon dernier, les hommes de Peter Bosz sont maintenant deuxièmes au classement, à seulement une longueur du Bayern.

Le Hertha remporte le derby berlinois

Le Hertha Berlin cébère sa victoire devant les tribunes vides

Cette 10ème journée était aussi marquée par le derby de Berlin qui avait lieu vendredi soir à l’Olympiastadion. Dans son antre, le Hertha Berlin s’est imposé 3-1 face à son rival, pourtant bien mieux classé, de l’Union. Une victoire importante pour le club de l’ouest de la capitale qui vit un début de saison compliqué comme l’explique son entraîneur Bruno Labbadia.

"Aujourd'hui nous avons gagné un match dans lequel nous étions menés au score. Donc je pense que ça peut déclencher des choses. Et puis je me réjouis pour les supporters : une victoire dans un derby, c'est toujours un peu spécial", a-t-il déclaré.

Silas Wamangituka marque et provoque la colère du Werder

La controverse du week-end a, elle, eu lieu du côté de Brême.

Le Werder recevait le VfB Stuttgart hier après-midi, et le jeune attaquant congolais Silas Wamangituka s’est attiré les foudres des joueurs du Werder et de son coach Florian Kohfeldt lorsque sur le but du 2-0, survenu suite à une mésentente entre Ömer Toprak et son gardien Jiri Pavlenka, il a choisi de gagner du temps au point de marcher jusqu’au but vide et de pousser son ballon au fond des filets au tout dernier moment.

Silas Wamangituka

Ce geste, considéré comme antisportif, lui a valu un carton jaune. Mais son entraîneur, Pellegrino Matarazzo, a tenu à le défendre dès la fin du match.

"Je peux comprendre la frustration des joueurs du Werder Brême, mais ils ne connaissent pas Silas. C'est un garçon très timide, absolument pas arrogant. Ce n'est pas un geste antisportif, ce qu'il a fait. Il a cherché à gagner du temps, comme quand on va au poteau de corner en fin de match", a assuré le coach du VfB.

Bielefeld gagne à nouveau, Gladbach accroché

Dans les autres résultats, on note la deuxième victoire cette saison de l’Arminia Bielefeld. Le promu s’est imposé 2-1 contre Mayence, une victoire importante dans la course au maintien. De son côté, Cologne a été tenu en échec à domicile par Wolfsburg, 2-2. Ce résultat permet tout de même aux Colonais de prendre un nouveau point, une semaine après leur victoire face au Borussia Dortmund. Enfin, le SC Fribourg et le Borussia Mönchengladbach se sont eux aussi quittés sur le score de 2-2.

Ce soir, le TSG Hoffenheim accueille le FC Augsburg en clôture de cette 10ème journée de Bundesliga. Coup d'envoi prévu à 19h30 en temps universel.