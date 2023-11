Bundesliga J10 : le Bayern balaye le Borussia Dortmund

Quelques jours après leur défaite surprise au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne face à un club de troisième division, les Bavarois se sont remis dans le sens de la marche, et de quelle manière !

Sur la pelouse du Borussia Dortmund, les hommes de Thomas Tuchel, pourtant privés de Joshua Kimmich, n’ont laissé aucune chance à leurs grands rivaux en marquant deux buts dès les dix premières minutes de jeu.

Si la suite de la rencontre, et surtout la deuxième mi-temps, a été un peu plus équilibrée, jamais les Borussen n’ont réussi à percer la défense bavaroise.

Harry Kane en pleine forme

Obligés de se découvrir, les coéquipiers de Marco Reus ont même fini par prendre deux nouveaux buts, signés Harry Kane.

L’attaquant anglais a déjà inscrit 15 buts en dix matchs cette saison et c’est loin d’être terminé, selon Thomas Tuchel.

Grâce à ce nouveau triplé, Harry Kane prend la tête du classement des buteurs Image : imago images/osnapix

"Je vous avais dit avant la saison que c'était ça, son niveau de jeu et qu’au mieux nous allions jouer, au mieux nous allions le trouver. C'est ce qu'il fait depuis une décennie. Il marque des buts. C’est un finisseur naturel et il l’a encore prouvé ce soir", a déclaré le technicien allemand, tout sourire après la victoire de ses poulains.

Upamecano, le retour gagnant

Outre Harry Kane, un des grands artisans de la victoire côté Bayern a été Dayot Upamecano, auteur du premier but de la rencontre sur corner.

Le défenseur français était encore incertain quelques heures avant la rencontre en raison d‘une blessure. Au micro de la DW, il explique avoir tout fait pour revenir pour ce choc et se sentir à nouveau en pleine forme.

"Ça va très bien, je me suis très bien senti. Après il était prévu que je sorte à un moment en deuxième mi-temps mais le ressenti était très bon. Je suis fier du travail que j’ai effectué et que les médecins ont fait, maintenant je suis de nouveau prêt à jouer 90 min", a-t-il assuré à la DW.

Pour marquer, Dayot Upamecano s'est joué du marquage de Nico Schlotterbeck Image : Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Du côté du Borussia Dortmund, la déception est grande après ce nouvel échec face au Bayern. Pour Edin Terzic, son équipe mérite cette défaite. "Nous avons été plus faibles qu’eux dans tous les domaines", a-t-il résumé après la rencontre.

Leverkusen gagne encore et creuse l'écart

Malgré cette victoire de prestige, le Bayern Munich doit toujours se contenter de la deuxième place au classement derrière le Bayer Leverkusen.

Samedi, les hommes de Xabi Alonso ont été poussés dans leurs retranchements par Hoffenheim mais ont fini par s’imposer 3-2. C’est leur neuvième victoire de la saison. Et ils conservent ainsi deux points d’avance au classement.

Cette 10è journée a permis en tout cas à Leverkusen et au Bayern de creuser l’écart sur Dortmund, mais aussi sur Stuttgart et sur Leipzig, puisque les deux clubs ont aussi perdu respectivement face à Heidenheim 2-0 et face à Mayence sur le même score.

L'Union Berlin s'enfonce, Bochum respire

Dans le bas du classement, rien ne va plus pour l’Union Berlin.

Les hommes d’Urs Fischer ont perdu leur huitième match de suite de la saison en championnat et dégringolent ainsi à la 16è place. Ils comptent actuellement autant de points que Mayence, 17è, et seulement un de plus que Cologne, la lanterne rouge.

Dans la lutte pour le maintien, c’est Bochum qui a marqué les esprits ce week-end en gagnant son premier match de la saison. Au terme d'un match étriqué, le club de la Ruhr est parvenu à s'imposer 2-1 grâce à un doublé de l'international japonais Takuma Asano.

Avec quatre buts, Takuma Asano est le meilleur buteur de Bochum cette saison Image : Jan Huebner/IMAGO

"C'est une victoire qui nous fait énormément de bien, pour être honnête. Nous l'attendions depuis un moment, et de fait, nous sommes soulagés", a déclaré Anthony Losilla, le capitaine de Bochum.

"Nous nous sommes bien battus. Ce n'était clairement pas le plus beau match de l'année, mais nous avons montré que nous pouvions être solidaires".