Bundesliga J1 : Stuttgart, premier leader de la saison

Orphelin de son capitaine, le Japonais Wataru Endo, parti du côté de la Premier League et de Liverpool, le VfB Stuttgart a fait cependant preuve de cohésion et s'est livré à une véritable démonstration face au VfL Bochum : victoire 5-0, avec un doublé du Guinéen Serhou Guirassy, un autre du Congolais Silas, ainsi qu'un but de Dan-Axel Zagadou.

Une belle victoire pour les hommes de Sebastian Hoeness, qui tient néanmoins à ne pas s'enflammer, même s'il est conscient que son équipe est capable de belles choses :

"Nous venons de gagner face à Bochum. C'est super, mais nous savons qu'à Leipzig, ce sera autre chose. C'est à la fois un risque mais aussi une chance de développer un bon état d'esprit au sein de l'équipe. C'est pourquoi nous devons être conscients de nos capacités. Malgré tout, nous ne devons pas nous sous-estimer, car cette large victoire n'était pas non plus simple à obtenir", a estimé le technicien allemand.

Kane réussit ses débuts avec le Bayern

Champions d'Allemagne en titre, les Bavarois ont ouvert le bal vendredi soir sur la pelouse du Werder Brême. Le Bayern qui a mis le temps, mais qui s'est finalement imposé 4-0.

Harry Kane, la recrue phare du Bayern, s'est immédiatement mis en évidence, avec un but et une passe décisive pour sa première titularisation. L'international anglais qui s'est dit ravi de sa performance et de celle de ses coéquipiers à l'issue de la rencontre :

"C’était un fantastique départ en Bundesliga. On a beaucoup parlé de cette rencontre, et je n’avais qu’une hâte, c’était de jouer. Nous avons très bien commencé la partie, d’entrée j’ai délivré une belle passe décisive pour Leroy Sané. En seconde mi-temps, le Werder s’est créé des occasions, mais nous sommes restés calmes et solides, et j’ai pu en marquer un. D’une manière générale, c’était très bien de commencer la saison de cette manière, et j’espère qu’on pourra continuer ainsi la semaine prochaine", a déclaré l'international anglais juste après la partie.

Titulaire pour la première fois avec le Bayern Munich, Harry Kane n'a pas tardé à se mettre en évidence : une passe décisive et un but Image : Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Dortmund poussif mais assure l'essentiel

Du côté de Dortmund, le Borussia ne s'est pas montré aussi flambloyant face au 1.FC Cologne. Sébastien Haller et ses partenaires ont gagné 1-0 grâce à un but de Donyell Malen juste avant la fin du temps réglementaire. Service minimum pour le BvB, mais pour Julian Brandt, l'essentiel a été assuré :

"Je pense que c'est tout à fait normal que lors de la première journée, on ne joue pas comme après 24 ou 25 journées de championnat. Au final, le plus important, c'est que nous ayons gagné", a estimé le milieu de terrain, qui a également demandé de la "patience".

Match fou entre Augsburg et Gladbach

Autres équipes qui se sont imposées ce week-end : l'Union Berlin, qui a battu Mayence 4-1 grâce à un triplé de Kevin Behrens. Le Bayer Leverkusen s'est imposé 3-2 face au RB Leipzig. Fribourg est allé gagner 2-1 sur la pelouse du TSG Hoffenheim. Grâce à un but de Randal Kolo Muani, Francfort s'est imposé 1-0 face à Darmstadt. Quant aux Loups de Wolfsburg, ils ont mangé le promu Heidenheim 2-0, un doublé signé Jonas Wind.

Auteur du but de la victoire, Randal Kolo Muani est annoncé avec insistance du côté du PSG Image : Arne Dedert/dpa/picture alliance

Enfin, le match le plus fou du week-end avait lieu dans le sud du pays : Augsburg et le Borussia Mönchengladbach se sont séparés sur le score de 4-4. Gladbach a mené 3-1, puis Augsburg a mené 4-3, et Gladbach a fini par égaliser à la 10è minute du temps additionnel.

34 buts ont été inscrits au cours de cette première journée de la 61è saison de Bundesliga. Prochain rendez-vous, ce week-end, avec notamment Leipzig-Stuttgart, Bochum-Dortmund ou encore Bayern Munich-Augsburg.